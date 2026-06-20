Ултрапреработените храни вече съставляват над половината от средния дневен хранителен прием в страни като Великобритания и САЩ. Бисквити, колбаси, готови ястия, подсладени напитки, зърнени закуски, всички те крият съставки, чиито дългосрочни последици за здравето тепърва стряскат науката.

Най-мащабният световен преглед на ултрапреработените храни до момента установи, че те са свързани с увреждане на всяка основна органна система в тялото. Но кои конкретни вредни съставки в храните носят най-голям риск?

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1. Изкуствени оцветители: скритата заплаха с E-номера

Изкуствените оцветители са химически синтезирани багрила, добавяни към храните, за да заместят цвета, изгубен при преработката. В ЕС те се обозначават с Е-номера на етикетите, а в САЩ – като FD&C цветове.

Трите най-тревожни са Тартразин (E102), Залезно жълто (E110) и Алура червено (E129). Те се срещат в бонбони, газирани напитки, десерти и зърнени закуски, но и в по-малко очевидни продукти като сосове, сирена и вегански заместители на месо.

Какво показват проучванията?

Значителен брой научни изследвания свързват тези оцветители с поведенчески ефекти при деца – хиперактивност, затруднена концентрация и промени в настроението, като могат да влошат симптомите на ADHD. В ЕС храните, съдържащи тези оцветители, задължително носят предупреждение, че „могат да окажат неблагоприятно въздействие върху активността и вниманието при деца“. В резултат много британски производители вече са ги премахнали от рецептурите си.

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2. Нитрити и нитрати: консервантите в колбасите и бекона

Нитратите и нитритите се добавят към преработени меса, като бекон, наденици, шунка, деликатесни меса, за удължаване на трайността и за запазване на характерния розов цвят и вкус. Сами по себе си нитратите не са вредни, но бактериите в храната и в устата ги превръщат в нитрити. В кисела среда (стомахът) нитритите могат да образуват нитрозамини – съединения, свързани с повишен риск от рак на дебелото черво.

Данни от мащабни френски изследвания (2026 г.)

Според две мащабни френски изследвания от януари 2026 г., проведени в рамките на кохортата NutriNet-Santé (над 100 000 възрастни), по-високият прием на нитрати и нитрити е свързан едновременно с повишен риск от рак и диабет тип 2. Д-р Матилд Тувие от Националния институт за здраве и медицински изследвания (Inserm) пояснява, че хората с най-висок прием на хранителни консерванти, включително нитрит на натрия, имат 47% по-висок риск от диабет тип 2 в сравнение с тези с най-нисък прием.

Добрата новина е, че изследванията не препоръчват пълно премахване на бекона или шунката от менюто. Рискът е свързан с честата и обилна консумация, не с умерена и случайна.

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3. Емулгатори: добавките, които нарушават чревния микробиом

Емулгаторите са сред най-разпространените добавки в преработените храни. Те помагат на маслото и водата да се смесват и да останат стабилни, осигуряват по-гладка текстура и по-дълъг срок на годност. Двата най-проблематични са карбоксиметилцелулоза и полисорбат-80, открити в промишлено произведения хляб, готови ястия, замразени пици, бургери, сосове и сладкиши.

Според множество проучвания тези емулгатори могат да нарушат чревния микробиом – трилионите микроорганизми, поддържащи здравето на храносмилателната система. Изследване установява, че и двата емулгатора предизвикват трайни промени в чревните микроби и насърчават хронично чревно възпаление, което от своя страна повишава риска от възпалително чревно заболяване (ВЧЗ) и метаболитен синдром.

Д-р Тувие предупреждава и за т.нар. „здравен ореол“: „Пълнозърнестият хляб може да изглежда здравословен, но все пак да съдържа няколко емулгатора. Нискомаслените кисели млека са друг пример – мазнината е заменена с емулгатори за постигане на кремообразна текстура.“

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4. Интерестерифицирано палмово масло: невидимата заплаха за сърцето

Интерестерифицираното палмово масло е честа съставка в маргарините, бисквитите, тестените изделия, шоколада и някои млечни заместители. Въведено е като алтернатива на трансмазнините, известни с изключително вредното им влияние върху сърдечното здраве.

Главният проблем е, че интерестерификацията позволява на наситените мазнини да се усвояват по-ефективно. Проучвания с търговски смеси на палмово масло показват, че те водят до по-резки покачвания на мазнините в кръвта след хранене, което натоварва сърцето и кръвоносните съдове.

Особено тревожно е, че етикетите не задължително разкриват дали мазнината е претърпяла интерестерификация – тя може да фигурира просто като „палмово масло“.

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5. Високофруктозен царевичен сироп: изкуствената захар, която натоварва черния дроб

Високофруктозният царевичен сироп (ВФЦС) е изкуствена захар, произвеждана от нишесте, широко използвана за подслаждане на газирани напитки, зърнени закуски, кисели млека, сладкиши и дори хляб, супи и кетчуп. В ЕС и Великобритания той е познат като глюкозо-фруктозен сироп или фруктозо-глюкозен сироп.

За разлика от глюкозата, фруктозата трябва да бъде преработена от черния дроб, където излишъкът по-лесно се превръща в мазнини. Голям масив от изследвания свързва високия прием на ВФЦС с:

Мастен черен дроб;

Инсулинова резистентност и диабет тип 2;

Затлъстяване;

Сърдечно-съдови заболявания;

Нарушения на чревния микробиом и синдром на раздразненото черво (IBS);

Световната здравна организация (СЗО) препоръчва свободните захари, т.е. всички добавени захари, плюс тези в мед, сиропи и плодови сокове, да не надвишават 10% от дневния енергиен прием.

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"Коктейлният ефект": когато добавките се комбинират

Регулаторните органи оценяват хранителните добавки поотделно, но в реален живот ние консумираме много от тях едновременно. Според изследване на д-р Тувие, публикувано през 2025 г., хората с по-висока експозиция на определени смеси от добавки, особено на такива, доминирани от емулгатори или от подсладители в захарни и безалкохолни напитки, са по-склонни да развият диабет тип 2, дори след отчитане на качеството на диетата и начина на живот. Експериментални проучвания върху човешки клетки (чревни, чернодробни, мозъчни) са открили ефекти от смесите, които не могат да бъдат обяснени с отделните съставки.

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Как да се защитите: практически съвети

Д-р Тувие дава прости насоки за по-здравословен избор:

Проверявайте етикета: обърнете внимание на съдържанието на сол, захар, фибри и вида на мазнините.

Ако списъкът от съставки е дълъг и пълен с непознати думи, продуктът е вероятно ултрапреработен.

Избирайте пресни или минимално преработени храни където е възможно, без да се стремите към съвършенство.

Внимавайте за "здравния ореол": многозърнест хляб или нискомаслено кисело мляко може да крие повече добавки, отколкото предполагате.

Ултрапреработените храни са неизбежна реалност в съвременния живот. Целта не е пълното им изключване, а осъзнатият избор. Познаването на вредните съставки в храните като изкуствени оцветители, нитрити, емулгатори, интерестерифицирани мазнини и високофруктозен царевичен сироп е първата стъпка към по-информирана диета. Проверявайте етикетите, предпочитайте пресните продукти и при съмнения, се консултирайте с Вашия лекар или диетолог.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници