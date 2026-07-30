Само за шест и половина месеца децата в Западна Европа са изложени на екстремни температури три пъти повече, отколкото през цялата 2025 година. Това показват нови данни на организацията за детски права Save the Children, цитирани от Euronews, тревожна тенденция, която експертите свързват директно с ускоряващите се климатични промени и детско здраве.

Според организацията две трети от децата в Западна Европа вече са преживели периоди на опасна жега през първите шест месеца на 2026 г. Това е повече, отколкото през която и да е цяла календарна година от 2003 г. насам и данните за цялата 2026 г. се очаква да бъдат „още по-тревожни“, тъй като настоящите изчисления включват и зимните и пролетните месеци, през които горещините обичайно са по-редки.

Германия и Великобритания на върха на статистиката

Данните по държави очертават ясна картина на нарастващите екстремни горещини в Европа:

Снимка: Canva

В Германия броят на децата, изложени на екстремна жега през първите шест месеца на 2026 г., надхвърля сбора от последните пет години взети заедно.

Във Великобритания над 10 млн. деца са били изложени на екстремна жега само за половин година, повече, отколкото за която и да е отделна година през последните три десетилетия.

„Климатичните промени, и по-конкретно топлинните вълни и децата, засягат всички, но децата понасят последствията най-тежко“, коментира пред Euronews Матилде Ангелтвайт, старши съветник и ръководител на глобалното климатично застъпничество в Save the Children.

„С всяка изминала година климатичните промени се засилват, а заедно с тях и въздействието им върху децата“, добавя тя.

Защо детският организъм е особено уязвим

Децата все още изграждат физиологичните механизми, които им позволяват да регулират телесната си температура, което ги поставя в по-висок риск от:

дехидратация и нарушен електролитен баланс ;

висока температура и термичен стрес при подрастващите ;

респираторни заболявания;

бъбречни усложнения при продължителна експозиция на жега.

Снимка: Canva

Педиатри и климатолози отдавна предупреждават, че тези рискове не засягат всички деца еднакво. „Жегата удря най-силно децата, които вече са в по-лошо здравословно състояние, живеят в бедност или са в неблагоприятни социални условия“, посочва Ангелтвайт, определяйки климатичните промени като „фактор, задълбочаващ неравенството“, ясен пример за връзката между социо-икономическо неравенство и климат.

Затворени училища и прекъснато обучение

Освен здравословните рискове, горещините вече оказват пряко влияние и върху образованието. През юни училища във Франция и Обединеното кралство бяха временно затворени, за да предпазят учениците от опасно високите температури, поредно доказателство, че затварянето на училища поради жеги се превръща в реалност, а не в изключение, за все повече европейски държави.

Какво може да се направи

Според Save the Children решението минава през по-бърз преход от изкопаеми горива към възобновяема енергия. „Това би трябвало да е очевиден избор, да прилагаме climate action по-бързо, по-спешно и по-решително“, смята Ангелтвайт, като подчертава, че по-амбициозните политики биха могли рязко да намалят изложеността на децата на климатични опасности.

Снимка: Canva

Ако светът успее да ограничи глобалното затопляне до 1,5°C до 2100 г., целта, заложена в Парижкото споразумение за климата (1.5°C), почти една трета от децата, родени през 2020 г., около 38 млн. деца по света, ще бъдат спестени от „безпрецедентна“ доживотна експозиция на екстремна жега. Без решителни действия за ограничаване на емисиите обаче децата в държавите с ниски и средни доходи ще понесат най-тежките последици от климатичната криза.

В по-широк план обаче учените са категорични, че единственото трайно решение е ускореният преход към чиста енергия и спазването на климатичните цели, поети с Парижкото споразумение.

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Източници