Въпреки че повечето инсулти се случват при възрастни на 65 и повече години, те могат да възникнат на всяка възраст. Инсултите при деца и тийнейджъри са рядкост, но са възможни.

Когато инсултите се случват при деца и тийнейджъри, това обикновено се дължи на определени основни здравословни проблеми, които увеличават риска от инсулт.

Видове инсулт

Има три основни вида инсулти, всички от които могат да възникнат при деца и тийнейджъри:

Исхемичен инсулт: Този често срещан тип възниква, когато артерия, доставяща кръв към мозъка, се запуши, често от кръвен съсирек.

Хеморагичен инсулт: Възниква, когато артерия в мозъка се спука или протече, причинявайки кървене, което уврежда мозъчните клетки чрез увеличаване на натиска върху тях.

Преходни исхемични атаки: Известни още като „мини инсулти“, те възникват, когато кръвоснабдяването на мозъка временно се прекъсне. Този вид атаки могат да бъдат като предупреждение за потенциални бъдещи инсулти.

Симптоми на инсулт при тийнейджъри

Симптомите на инсулт при тийнейджъри са подобни на тези при възрастни, но тъй като инсултите са рядкост в по-ранна детска или тийнейджърска възраст, симптомите може да не бъдат разпознати веднага. Тийнейджърите също така може да са по-малко склонни да съобщават за симптомите си.

Необичайно е тийнейджър да получи инсулт, така че тази възможност може да не му хрумне веднага, когато се появят симптоми. Освен това, тийнейджърите може да не се оплакват от симптомите, които изпитват.

Потърсете незабавна медицинска помощ, ако дете или тийнейджър прояви някой от следните симптоми:

Силно главоболие

Промени в зрението

Слабост

Объркване

Неясна реч

Трудност при разбиране

Необичайно поведение

Намалена бдителност

Проблеми при ходене

Лош баланс

Изтръпване

Внезапни промени във физическите или когнитивните способности

Всяка внезапна промяна във физическата или когнитивната функция

Причини за възникването на инсулт

Инсулт възниква, когато кръвен съсирек блокира или се придвижи до мозъка.

Някои медицински състояния увеличават риска от образуване на кръвни съсиреци и инсулти при тийнейджъри. Те включват следното:

Сърповидно-клетъчната анемия е наследствено състояние, което причинява образуване на кръвни съсиреци поради процес, наречен сърповидно образуване, или промяна във формата на червените кръвни клетки в отговор на физически стресови фактори като инфекция. Около 10% от децата със сърповидно-клетъчна анемия преживяват инсулт.

Вродени аномалии на кръвоносните съдове, като мозъчни аневризми и артериовенозни малформации (групи от анормално свързани съдове), могат да се разкъсат, причинявайки хеморагичен инсулт.

Сърдечните заболявания или сърдечните малформации могат да доведат до неравномерен сърдечен ритъм, проблеми със сърдечната функция или инфаркти, всички от които могат да доведат до инсулт.

Високото кръвно налягане (хипертония), ако не се лекува, може да увреди кръвоносните съдове и да причини сърдечно заболяване или инсулт. Хипертонията не е често срещана при тийнейджъри и обикновено е признак на медицинско заболяване, като например хормонален дисбаланс.

Инфекциите, особено тежките, могат да нарушат имунната система на организма и кръвните клетки до такава степен, че да се наблюдава повишено съсирване на кръвта и инсулт.

Хемофилията е наследствено кръвно заболяване, при което способността на кръвта да се съсирва е силно намалена, което увеличава риска от хеморагичен инсулт.

Мигрената с аура увеличава риска от инсулт. Състояние, наречено мигренозен инфаркт, може да има подобни симптоми като инсулт; тийнейджърите, които имат подобни симптоми, трябва да бъдат медицински прегледани, за да се определи дали наистина изпитват мигрена или дали всъщност имат преходни исхемични атаки.

Ракът увеличава образуването на кръвни съсиреци поради промени във физиологията на тялото. Съсиреците са също така и възможна последица от някои противоракови терапии.

Високият холестерол е сравнително рядко срещан при тийнейджъри, но има някои метаболитни нарушения, които могат да причинят повишени нива на холестерол в кръвта. Това може да доведе до сърдечни заболявания или да засегне мозъка и кръвоносните му съдове (цереброваскуларно заболяване).

Хормоналните промени, които настъпват поради употребата на хормонална терапия, стероиди, противозачатъчни хапчета или по време на бременност, могат да променят физиологията на кръвоносните съдове и функциите на съсирване, увеличавайки риска от инсулт.

Травмата на главата може да причини артериална дисекация, която впоследствие може да причини исхемични или хеморагични инсулти при млади хора.

Лекарствата и хранителните добавки могат да причинят инсулти във всяка възраст. Употребата на цигари, вейпинг продукти, енергийни напитки, кофеинови хапчета или незаконни наркотици за развлечение са рискови фактори за инсулт.

Лечение на инсулт

Лечението на инсулт при дете или тийнейджър ще зависи от вида на инсулта и всички съпътстващи заболявания.

Леченията могат да включват:

Лекарства за разреждане на кръвта, наричани още антикоагуланти, които са лекарства, използвани за предотвратяване на образуването или уголемяването на кръвни съсиреци

Тромболитични лекарства, интравенозни (IV) лекарства, прилагани през вена за разтваряне на кръвни съсиреци

Антибиотици, ако има основна бактериална инфекция

Лекарства против гърчове

Хирургични интервенции, като например за отстраняване на съсирек, намаляване на налягането или спиране на кървене в мозъка

Физиотерапия за подобряване или възстановяване на движението и силата

Логопедична терапия за подобряване или възстановяване на вербалните способности

Трудова терапия з а възстановяване на способността за самостоятелни дейности у дома или на работното място (напр. къпане, обличане, хранене)

Кръвопреливания, особено при пациенти със сърповидно-клетъчна анемия

Инсултът в детски и тийнейджърски години може да бъде плашещ и да промени живота, но тийнейджърите обикновено възстановяват повече способности след инсулт, отколкото по-възрастните хора.

Макар инсултът в тийнeйджърска възраст да е рядко явление, той е сериозно състояние, което изисква бърза реакция и познаване на рисковите фактори.

Ако забележите внезапни промени в координацията, говора или състоянието на Вашето дете, не отлагайте. Консултирайте се с Вашия лекар или потърсете спешна медицинска помощ незабавно.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

