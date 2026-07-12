Една незарастваща афта или дребно петно на венците рядко будят тревога, а точно в това е опасността на рак на устата. Заболяването рядко причинява болка в ранните си стадии, но с напредването си може бързо да се разпространи към лимфните възли и други органи. 

Специалисти обясняват кои признаци да следите, кога симптомите изискват спешна помощ и защо профилактичният преглед при зъболекар остава едно от най-ефективните средства за ранно откриване на онкологични заболявания в устната кухина.

Кои са основните симптоми

Рак на устата засяга тъканите на устните, венците, езика, гърлото и основата на езика. Според MedlinePlus, болестта често протича без ясно изразени оплаквания в ранен стадий на рак, но с прогресията си може да причини:

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  • афти и рани в устата, които не заздравяват в рамките на две седмици
  • червени или бели петна по езика и венците
  • изтръпване на езика или на части от устата
  • кръвотечение от венците, езика и устните
  • пресипнал глас или дрезгавост
  • затруднено преглъщане, дъвчене или говорене
  • усещане за подутина на шията
  • ограничена подвижност на езика или челюстта
  • болка в челюстта или отичане
  • болка в ушите

Тъй като симптомите наподобяват обикновени дразнения в устата, много хора отлагат преглед, а именно навременната диагностика, включително биопсия на устна кухина, определя изхода от лечението.[1]

Как заболяването се степенува по стадии

Специалистите,  периодонтолози (зъболекари, специализирани в заболявания на устната кухина) и оториноларинголози, степенуват рак на устата по TNM класификацията на Американската съвместна комисия по рака, която отчита размера на тумора (T), обхвата на разпространение към лимфните възли на шията (N) и наличието на метастази в други органи (M).[4]

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Стадий 0 и I

При стадий 0 (карцинома in situ) все още липсват симптоми, но при преглед могат да се открият абнормни клетки с потенциал да станат злокачествени. В стадий I туморът е под 2 см в диаметър и до 5 мм дълбочина, без разпространение към лимфните възли, моментът с най-добра прогноза.

Стадий II и III

При стадий II туморът достига 2–4 см, а в стадий III надхвърля 4 см или започва да засяга един лимфен възел (до 3 мм). На този етап по-вероятно ще усетите подутина на шията и болка при преглъщане,  признак за начало на разпространение към лимфните възли.

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Стадий IV

Най-тежкият стадий включва разпространение към околни тъкани (челюстна кост, ларинкс, синуси), лимфни възли над 3 см в диаметър или метастази в лимфните възли и по-далечни органи като белите дробове.[4]

Най-честият тип, плоскоклетъчен карцином, може да се разпространи към околните тъкани само за три месеца или по-малко, докато по-редки форми като верукозния карцином прогресират по-бавно.[7],[8]

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Кога да потърсите лекар

Ако симптом продължи повече от две седмици, се обадете на своя лекар.[1] Незабавно потърсете спешна помощ при треска, втрисане, силно главоболие, схващане на врата, задух, кръв в урината или влошаване на страничните ефекти от лъче- или химиотерапия.

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Защо ранното откриване е решаващо

Според данни, свързани с лечебните резултати по стадии, петгодишната преживяемост при пациенти, диагностицирани и лекувани в стадий I, достига около 90%, докато при стадий IV пада до около 45%.[5] Без лечение разликите са дори по-драстични, 31% преживяемост при стадий I срещу 12,6% при стадий IV.[6] Тези данни показват защо редовният профилактичен преглед при зъболекар е толкова важен, именно там често се забелязват първите промени.[10]

Често задавани въпроси

Каква е преживяемостта при рак на устата?

Зависи от стадия и навременността на лечението,  при ранно откриване прогнозата е значително по-добра, отколкото при напреднал стадий.[5],[6]

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Колко дълго може да протече рак на устата незабелязано? 

Някои форми, като верукозния карцином, се развиват бавно, докато плоскоклетъчният карцином, най-честият тип,  може да се разпространи само за няколко месеца.[7],[8]

Може ли зъболекар да открие рак на устата? 

Да. По време на рутинен преглед зъболекарите проверяват за тумори, петна или необичайни промени и могат да насочат пациента към биопсия на устна кухина или специалист.[10]

Афти или рак на устата: Как да направите разликата

Рак на устата рядко "боли" в началото, но признаци като афти, които не зарастват, подутина на шията, петна по езика и венците, изтръпване, кървене на венците или пресипнал глас заслужават внимание, особено, ако продължат над две седмици. Ранното откриване чрез редовен преглед при зъболекар и своевременна биопсия остава най-сигурният път към добра прогноза.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници

  1. Health.com. Симптоми на рак на устата
  2. MedlinePlus. Рак на устата
  3. Oral Oncology.  проучване за ранна диагностика и лечение
  4. NIDCR. Информация за рак на устата
  5. National Cancer Institut. Лечение на рак на устните и устната кухина (PDQ)
  6. Journal of the Korean Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, проучване за преживяемост по стадии
  7. The Laryngoscope. проучване за прогресия на верукозен карцином
  8. Journal of Oral and Maxillofacial Pathology. проучване за плоскоклетъчен карцином
  9. Cureus – проучване за ранна диагностика на орален карцином
  10. National Cancer Institute. Скрининг за рак на устата (PDQ)