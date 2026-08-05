Учени разработват биоинженерна дъвка за превенция на рак на гърлото, която в лабораторни тестове намалява драстично нивата на човешкия папиломавирус (HPV) и на два вида бактерии, свързани с рак на главата и шията. Резултатите, публикувани в списание Scientific Reports, дават надежда за по-достъпна и по-безопасна допълнителна терапия срещу една от най-агресивните форми на онкологично заболяване.

Защо са нужни нови терапии срещу рак на главата и шията

Плоскоклетъчният карцином на главата и шията (HNSCC) засяга тъканите на устната кухина и гърлото и често се диагностицира в напреднал стадий, когато прогнозата е неблагоприятна.

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поред ръководителя на изследването д-р Хенри Даниел от Стоматологичния факултет на Университета на Пенсилвания, много от новоодобрените онкологични медикаменти не подобряват съществено нито качеството на живот, нито петгодишната преживяемост на пациентите.

Именно затова онколозите, стоматолозите и УНГ специалистите се нуждаят от нови, по-ефективни подходи, които да допълват съществуващото лечение.

Как действа дъвката срещу HPV и опасни бактерии

Разработката надгражда по-ранно изследване върху дъвка от боб лаблаб, съдържаща антивирусния протеин FRIL, естествено срещащо се съединение с доказан ефект срещу вируси. Екипът на Даниел изследвал орални проби от пациенти с HNSCC, за да установи въздействието на дъвката върху три микроорганизма, свързани с орален карцином и ЧПВ:

човешки папиломавирус (HPV) е основен рисков фактор за нарастващата честота на рак на орофаринкса в световен мащаб;

Porphyromonas gingivalis (Pg) е бактерия, свързана с по-ниска преживяемост при рецидивиращ или метастазирал орален рак;

Fusobacterium nucleatum (Fn) е втора бактерия с подобен неблагоприятен ефект върху изхода от лечението.

Резултатите от изследването

Тестовете показват впечатляващо понижение на вирусния товар и на бактериалните нива:

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екстракт от дъвката намалил нивата на HPV с 93% в проби слюнка ;

в проби от орална промивка HPV спаднал с 80% ;

след добавяне на протегрин , антимикробен пептид с бактерицидно действие, една-единствена доза свалила нивата на Pg и Fn практически до нула.

Според изследователите предимството на този подход е, че се основава изцяло на растителни протеини и здраве, а не на синтетични съединения. Бобът лаблаб е евтина и широко достъпна суровина, което на теория позволява подобна дъвка да се произвежда на ниска цена, важен фактор, ако терапията стигне до пациенти в райони с ограничен достъп до скъпи биологични лекарства.

Защита на здравия орален микробиом

Едно от най-ценните открития се отнася до орален микробиом и бактерии извън прицелните патогени. За разлика от лъчетерапията, която едновременно унищожава полезните бактерии в устата и насърчава разрастването на болестотворната гъбичка Candida albicans, новата дъвка запазва здравата микрофлора непокътната, докато елиминира вредните микроорганизми. Това я прави потенциален инструмент в борбата с орални инфекции, без страничните ефекти, типични за конвенционалните терапии.

Снимка: Canva

Какво следва, от лабораторията към клиничните изпитвания

Според проучването на екипа от Университета на Пенсилвания, рак на устната кухина и устните е седмата по честота причина за онкологична заболеваемост и смъртност в световен мащаб сред младежи и хора на средна възраст през 2022 г. авторите на проуването смятат, че тази лечебна дъвка, изградена изцяло на базата на растителни протеини, може да намери приложение по два начина: като съпътстващо онкологично лечение наред със стандартната терапия или като профилактично средство срещу вирусно предаване и превенция на инфекцията.

Резултатите все още идват от лабораторни тестове с човешки проби, а не от завършени клинични изпитвания при пациенти, следващата стъпка, която екипът вече препоръчва. Ако бъдат потвърдени, находките биха могли да предложат достъпна, растителна алтернатива за превенция на рак на устната кухина, съчетаваща вирусен и антибактериален ефект с грижа за здравето на оралната микрофлора.

Снимка: Canva

Важно е да се подчертае, че към момента дъвката не замества съществуващите методи за профилактика, като HPV ваксинацията и редовните прегледи при стоматолог или УНГ специалист.

Тя се разглежда като потенциално допълнение към тях, не като самостоятелно решение и предстои да бъде тествана при реални пациенти, преди да може да се препоръчва в клиничната практика.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници