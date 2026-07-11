Лятото връща старите въпроси, включително дали часовете, прекарани по плажовете, парковете и басейните, вършат нещо повече от загар.

Обилното изпотяване под слънцето изкушава мнозина да си мислят, че горят калории на плажа, докато просто лежат под чадъра. Но преди да се увлечете по идеята за отслабване със слънчеви бани, е важно да знаете какво показват реалните проучвания и какви рискове крие прекомерното излагане на слънце.

Потенето и изгарянето на мазнини, защо не са едно и също

Потенето е реакция на терморегулацията на тялото, механизмът, чрез който топлокръвните организми поддържат постоянна вътрешна температура.

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Когато тялото усети прегряване, то отделя пот, за да се охлади, когато е студено, реагира с треперене. Само по себе си потенето и изгарянето на мазнини нямат пряка връзка, течността, която губите, е вода, а не мазнина, и загубеното тегло се възстановява веднага щом се хидратирате. Това е чест случай на задържане на вода и объркване с реално отслабване.

Синята светлина и мастните клетки

Съществува любопитно изключение. Според проучване, публикувано в Scientific Reports, изследователи от Университета на Алберта, Канада, откриват случайно, че синята светлина и мастните клетки имат неочаквана връзка, вълните синя светлина от слънцето свиват капчиците липиди в мастните клетки под кожата, като намаляват способността им да складират мазнини.

Учените обаче подчертават, че резултатите са предварителни и не е ясно каква интензивност и продължителност на облъчване са нужни. По-ново проучване върху мишки, публикувано в MDPI, дори открива обратен ефект, повишено телесно тегло и апетит при изложените на синя светлина животни. Слънчевите бани не заместват калорийния дефицит, постигнат чрез балансиран хранителен режим и кардио тренировки.

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Малко слънце има ползи, но границата е тънка

Умереното и безопасно излагане на слънце подпомага синтеза на витамин D, важен за усвояването на калций и здравето на костите, според Harvard Health Publishing. Има данни и за по-нисък риск от някои видове рак при умерено слънчево излагане сред жени в Пуерто Рико, а друго проучване свързва по-ниските нива на UVB с по-висока честота на колоректален рак при по-възрастни хора.

Тук обаче балансът е ключов. Продължителното излагане на UV лъчи, включително рисковете от солариум, увеличава опасността от слънчево изгаряне и кожен рак. Американското сдружение по онкология (American Cancer Society) препоръчва:

Нанасяне на широкоспектърен слънцезащитен крем (SPF) 30 или по-висок

Повторно нанасяне на всеки два часа

Търсене на сянка и носене на дрехи с дълъг ръкав за превенция на кожен рак

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Продължителните слънчеви бани в горещо време крият и риск от топлинен удар. Внимавайте за симптоми на топлинен удар, ускорен пулс, обилно изпотяване, замайване, отпадналост, както и за дехидратация през лятото, особено при по-възрастни хора и деца.

Стоенето на плажа не е пътят към здравословно отслабване, не ускоряват метаболизма и не заместват калорийния дефицит. Слънцето обаче не е само враг, в умерени количества то подпомага витамин D и има известни защитни ефекти.

За реални резултати в отслабването специалистите, препоръчват комбинация от балансирано хранене и редовна физическа активност, а не часове под чадъра. Ако излизате навън, поставете защита от слънчево изгаряне на първо място с SPF, шапка и внимание към грижа за кожата през лятото и се насладете на слънцето отговорно.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници