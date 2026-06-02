Захарта е навсякъде около нас и се намира не само в буркана, от който добавяте в сладкишите. Захар има в соковете, в доматения сос, в хляба, в „здравословните" барчета в магазина.

Но докато естествената захар в плодовете и млечните продукти е придружена от витамини, фибри и минерали, добавената захар е съвсем друга история.

Тя предоставя само калории, без никаква хранителна стойност и според натрупващите се научни данни, последиците за здравето са значително по-сериозни, отколкото повечето хора подозират. Ето какво се случва в тялото, когато приемате твърде много от нея.

1. Предизвиква непреодолими желания за сладко

Захарта активира центровете за възнаграждение и апетит в мозъка. С времето мозъкът се адаптира и се нуждае от все повече захар, за да усети същото удоволствие. Резултатът: постоянно желание за сладко, преяждане и постепенно наддаване на тегло.

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2. Разрушава зъбния емайл

В устата живеят вредни бактерии, които се хранят именно с захарта. Те образуват плака и произвеждат киселини, които разяждат зъбния емайл. При продължителна консумация се развиват кариеси.

3. Причинява рязък спад на кръвната захар

Рафинираните въглехидрати от газирани напитки, сладкиши и торти бързо покачват кръвната захар. Краткото усещане за енергия е последвано от рязък спад: умора, раздразнителност и нова нужда от сладко. Протеиновите закуски между храненията са по-добър избор за стабилни нива на енергия.

4. Влошава паметта и мозъчната функция

Проучвания свързват добавената захар с когнитивен упадък, болест на Алцхаймер и деменция. Комбинацията от наситени мазнини и захар може да увреди паметта и мисленето на всяка възраст: вероятно поради възпаление, засягащо хипокампуса, частта на мозъка, отговорна за паметта.

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5. Повишава риска от сериозни заболявания

Прекомерният прием на добавена захар създава оксидативен стрес в клетките: процес, при който се увреждат белтъци, тъкани и органи. Според медицински данни това повишава риска от:

Диабет тип 2

Сърдечно-съдови заболявания

Неалкохолна мастна чернодробна болест

Когнитивен упадък

Някои форми на рак

6. Допринася за наддаване на тегло

Добавената захар дава калории, но не засища. Покачването и последващият спад на кръвната захар усилват глада и водят до преяждане: класически механизъм за постепенно натрупване на излишни килограми.

7. Ускорява стареенето на кожата

Захарта пречи на синтеза на колаген – протеинът, който поддържа кожата млада и еластична. Резултатът: по-тънка кожа, намалена еластичност, по-бавно зарастване на рани и ранни бръчки. Плодовете са добра алтернатива за „сладкото", те съдържат антиоксиданти, които забавят стареенето.

8. Влошава стреса и тревожността

Сладките храни временно понижават нивата на кортизола – хормона на стреса. Но ефектът е краткотраен: стресът се завръща по-силен, което подтиква към нова доза захар. Това може да доведе до цикъл на емоционално хранене при тревожност и депресия.

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Колко добавена захар е допустима?

Диетичните насоки препоръчват нито едно хранене да не надвишава 10 грама добавена захар. За деца в ранна детска възраст добавена захар не се препоръчва изобщо.

За сравнение, само една чаша ябълков сок съдържа около 48 грама добавена захар – почти петкратно надвишаване на препоръчания праг за едно хранене.

Как да намалите приема на добавена захар

Пълното изключване на захарта може да доведе до нездравословна връзка с храната. По-добрият подход е постепенното намаляване. Ето няколко практични стъпки:

Заменете сладките напитки с вода или мляко

Четете етикетите : избирайте продукти с по-малко добавена захар

Гответе вкъщи : домашните сосове и закуски съдържат несравнимо по-малко захар

Овкусявайте водата с лимон или мента вместо да посягате към сокове

Използвайте естествени сладки алтернативи : ябълки, банани, сладки картофи

Захарта и здравето са в пряка зависимост. Добавената захар за разлика от естествената в плодовете и зеленчуците натоварва тялото по множество начини: от кариеси и кожно стареене до повишен риск от диабет, сърдечни болести и когнитивен упадък.

Рисковете за здравето от захарта са реални и доказани, но добрата новина е, че дори малки промени в хранителните навици могат да имат значим ефект.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници