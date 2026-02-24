Аневризмата на гръдната аорта често е определяна от медицинските експерти като „тихо“ заболяване поради липсата на изразени симптоми в ранните етапи.

Състоянието представлява патологично разширение на най-голямата артерия в тялото, което при липса на навременна диагностика може да доведе до фатални усложнения.

Всяка година млади, привидно здрави хора, някои едва на 20 или 30 години, умират внезапно от разкъсване на аортата. Много от тях никога не са подозирали, че носят тази диагноза. Причината е, че гръдната аневризма не боли, не се усеща и не дава знак, докато не е твърде късно.

Снимка: Canva

Статистиката показва, че при разкъсване смъртността надхвърля 90%, което прави превенцията изключително важна. Научете кои са рисковите фактори, съвременните методи за скрининг и възможностите за лечение на това високорисково сърдечно-съдово заболяване.

Какво е гръдна аневризма на аортата?

Аортата е най-голямата артерия в човешкото тяло. Тя транспортира кръвта от сърцето към всички органи и крайници. Когато стената на аортата в областта на гърдите отслабне и се издуе патологично, говорим за аневризма на гръдната аорта.

Медицински, тя се дефинира като разширяване на диаметъра на аортата с повече от 50% спрямо нормалния му размер. Ако подобно разширение се появи в долната част на аортата, в областта на корема, то се нарича коремна аортна аневризма.

Според систематичен преглед на проучвания, публикуван в PubMed, годишната честота на гръдната аневризма е приблизително 5,3 случая на 100 000 души население, число, което не бива да се подценява.

Защо гръдната аневризма е толкова опасна?

Основната причина, поради която тази диагноза е животозастрашаваща, е нейната асимптоматичност. В по-голямата си част гръдните аневризми не причиняват болка или дискомфорт и се откриват случайно, при рентгенова снимка или изследване, направено по съвсем друга причина.

Когато аневризмата се разкъса или настъпи аортна дисекция (разслояване на стената), последствията са тежки:

Смъртността при разкъсване надхвърля 90%

Повече от 22% от пациентите умират преди да достигнат болница

Само 37% от тези , на които се налага спешна операция, преживяват следващите 5 години

Тези данни, цитирани в публикации в JAMA Cardiology и Cleveland Clinic Journal of Medicine, подчертават защо ранното откриване е ключово.

Много от документираните случаи на заболяването са на млади спортисти или физически активни хора, смятани за напълно здрави.

Кой е изложен на риск?

Специалистите по съдова хирургия и кардиология са идентифицирали редица рискови фактори за развитие на гръдна аневризма:

Тютюнопушене един от водещите модифицируеми рискови фактори

Коронарна артериална болест и висок холестерол

Хипертония (високо кръвно налягане)

Хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ)

Наследствени заболявания на съединителната тъкан , като синдром на Марфан

Фамилна обремененост , наличие на аневризма при родители или братя/сестри

Мъжки пол и напреднала възраст

Предишна аортна аневризма

Важно е да се подчертае, че наличието дори на един от тези фактори е достатъчно основание да се консултирате с кардиолог или съдов хирург.

Въпреки че заболяването е по-често при възрастни мъже, то не подминава и младите. Хора с наследствени синдроми като Марфан или с фамилна обремененост могат да развият гръдна аневризма още в юношеска или ранна зряла възраст. Именно затова лекарите настояват, че семейната история е предупреждение, което не бива да се пренебрегва.

Как се диагностицира гръдната аневризма?

Тъй като заболяването протича безсимптомно, диагнозата най-често се поставя при образни изследвания, направени по друг повод. Ако лекарят прецени, че пациентът е в рискова група, той може да назначи:

Ехокардиография — ултразвуково изследване на сърцето

Компютърна томография (КТ) с контраст — смятана за златен стандарт в диагностиката; използва специална контрастна боя за по-ясна визуализация на кръвоносните съдове

Ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) на сърцето

Позитронно-емисионна томография (ПЕТ)

Според Националния институт за сърце, бели дробове и кръв на САЩ (NHLBI), КТ сканирането с контраст е най-широко прилаганият метод за потвърждаване на диагнозата.

Как се лекува гръдната аневризма?

Лечението зависи преди всичко от размера на аневризмата и нейния темп на нарастване. Прилагат се три основни подхода:

Наблюдение и проследяване

При малки аневризми лекарят може да препоръча редовни образни изследвания на всеки 6 до 12 месеца, за да се следи за евентуален ръст.

Снимка: Canva

Медикаментозно лечение

Лекарствата не лекуват аневризмата, но намаляват налягането върху аортната стена и риска от разкъсване. Използват се:

Бета-блокери — препарати от първа линия, понижаващи кръвното налягане и натоварването на аортата

АСЕ инхибитори и ангиотензин рецепторни блокери

Статини и други липидо-понижаващи средства

Оперативно лечение

Американският колеж по кардиология и Американската асоциация по сърдечни заболявания препоръчват превантивна операция при:

Аневризма на възходящата аорта с диаметър над 5,5 см

Аневризма на низходящата аорта с диаметър над 6,0 см

Прилагат се три хирургични метода:

Открита хирургична корекция — разрез в гърдите или гърба за директен достъп до аортата; свързана с по-висок оперативен риск

Аортна стент-графт — минимално инвазивна процедура: метална мрежа се въвежда през артерия в слабините и под рентгенов контрол се позиционира върху аневризмата

Комплексна аортна стент-графт — модифицирана версия, при която мрежата е перфорирана, за да осигури кръвоток към клоновете на аортата

Какви са прогнозите при гръдна аневризма?

Данните от научната литература са категорични: колкото по-рано се лекува аневризмата, толкова по-добра е прогнозата.

При превантивна операция петгодишната преживяемост е около 85%, а проучване, публикувано в NCBI, установи, че пациентите, преживели постоперативния период след планова операция на възходящата аорта, напълно възстановяват очакваната продължителност на живота си.

Може ли гръдната аневризма да бъде предотвратена?

Добрата новина е, че повечето гръдни аневризми не са наследствени и могат да бъдат повлияни от промени в начина на живот. Експертите препоръчват:

Снимка: Canva

Отказ от тютюнопушене — един от най-важните стъпки

Контрол на кръвното налягане

Балансирано хранене с ограничен прием на трансмазнини и силно преработени храни

Редовна физическа активност

Кой трябва да се изследва?

Скринингът за гръдна аневризма е особено препоръчителен за:

Хора с генетични синдроми , свързани с аневризми (напр. синдром на Марфан)

Лица с родител или брат/сестра с диагностицирана гръдна аортна аневризма или двустулпна аортна клапа

Гръдната аневризма на аортата е сериозно, но при ранно откриване — напълно управляемо заболяване. Безсимптомният й ход я прави особено коварна, а последствията от разкъсване са почти винаги фатални. Ако попадате в рискова група, пушите, имате фамилна история на аневризми, страдате от Марфан синдром или имате неконтролирана хипертония, не отлагайте консултацията с кардиолог или съдов хирург. Навременната диагноза и лечение могат буквално да спасят живота ви.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

Източници