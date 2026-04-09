Дефицитът на цинк е състояние, при което нямате достатъчно от минерала цинк в организма си.

Това може да се случи, ако не консумирате достатъчно храни, богати на цинк, или имате медицинско състояние, което влияе върху начина, по който тялото ви абсорбира или използва цинка.

В тази статия разглеждаме какви са симптомите на дефицита на цинк, както и какви са причините за това състояние. Прочетете какви са начините за лечение на цинковия дефицит и как да си го набавите по естествен начин в ежедневието си.

Какво означава дефицит на цинк?

Дефицитът на цинк означава, че в организма ви няма достатъчно цинк. Цинкът е минерал, който изпълнява много важни функции в организма – от борба с микробите и заздравяване на рани до поддържане на здравословна бременност.

Снимка: Canva

Организмът ви не може да произвежда цинк, затова трябва да го набавяте чрез храната (а понякога и чрез добавки).

Възможно е да имате малко по-малко цинк, отколкото тялото ви се нуждае. Това се нарича недостиг или дефицит на цинк. Но дефицитът на цинк означава, че нивата на цинк са достатъчно ниски, за да причинят проблеми с функционирането на тялото ви и с това как се чувствате всеки ден.

Лечението може да възстанови нормалните нива на цинк и да ви помогне да се почувствате по-добре.

Симптоми на дефицит на цинк

Симптомите на дефицит на цинк могат да варират в зависимост от възрастта ви и от количеството цинк, което ви липсва.

Възможните признаци и симптоми включват:

Диария (обикновено при кърмачета)

Често повръщане

Растеж, който е по-бавен от очакваното (при кърмачета, деца и юноши)

Косопад или изтъняване на косата

Промени в ноктите, включително обезцветяване и чуплива текстура

Липса на енергия и/или раздразнителност

Загуба на апетит

Загуба на вкус и обоняние

Нисък брой сперматозоиди

Обриви или кожни лезии

Бавно заздравяване на рани

Причини за дефицит на цинк

Дефицитът на цинк може да възникне, ако:

Храните, които консумирате, не осигуряват достатъчно цинк (хранителни причини)

Имате медицинско състояние, което влияе върху начина, по който тялото ви използва цинк

Получавате лечение, което влияе върху начина, по който тялото ви използва цинк

Снимка: Canva

Хранителни причини за дефицит на цинк

Някои храни – като месо, риба и яйца, са богати на цинк. Ако не ядете достатъчно от тези храни, тялото ви може да не получава достатъчно цинк.

Може да не консумирате много храни с високо съдържание на цинк, ако спазвате вегетарианска или веганска диета. Вместо това може да консумирате храни с високо съдържание на фитати (като боб, пълнозърнести храни и ядки).

Фитатите са вещества, които ограничават количеството цинк, което тялото ви може да абсорбира и използва. Така че цинкът, който получавате от растителни продукти, може да не се задържи в тялото ви.

Хранителните разстройства като анорексия също могат да доведат до дефицит на цинк и други хранителни дефицити (недохранване).

Медицински състояния, които могат да причинят дефицит на цинк

Състояния, които могат да причинят дефицит на цинк, включват:

Разстройство, свързано с употреба на алкохол

Изгаряния по кожата ви

Цьолиакия

Болест на Крон

ХИВ

Бъбречно заболяване

Чернодробно заболяване

Панкреатични нарушения

Бременност

Улцерозен колит

Синдром на късото черво

Сепсис

Диабет тип 2

Снимка: Canva

Лечения, които могат да причинят дефицит на цинк

Понякога лечението на медицински състояния може да доведе до дефицит на цинк. Примерите включват:

Бариатрична хирургия

Хелатотерапия

Диуретици

Хемодиализа

Парентерално хранене

Някои антибиотици

Може ли дефицитът на цинк да е генетичен?

Да, но е рядко. Акродерматит ентеропатика е генетично заболяване, което причинява дефицит на цинк. Медицинските специалисти диагностицират това състояние при около 1 на всеки 500 000 живородени деца.

Начини за лечение на дефицита на цинк

Лекарите лекуват дефицита на цинк, като ви предписват цинкови добавки. Вашият лекар ще ви каже повече за добавките, които трябва да приемате, правилните дози и колко дълго да ги приемате. Не приемайте добавки сами, без първо да се консултирате с вашия лекар.

Снимка: Canva

Вашият лекар може също да препоръча начини за получаване на повече цинк чрез храните, които консумирате. Той може също така да ви насочи към диетолог, който може да ви даде хранителни съвети, съобразени с вашите нужди.

Как мога по естествен начин да добавя повече цинк към храненето си?

Консултирайте се с вашия лекар, преди да правите промени в храненето си.

Като цяло може да е полезно да се храните повече:

Печен боб

Ядки (като бадеми и кашу)

Грах

Птиче месо и червено месо

Семена

Ориз

Дефицитът на цинк обикновено е лечим с лечение. Приемът на добавки, както е предписано от вашия лекар, може да помогне за изчезване на симптомите, обикновено в рамките на една до две седмици. Вашият лекар ще ви каже дали се нуждаете от последващи прегледи или изследвания, за да проверите нивата на цинк или други свързани състояния.

Независимо дали имате симптоми на дефицит на цинк или имате скорошна диагноза, можете да се успокоите, знаейки, че това състояние е лечимо. С лечение скоро ще се почувствате по-добре. Вашият лекар може също да ви помогне да се справите с всякакви медицински състояния, които може да причиняват ниски нива на цинк в тялото ви.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

--------------------------------------------------

Източници