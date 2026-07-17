Чаша газирана напитка на обяд, протеинов бар между срещите, готово ястие за вечеря, за милиони хора по света това е нормалното ежедневие. Но връзката между ултрапреработени храни и сърдечно-съдовите заболявания може да е много по-сериозна, отколкото се смяташе досега.

Ново моделиращо проучване от Канада сочи, че до една трета от случаите на сърдечно-съдови заболявания могат да се дължат именно на консумацията на такива продукти.

Какво показва изследването

Според проучване, публикувано в American Journal of Preventive Medicine и представено на годишния Международен конгрес по затлъстяване на Световната федерация по затлъстяване в Мексико, изследователи от Монреалския университет, Виржини Амел и Жан-Клод Мубарак от тамошния Център за изследвания в областта на общественото здраве, установяват, че:

Снимка: Canva

между 23% и 37% от случаите на сърдечно-съдови заболявания в Канада може да се дължат на ултрапреработени храни;

между 23% и 38% от смъртните случаи, свързани със сърдечно-съдови заболявания, също са потенциално свързани с тях;

резултатите вероятно са сравними и с други страни с високи доходи, макар точните стойности да варират.

Учените посочват, че вредите от полуфабрикатите не са само теоретични, предишни изследвания вече свързват тези продукти с увреждания на почти всички основни органи в човешкото тяло.

Защо ултрапреработените храни са толкова разпространени

В Обединеното кралство и САЩ ултрапреработените продукти вече съставляват над половината от средния хранителен режим. При по-младите хора и в по-бедните общности този дял достига до 80%.

Изследователите наблягат, че влиянието на преработените храни върху общественото здраве е системен, а не само личен проблем: „Докато общественото образование и индивидуалното консултиране остават важни, тяхното въздействие е ограничено без по-широка политическа подкрепа.“

Сред предложените мерки са:

данък върху вредните храни ;

по-строго етикетиране на хранителните продукти ;

ограничения върху маркетинга, насочен към деца;

реформулиране на съставките с цел подобряване на хранителното качество.

Темата засяга пряко и обществено здравеопазване и диететика като цяло, тъй като свързва вредни храни и затлъстяване с по-широки последици, от атеросклероза и хранене, до исхемична болест на сърцето и причини за високо кръвно налягане.

Снимка: Canva

Не всички са убедени

Не всички експерти приемат резултатите безрезервно. Проф. Кевин Макконуей, почетен професор по приложна статистика в Open University, коментира: „Това е интересен опит за моделиране на потенциалните здравни ефекти от консумацията на ултрапреработени храни в една държава (Канада), но не бих се доверил особено на детайлните оценки, които представя.“

Той и други специалисти подчертават, че са необходими допълнителни изследвания, за да се докаже пряка причинно-следствена връзка между риска от сърдечно-съдови заболявания и конкретно преработените продукти, а не други фактори от начина на живот.

Какво можем да направим

Проучването отваря дискусия за здравословното хранене за сърцето и превенция на инфаркт на индивидуално ниво. Насоки, които експертите по превенция на смъртност от сърдечно-съдови заболявания обикновено обсъждат, включват:

Снимка: Canva

ограничаване на готовите ястия и заместването им с прясно приготвена храна;

избягване на продукти с дълъг списък изкуствени добавки в храните ;

изграждане на балансиран хранителен режим , богат на пресни зеленчуци, плодове и цели зърна;

обмисляне на меню за здраво сърце заедно със специалист по хранене.

Въпросът как да намалим джънк фуда в ежедневието остава личен избор, но според изследователите той все повече зависи и от политики на национално ниво.

Проучване поставя ултрапреработените храни в центъра на дискусията за сърдечно здраве, свързвайки ги с значителен, но потенциално предотвратим дял от случаите и смъртността от сърдечни заболявания.

Резултатите не са безспорни и се нуждаят от допълнителна проверка, но насочват вниманието към нуждата от структурни промени, от етикетиране до данъчна политика, успоредно с личния избор на всеки един от нас.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

------------------------------------------

Източници