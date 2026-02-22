Хемороидите засягат милиони хора по света, а болката и дискомфортът, които причиняват, могат сериозно да нарушат ежедневието.

Добрата новина е, че диетата при хемороиди играе ключова роля, правилният избор на храни може значително да облекчи симптомите, да намали запека и дори да предотврати влошаване на състоянието. Ето какво трябва да знаете.

Фибрите са основното оръжие срещу хемороидите

Специалистите от WebMD и Harvard Health единодушно посочват, че увеличаването на приема на фибри е сред най-ефективните натурални средства при хемороиди. Препоръката е 25–30 грама фибри дневно, около два пъти повече от това, което средностатистическият човек консумира.

Съществуват два вида фибри, и двата са важни:

Разтворими фибри , разтварят се във вода и образуват гел, който омекотява изпражненията и улеснява дефекацията. Намират се в овесени ядки, боб и ечемик.

Неразтворими фибри , не се разтварят, но ускоряват преминаването на храната през червата и подпомагат здравословния стомашно-чревен тракт. Намират се в кори на плодове, зеленчуци и пълнозърнести храни.

Важно: Увеличавайте фибрите постепенно, рязкото увеличение може да причини газове и подуване. Успоредно с това е задължителна хидратацията: 8–10 чаши вода дневно са необходими, за да може тялото да усвои правилно допълнителните фибри.

Най-добрите храни при хемороиди

Бобови култури и ядки

Бобовите култури са сред най-богатите на фибри храни. Само ½ чаша боб (черен, червен, лимски) осигурява 7–10 грама фибри, около една трета от дневната нужда. Лещата и нахутът са отлични алтернативи. Около 20 бадема или орехи съдържат около 3 грама фибри.

Практичен съвет: Добавяйте боб към супи, яхнии и салати. Индийската и близкоизточната кухня предлагат богато разнообразие от рецепти с бобови.

Пълнозърнести храни

Замяната на бял хляб, тестени изделия и крекери с пълнозърнести версии е лесна стъпка с голям ефект. Овесените ядки и ечемикът осигуряват и разтворими, и неразтворими фибри. Пуканките без масло са чудесна алтернативна закуска.

Плодове и зеленчуци за храносмилане

Не е случайно, че лекарите препоръчват повече плодове и зеленчуци, те са богати едновременно на фибри и вода. Ябълките, крушите и сливите (с кора!) осигуряват неразтворими фибри, а ярко оцветените плодове и зеленчуци, като боровинки, грозде, домати, зеле и листни зеленчуци, съдържат флавоноиди, съединения, за които изследванията показват, че могат да помогнат при контрол на кървенето при хемороиди.

Краставиците, целинът и динята (над 90% вода) допринасят и за хидратацията и хемороидите, важна връзка, която често се пренебрегва.

Храни, които влошават хемороидите

Храните с малко фибри водят до запек, основна предпоставка за влошаване на хемороидите. Според препоръките на Mayo Clinic е добре да се ограничи консумацията на:

Бял хляб, бели тестени изделия и кифли , почти лишени от фибри

Млечни продукти , мляко, сирене, кашкавал

Месо , особено преработени меса

Замразени храни и бързо хранене , типични примери за избягване на преработени храни

Специално внимание заслужават добавки с желязо, те могат да причинят запек и храносмилателни проблеми. Преди да ги приемате, задължително се консултирайте с лекар.

Правилната диета при хемороиди не изисква сложни режими, достатъчно е да увеличите храните богати на фибри, да се хидратирате добре и да намалите преработените продукти.

Бобовите, пълнозърнестите храни, плодовете и зеленчуците са вашите най-добри съюзници. Промените в хранителния режим трябва да бъдат постепенни и устойчиви. При продължаващи или влошаващи се симптоми винаги се консултирайте с лекар.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

