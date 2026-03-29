Малко хранителни вещества имат толкова широк спектър от функции, колкото цинкът. Той участва в работата на над 300 ензима в човешкото тяло: от метаболизма на хранителните вещества до поддръжката на имунната система и регенерацията на тъканите.

За разлика от желязото или калция, тялото не може да складира цинк, което означава, че трябва да се приема ежедневно чрез храната.

Снимка: Canva

Препоръките за прием при мъжете над 19 години е 11 мг цинк дневно, а жените - 8 мг. Бременните жени се нуждаят от 11 мг, а кърмещите - от 12 мг. Дефицитът е по-чест, отколкото се предполага, и засяга преди всичко деца, възрастни хора и бременни жени.

Разнообразното хранене е напълно достатъчно за повечето хора. По-долу представяме 10-те най-богати на цинк хранителни продукта, с конкретни данни за съдържание и практически съвети как да ги включите в ежедневното меню.

Снимка: Canva

Топ 10 храни, богати на цинк

1. Стриди и морски дарове

Стридите са абсолютният шампион по цинк. Само 6 средни стриди осигуряват 33 мг- 300% от препоръчителната дневна норма за мъже и 413% за жени. Скаридите и мидите осигуряват около 15-20% на порция. Бременните жени трябва да консумират морски дарове само след термична обработка.

2. Червено месо (говеждо, агнешко, свинско)

100 г сурово смляно говеждо месо съдържат 4.79 мг цинк, което е около 44% от нормата за мъже и 60% за жени. Освен цинк, осигурява желязо, В-витамини и креатин.

Снимка: pixabay

3. Бобови култури (леща, нахут, боб)

100 г варена леща осигуряват около 12% от нормата за мъже и 16% за жени. Бобовите съдържат фитати - антинутриенти, намаляващи усвояването на цинк. Накисването, покълването, ферментирането или варенето значително увеличава бионаличността. Те са ключов растителен източник за вегани и вегетарианци.

Снимка: Canva

4. Семена (конопени, тиквени, сусамени)

3 супени лъжици (30 г) конопени семена съдържат 27% от нормата за мъже и 37% за жени. Тиквените и сусамените семена също са значителни източници. Лесни за добавяне към салати, кисело мляко и смутита. Те носят и фибри, здравословни мазнини и редица минерали.

5. Ядки (кашу, борови ядки, бадеми)

Кашуто е лидерът. 28 г осигуряват 15% от нормата за мъже и 21% за жени. Боровите ядки и бадемите също допринасят за дневния прием. Мета-анализи показват, че редовната консумация на ядки е свързана с по-нисък риск от сърдечно-съдови заболявания.

Снимка: Canva

6. Млечни продукти (сирене, мляко)

28 г зрял чедър осигурява 10% от нормата за мъже, а 1 чаша (244 г) пълномаслено мляко - 9%. Цинкът от млечните продукти е с висока бионаличност - тялото го усвоява лесно. Комбинацията с протеин, калций и витамин D ги прави ценни за костното здраве.

7. Яйца

Едно голямо яйце осигурява 5% от нормата за мъже и 7% за жени. На едва ~77 калории носи 6.3 г протеин, здравословни мазнини, В-витамини, селен и холин.

8. Пълнозърнести храни (киноа, пшеница, овес)

Пълнозърнестите продукти съдържат цинк, но и фитати, намаляващи усвояването му. Въпреки това включването им е свързано с намален риск от диабет тип 2 и сърдечносъдови заболявания.

Снимка: Canva

9. Някои зеленчуци (картофи, зеле, зелен фасул)

Един голям картоф осигурява 10% от нормата за мъже и 14% за жени. Сладкият картоф дава 5-7%, а зелето и зеленият фасул - около 2-3%. Зеленчуците не са основен цинков източник, но са незаменими заради фитонутриентите и фибрите.

Снимка: Canva

10. Черен шоколад (70–85% какао)

100 г черен шоколад съдържат 3.31 мг цинк (30% от нормата за мъже). Внимание: същите 100 г носят 598 калории и 24 г захар. Черният шоколад е приятна добавка, а не основен цинков източник, умереността е ключова.

Кой е изложен на риск от дефицит на цинк?

Според данни на NIH, определени групи са по-уязвими към недостиг на цинк. Важно е тези групи да обърнат особено внимание на полезните вещества в храните, преди да посегнат към хранителни добавки:

Деца: цинкът е нужен за нормален растеж и имунна защита.

Бременни жени: повишена нужда (11 мг/ден) заради развитието на плода.

Кърмещи жени: нуждаят се от 12 мг/ден.

По-възрастни хора: усвояването намалява с възрастта.

Вегани и вегетарианци: растителните източници имат по-ниска бионаличност.

Снимка: OpenAI

Животински срещу растителни източници: важно ли е?

Бионаличност

Не всички източници на цинк са равностойни. Цинкът от животински продукти (месо, морски дарове, млечни) се усвоява значително по-ефективно. Растителните храни съдържат фитати, които се свързват с цинка и намаляват усвояването му.

За хора, следващи растителна диета, специалистите препоръчват следните методи за увеличаване на бионаличността:

Накисване на бобови и зърнени преди готвене;

Покълване на семена и бобови;

Ферментация (хляб с квас, темпе);

Готвене при по-висока температура.

Признаци за дефицит на цинк?

За повечето хора с разнообразна, балансирана диета, хранителните добавки не са необходими. Прекомерният прием на цинк чрез добавки (над 40 мг/ден) може да причини нежелани ефекти, включително намалено усвояване на мед.

Ако подозирате дефицит, поради диетични ограничения, хронични заболявания или принадлежност към рискова група, консултирайте се с лекар или диетолог, преди да приемате добавки или храна, специално обогатена с цинк.

Разнообразието е ключът

Цинкът е незаменим минерал, чийто дефицит се отразява върху имунитета, заздравяването на рани, растежа и десетки метаболитни процеси. Набавянето му не изисква специална диета или скъпи добавки, достатъчно е разнообразно меню, включващо поне няколко от изброените 10 храни.

Ако сте от рисковите групи или следвате строги диетични ограничения, обсъдете нуждите си с медицински специалист. Той може да оцени индивидуалния ви статус и да препоръча подходящи действия.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

—---------------------------------------------------------------------------

Източници