Една незарастваща афта или дребно петно на венците рядко будят тревога, а точно в това е опасността на рак на устата. Заболяването рядко причинява болка в ранните си стадии, но с напредването си може бързо да се разпространи към лимфните възли и други органи.

Специалисти обясняват кои признаци да следите, кога симптомите изискват спешна помощ и защо профилактичният преглед при зъболекар остава едно от най-ефективните средства за ранно откриване на онкологични заболявания в устната кухина.

Кои са основните симптоми

Рак на устата засяга тъканите на устните, венците, езика, гърлото и основата на езика. Според MedlinePlus, болестта често протича без ясно изразени оплаквания в ранен стадий на рак, но с прогресията си може да причини:

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афти и рани в устата , които не заздравяват в рамките на две седмици

червени или бели петна по езика и венците

изтръпване на езика или на части от устата

кръвотечение от венците , езика и устните

пресипнал глас или дрезгавост

затруднено преглъщане , дъвчене или говорене

усещане за подутина на шията

ограничена подвижност на езика или челюстта

болка в челюстта или отичане

болка в ушите

Тъй като симптомите наподобяват обикновени дразнения в устата, много хора отлагат преглед, а именно навременната диагностика, включително биопсия на устна кухина, определя изхода от лечението.[1]

Как заболяването се степенува по стадии

Специалистите, периодонтолози (зъболекари, специализирани в заболявания на устната кухина) и оториноларинголози, степенуват рак на устата по TNM класификацията на Американската съвместна комисия по рака, която отчита размера на тумора (T), обхвата на разпространение към лимфните възли на шията (N) и наличието на метастази в други органи (M).[4]

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Стадий 0 и I

При стадий 0 (карцинома in situ) все още липсват симптоми, но при преглед могат да се открият абнормни клетки с потенциал да станат злокачествени. В стадий I туморът е под 2 см в диаметър и до 5 мм дълбочина, без разпространение към лимфните възли, моментът с най-добра прогноза.

Стадий II и III

При стадий II туморът достига 2–4 см, а в стадий III надхвърля 4 см или започва да засяга един лимфен възел (до 3 мм). На този етап по-вероятно ще усетите подутина на шията и болка при преглъщане, признак за начало на разпространение към лимфните възли.

Стадий IV

Най-тежкият стадий включва разпространение към околни тъкани (челюстна кост, ларинкс, синуси), лимфни възли над 3 см в диаметър или метастази в лимфните възли и по-далечни органи като белите дробове.[4]

Най-честият тип, плоскоклетъчен карцином, може да се разпространи към околните тъкани само за три месеца или по-малко, докато по-редки форми като верукозния карцином прогресират по-бавно.[7],[8]

Кога да потърсите лекар

Ако симптом продължи повече от две седмици, се обадете на своя лекар.[1] Незабавно потърсете спешна помощ при треска, втрисане, силно главоболие, схващане на врата, задух, кръв в урината или влошаване на страничните ефекти от лъче- или химиотерапия.

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Защо ранното откриване е решаващо

Според данни, свързани с лечебните резултати по стадии, петгодишната преживяемост при пациенти, диагностицирани и лекувани в стадий I, достига около 90%, докато при стадий IV пада до около 45%.[5] Без лечение разликите са дори по-драстични, 31% преживяемост при стадий I срещу 12,6% при стадий IV.[6] Тези данни показват защо редовният профилактичен преглед при зъболекар е толкова важен, именно там често се забелязват първите промени.[10]

Често задавани въпроси

Каква е преживяемостта при рак на устата?

Зависи от стадия и навременността на лечението, при ранно откриване прогнозата е значително по-добра, отколкото при напреднал стадий.[5],[6]

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Колко дълго може да протече рак на устата незабелязано?

Някои форми, като верукозния карцином, се развиват бавно, докато плоскоклетъчният карцином, най-честият тип, може да се разпространи само за няколко месеца.[7],[8]

Може ли зъболекар да открие рак на устата?

Да. По време на рутинен преглед зъболекарите проверяват за тумори, петна или необичайни промени и могат да насочат пациента към биопсия на устна кухина или специалист.[10]

Рак на устата рядко "боли" в началото, но признаци като афти, които не зарастват, подутина на шията, петна по езика и венците, изтръпване, кървене на венците или пресипнал глас заслужават внимание, особено, ако продължат над две седмици. Ранното откриване чрез редовен преглед при зъболекар и своевременна биопсия остава най-сигурният път към добра прогноза.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници