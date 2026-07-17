Чаша газирана напитка на обяд, протеинов бар между срещите, готово ястие за вечеря, за милиони хора по света това е нормалното ежедневие. Но връзката между ултрапреработени храни и сърдечно-съдовите заболявания може да е много по-сериозна, отколкото се смяташе досега.
Ново моделиращо проучване от Канада сочи, че до една трета от случаите на сърдечно-съдови заболявания могат да се дължат именно на консумацията на такива продукти.
Какво показва изследването
Според проучване, публикувано в American Journal of Preventive Medicine и представено на годишния Международен конгрес по затлъстяване на Световната федерация по затлъстяване в Мексико, изследователи от Монреалския университет, Виржини Амел и Жан-Клод Мубарак от тамошния Център за изследвания в областта на общественото здраве, установяват, че:
- между 23% и 37% от случаите на сърдечно-съдови заболявания в Канада може да се дължат на ултрапреработени храни;
- между 23% и 38% от смъртните случаи, свързани със сърдечно-съдови заболявания, също са потенциално свързани с тях;
- резултатите вероятно са сравними и с други страни с високи доходи, макар точните стойности да варират.
Учените посочват, че вредите от полуфабрикатите не са само теоретични, предишни изследвания вече свързват тези продукти с увреждания на почти всички основни органи в човешкото тяло.
Защо ултрапреработените храни са толкова разпространени
В Обединеното кралство и САЩ ултрапреработените продукти вече съставляват над половината от средния хранителен режим. При по-младите хора и в по-бедните общности този дял достига до 80%.
Изследователите наблягат, че влиянието на преработените храни върху общественото здраве е системен, а не само личен проблем: „Докато общественото образование и индивидуалното консултиране остават важни, тяхното въздействие е ограничено без по-широка политическа подкрепа.“
Сред предложените мерки са:
- данък върху вредните храни;
- по-строго етикетиране на хранителните продукти;
- ограничения върху маркетинга, насочен към деца;
- реформулиране на съставките с цел подобряване на хранителното качество.
Темата засяга пряко и обществено здравеопазване и диететика като цяло, тъй като свързва вредни храни и затлъстяване с по-широки последици, от атеросклероза и хранене, до исхемична болест на сърцето и причини за високо кръвно налягане.
Не всички са убедени
Не всички експерти приемат резултатите безрезервно. Проф. Кевин Макконуей, почетен професор по приложна статистика в Open University, коментира: „Това е интересен опит за моделиране на потенциалните здравни ефекти от консумацията на ултрапреработени храни в една държава (Канада), но не бих се доверил особено на детайлните оценки, които представя.“
Той и други специалисти подчертават, че са необходими допълнителни изследвания, за да се докаже пряка причинно-следствена връзка между риска от сърдечно-съдови заболявания и конкретно преработените продукти, а не други фактори от начина на живот.
Какво можем да направим
Проучването отваря дискусия за здравословното хранене за сърцето и превенция на инфаркт на индивидуално ниво. Насоки, които експертите по превенция на смъртност от сърдечно-съдови заболявания обикновено обсъждат, включват:
- ограничаване на готовите ястия и заместването им с прясно приготвена храна;
- избягване на продукти с дълъг списък изкуствени добавки в храните;
- изграждане на балансиран хранителен режим, богат на пресни зеленчуци, плодове и цели зърна;
- обмисляне на меню за здраво сърце заедно със специалист по хранене.
Въпросът как да намалим джънк фуда в ежедневието остава личен избор, но според изследователите той все повече зависи и от политики на национално ниво.
Проучване поставя ултрапреработените храни в центъра на дискусията за сърдечно здраве, свързвайки ги с значителен, но потенциално предотвратим дял от случаите и смъртността от сърдечни заболявания.
Резултатите не са безспорни и се нуждаят от допълнителна проверка, но насочват вниманието към нуждата от структурни промени, от етикетиране до данъчна политика, успоредно с личния избор на всеки един от нас.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
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Източници
- Хамел, В. и Мубарак, Ж.-К., American Journal of Preventive Medicine — оригинално изследване за връзката между ултрапреработените храни и сърдечните заболявания в Канада, Център за изследвания в областта на общественото здраве, Монреалски университет.
Международен конгрес по затлъстяване, Световна федерация по затлъстяване, Мексико, представяне на резултатите от изследването.
The Guardian „Намаляването на консумацията на ултрапреработени храни би могло да предотврати хиляди смъртни случаи от сърдечно-съдови заболявания, сочи проучване“