Дефицитът на желязо при мъжете рядко е хранителен. Проучвания от 2026 г. идентифицират пет основни медицински причини за железен дефицит при мъжете, които нямат нищо общо с храненето.

Разбирането на тези причини е от решаващо значение, тъй като железният дефицит при мъжете почти винаги сигнализира за скрито медицинско състояние, изискващо изследване.

Какво причинява железен дефицит при мъжете освен лошото хранене?

Дефицитът на желязо при мъжете рядко е хранителен. През 2026 г. изследванията показват пет основни причини, несвързани с храненето, а именно:

Хронично стомашно-чревно кървене (често от язви, лекарства или рак)

Функционален железен дефицит от възпаление

Нарушения на малабсорбцията

Физическа травма от интензивни упражнения

Често кръводаряване

Мъжете над 50 години са изправени пред най-висок риск.

Дефицитът на желязо засяга 12,8% от мъжете над 60 години. Когато мъжете развият дефицит на желязо, лекарите първо изследват медицинските причини, а не диетата. Ето защо нивата на желязо може да нямат нищо общо с това, което ядете.

1. Могат ли стомашните проблеми да причинят недостиг на желязо при мъжете?

Стомашно-чревното кървене е най-честата нехранителна причина за железен дефицит при мъжете. Хроничната, често невидима загуба на кръв от храносмилателния тракт постепенно изчерпва запасите от желязо – понякога в продължение на месеци или години, преди да се появят симптоми.

Трите основни източника на стомашно-чревно кървене включват:

Злокачествени заболявания (колоректален, стомашен и езофагеален рак (особено при мъже над 50 години)

Възпалителни състояния (язви, гастрит, езофагит)

Възпалителни заболявания на червата (болест на Крон или улцерозен колит)

Това са заболявания, които причиняват бавна загуба на кръв или нарушават абсорбцията на хранителни вещества, и странични ефекти от лекарствата от хронична употреба на нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС) като аспирин, ибупрофен или напроксен, които дразнят стомашната лигавица и причиняват окултно кървене.

Предупреждение: Дефицитът на желязо при мъже над 40 години налага колоноскопия – това може да е първият признак на колоректален рак.

Този на пръв поглед незначителен симптом може да бъде най-ранната предупредителна система на тялото ви. Мъжете, които игнорират железния дефицит, без да изследват причината, може да пропуснат критични диагностични прозорци за лечими състояния.

2. Какво е функционален железен дефицит и защо засяга мъжете?

Последните изследвания показват, че 15% от възрастните страдат от „функционален“ железен дефицит, при който запасите от желязо са достатъчни, но тялото не може да ги мобилизира ефективно.

Това представлява промяна в парадигмата в разбирането на железния дефицит – може да имате много желязо в тялото си, но все пак да имате функционален дефицит.

Механизмът включва хронично възпаление, което задейства освобождаването на хепцидин, хормон, който блокира чревната абсорбция на желязо и предотвратява достъпа на организма до съхраненото желязо в тъканите.

Честите причинители при мъжете включват:

Затлъстяване

Диабет

Сърдечна недостатъчност

Хронично бъбречно заболяване (ХБЗ)

Хронично бъбречно заболяване също намалява производството на еритропоетин – хормон, който стимулира образуването на червени кръвни клетки.

При функционален железен дефицит, кръвните изследвания могат да покажат нормални нива на феритин (което показва адекватни запаси от желязо), но хемоглобинът остава нисък, защото тялото ви буквално не може да получи достъп до желязото, което е съхранило.

Традиционните добавки с желязо често не успяват да разрешат функционалния железен дефицит, защото проблемът не е липсата на желязо, а неспособността на организма да го използва.

3. Може ли червата ви да предотвратят усвояването на желязо?

Дори при адекватен прием на желязо с храната, някои чревни нарушения и генетични състояния физически пречат на тънките черва да абсорбират желязо. Цьолиакия и инфекции с H. pylori увреждат чревната лигавица, където се осъществява абсорбцията на желязо, създавайки бариера между желязото от храната и кръвния поток.

Генетични мутации като желязо-резистентна желязодефицитна анемия (IRIDA),които карат тялото да произвежда прекомерни количества хепцидин. В тези случаи, пероралните добавки с желязо стават напълно неефективни, тъй като генетичното програмиране отменя нормалното регулиране на желязото.

Мъжете с IRIDA се нуждаят от интравенозна терапия с желязо или нови лечения, тъй като никакви промени в диетата или перорални добавки не могат да преодолеят генетичната бариера.

Ако приемате добавки в продължение на месеци без подобрение, трябва да се изследват нарушения на малабсорбцията.

4. Може ли упражненията да причинят недостиг на желязо при мъжете?

Интензивната физическа активност, особено спортовете за издръжливост, може да доведе до железен дефицит чрез феномен, наречен „мартенска хематурия“, при която червените кръвни клетки се разрушават поради повтарящо се физическо въздействие.

Когато краката ви многократно докосват земята по време на джогинг или бягане, механичната травма разрушава червените кръвни клетки, освобождавайки хемоглобин, който се филтрира от бъбреците и се губи в урината.

Спортистите, занимаващи се със спортове за издръжливост, мъжете, които практикуват упражнения с високо натоварване, са изложени на повишен риск от загуба на желязо чрез този механизъм.

Тялото губи малки количества желязо с всяка тренировка и без достатъчно време за възстановяване запасите се изчерпват.

По подобен начин, мъжете, които редовно даряват кръв без достатъчно време за възстановяване, са изложени на значителен риск от абсолютно изчерпване на желязото.

Всяко даряване премахва приблизително 200-250 мг желязо от тялото ви. Необходими са 8+ седмици, за да се възстановят напълно запасите от желязо, но много редовни кръводарители даряват кръв на всеки 8-12 седмици, което създава хроничен дефицит.

Комбинацията от редовно кръводаряване и интензивни упражнения води до кумулативна загуба на желязо, която никаква хранителна интервенция не може да преодолее без продължителни периоди на възстановяване.

5. Може ли недостигът на желязо да сигнализира за рак на дебелото черво при по-млади мъже?

Дефицитът на желязо може да е най-ранният откриваем предупредителен признак за колоректален рак, особено при по-млади мъже.

Мъжете, родени през 1990 г. и след това, са изправени пред почти двойно по-висок риск от рак на дебелото черво и 4 пъти по-висок риск от рак на ректума в сравнение с родените през 1950 г.

Изследване, публикувано през 2026 г., идентифицира колибактин, бактериален токсин, произвеждан от определени щамове на E. coli, като основен двигател на ранния колоректален рак.

Хората, диагностицирани преди 40-годишна възраст, са 3,3 пъти по-склонни да имат ДНК мутации, свързани с колибактин, в туморите си, отколкото по-възрастните хора.

Предизвикателството за мъжете на 30-те и 40-те години е забавянето на диагнозата. Симптоми като ректално кървене или коремна болка често се приписват погрешно на незначителни проблеми като хемороиди или синдром на раздразнените черва, което води до забавяне на диагнозата от шест месеца или повече.

Дефицитът на желязо може да се появи месеци преди видими симптоми, което го прави изключително ранно предупреждение, което никога не бива да се пренебрегва.

Дефицитът на желязо при мъжете е медицински червен флаг, изискващ изследване, а не хранителен проблем. етте нехранителни причини, посочени по-горе – стомашно-чревно кървене, функционален железен дефицит от възпаление, нарушения на малабсорбцията, физическа травма от интензивни упражнения и често кръводаряване, са причина за по-голямата част от случаите на железен дефицит при мъжете.

Ако изпитвате необяснима умора или ви е поставена диагноза ниско ниво на желязо, не приемайте, че това е заради начина ви на хранене.

Запишете си час за обстоен медицински преглед. Ранното откриване чрез правилно изследване на тези пет причини може да идентифицира сериозни състояния, преди симптомите да се влошат – потенциално спасявайки живота ви

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

