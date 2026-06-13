В хранителните магазини кафявата захар изглежда като по-естествен и полезен избор в сравнение с рафинираната бяла. Много хора смятат, че тъмният цвят и специфичният карамелен аромат са знак за по-голяма хранителна стойност. Но наистина ли кафявата захар е по-здравословна от бялата? Отговорът на учените може да ви изненада.

Според анализ на Европейския съвет за информация за храните (EUFIC), публикуван в края на 2025 г., разликата между двата вида захар е почти незначителна от хранителна гледна точка. Ето какво показват резултатите.

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Как се произвежда кафявата захар и в какво се различава от бялата?

И двата вида захар се добиват от захарна тръстика или захарно цвекло и преминават почти идентичен производствен процес: растението се пресова, сокът се нагрява и рафинира, след което чрез изпаряване се получава гъст сироп. При охлаждането му се образуват захарни кристали.

За да се получи бяла захар, кристалите се центрофугират, за да се отдели меласата. Кафявата захар е или по-малко рафинирана (с остатък от меласа), или е бяла захар, към която е добавено малко меласа обратно. Именно меласата придава тъмния цвят, мекото усещане и карамеления вкус.

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Хранителна стойност: колко голяма е разликата?

Тъй като и двата вида захар се състоят основно от захароза (над 94%), хранителният им профил е почти идентичен. Ето основните факти:

50 г бяла захар съдържат 194 kcal; 50 г кафява захар съдържат 190 kcal;

Нито едната, нито другата съдържат хранителни фибри;

Кафявата захар съдържа следи от минерали (калций, калий, магнезий, желязо), но количествата са твърде малки, за да имат реален хранителен ефект;

Една супена лъжица (4.6 г) кафява захар осигурява под 1% от дневните нужди от тези минерали.

Данните на USDA FoodData Central потвърждават, че за да набавим значими количества минерали само от кафява захар, би трябвало да консумираме изключително големи дози, което само по себе си би навредило на здравето.

Снимка: OpenAI

Гликемичен индекс: вдигат ли по различен начин кръвната захар?

Гликемичният индекс (ГИ) измерва колко бързо дадена храна покачва кръвната захар. За захарозата (основният компонент и на двата вида захар) той е около 65 - средна стойност. Кафявата захар влияе на кръвната захар по почти абсолютно същия начин, каквото и бялата, тъй като тялото ни ги метаболизира идентично. Разликата в меласното съдържание не е достатъчна, за да промени тази реакция.

Митът за "по-естественото": защо се заблуждаваме?

Склонни сме да свързваме по-тъмния, по-непреработен вид на дадена храна с по-голяма полезност. Кафявата захар съвсем буквално изглежда „по-натурална” и по-малко промишлена. Учените наричат това „health halo” ефект (ореол на здравето) - когато визуалните характеристики изкуствено засилват усещането за полезност, независимо от реалния хранителен ефект.

Изследователи от Европейския орган за безопасност на храните (EFSA) и множество европейски хранителни насоки подчертават, че важното не е цветът на захарта, а общото количество добавена захар в диетата.

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Какви са рисковете от прекомерна консумация на захар?

Според Световната здравна организация (СЗО) и EFSA, прекомерният прием на добавена захар от всякакъв вид е свързан с повишен риск от:

Наднормено тегло и затлъстяване;

Кариес и зъбен разпад;

Диабет тип 2;

Сърдечно-съдови заболявания;

Повишен риск от някои видове рак.

СЗО препоръчва добавената захар да не надвишава 10% от дневния калориен прием - или около 50 г на ден при 2000 kcal диета. При идеални условия препоръката е под 5%.

Кафявата захар не е по-здравословна алтернатива на бялата. Разликата в хранителния им профил е минимална и без практическо значение за здравето. Изборът между двата вида захар може да е въпрос на вкус или рецепта, но не и на здравословен избор.

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Къде трябва да бъде истинският фокус?

Намаляване на общото количество добавена захар в диетата;

Избор на естествени източници на сладост (плодове);

Четене на етикетите - захарта се крие под много имена в преработените храни.

За персонализирани препоръки относно приема на захар и цялостното ви хранене, консултирайте се с вашия личен лекар или диетолог. Те могат да оценят индивидуалните ви нужди и да предложат конкретни насоки, съобразени с вашето здравословно състояние.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници