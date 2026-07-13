Рафтове в аптеките са пълни с хранителни добавки с витамин C, а мнозина ги приемат по навик, „просто за всеки случай". Но научни данни сочат нещо различно, за повечето здрави хора дневна добавка е напълно излишна. Истината е по-нюансирана и зависи от начина на живот, храненето и дори от това дали пушите.

Каква е ролята на витамин C в организма

Аскорбиновата киселина, познатата на всички аскорбинова киселина, е незаменим микронутриент, който тялото не може да произвежда само. Според проучване, публикувано от Harvard Health Publishing, тя действа едновременно като „щит" и като „мост":

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Като антиоксидант , неутрализира свободните радикали и предпазва клетките от увреждане, което е в основата на нейния антиейдж ефект .

Като градивен елемент , участва в производството на колаген , протеинът, който държи здрави кожата, костите, зъбите и кръвоносните съдове.

Като помощник , подобрява усвояването на желязо от растителни храни и подпомага имунната система .

Каква е дневната доза витамин С

Здравите възрастни се нуждаят само от 75–90 mg дневно, количество, което се съдържа в един портокал, чушка или шепа ягоди. Тъй като тялото не съхранява витамин C, излишъкът просто се отделя чрез урината.

Препоръчителни дневни дози за възрастни над 19 години варира според пола и физиологичното състояние. Мъжете се нуждаят от 90 mg дневно, а жените от 75 mg. При бременност нуждата леко нараства до 85 mg, а при кърмене достига 120 mg дневно, тъй като майчиното мляко трябва да покрива и нуждите на бебето.

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Кога дневна добавка все пак има смисъл

Витамини за пушачи , тютюнопушенето разгражда витамин C, затова пушачите се нуждаят от допълнителни 35 mg дневно.

Беден на плодове и зеленчуци хранителен режим , добавка може да запълни хранителния дефицит.

Настинка и грип, редовният прием не предотвратява настинки, но според експертите от Harvard Health може леко да съкрати продължителността им.

Предозиране с витамин C, какви са рисковете

Повече не означава по-добре. Горната безопасна граница за възрастни е 2000 mg дневно. Над това ниво могат да се появят странични ефекти от витамини, диария, гадене и стомашни крампи. Високите дози увеличават и риска от камъни в бъбреците, особено при хора с предразположеност.

Витамин C и сърдечно-съдовото здраве

Наблюдателни проучвания свързват по-високия прием на витамин C от храна с по-нисък риск от сърдечно-съдови заболявания, вероятно благодарение на антиоксидантния му ефект върху кръвоносните съдове. Клиничните изпитвания с добавки обаче не показват еднозначна полза, затова превенция на сърдечно-съдови заболявания чрез високи дози добавки няма научна подкрепа.

Снимка: OpenAI

Хранителни източници на витамин С

Най-лесният и естествен начин за покриване на дневната норма е чрез храната:

Цитрусови плодове , портокали, грейпфрут, лимони

Ягоди, малини, боровинки

Киви, манго, папая

Чушки, броколи, брюкселско зеле, спанак

Съвет: витамин C е чувствителен на топлина и светлина,свежите, сурови зеленчуци и леко задушените (вместо варени) съхраняват най-много от него.

За повечето хора с балансирано хранене дневна добавка витамин C не е необходима, плодовете и зеленчуците вършат работа. Изключение правят пушачите, хората с беден на пресни продукти хранителен режим и тези, търсещи леко облекчение при настинка. Както при всичко останало, балансът е ключов: полезен в правилната доза, витамин C може да навреди при злоупотреба.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници