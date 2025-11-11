Афти или рак на устата: Как да направите разликата

Да имаш раничка в устата не е приятно. Тя лесно се дразни и в такива моменти може да бъде особено болезнена. Може да бъде афта, което е много често срещано и обикновено не се нуждае от лекарска намеса. Афтите в повечето случаи са раздразнение, което просто трябва да изчакате да отшуми през следващата седмица или две.

Но рана в устата, която сякаш не се подобрява и продължава седмици, дори месеци или пък продължава да се увеличава, става по-болезнена и започва да кърви може да бъде признак за рак на устата, пише Houston Methodist.

Ето защо лекарите подчертават, че раничка в устата, която не изчезва, по-добре да бъде прегледана по-рано, отколкото по-късно.

И все пак има някои въпроси, на които е добре да знаете отговорите, като например – колко дълго е твърде дълго, за да се задържи една раничка в устата ви? Как изглежда ракът на устата – по-специално, как можете да различите безобидна афта от рак?

Афти в устата срещу рак: Каква е разликата?

Язвите наричани още афти, в устата могат да изглеждат като червени или бели петна. И така, как можете да разберете дали това, което виждате, е наистина безобидна язва или рана, която се нуждае от оценка?

„Една от основните разлики е, че афтата в устата ще се появи и ще изчезне в рамките на една до две седмици“, казва д-р Стефани Чен, хирургичен онколог на главата и шията в Houston Methodist.

„Докато ракът в устата няма. Всяко петно ​​в устата, което се задържа повече от четири до шест седмици, трябва да бъде оценено.“

Други симптоми на рак на устата, които могат да помогнат за разграничаването му от обикновени афти, включват промени в петното, като например:

Болка

Спонтанно кървене

Прогресивен растеж

Удебеляване

„Ако петното се променя или расте, това е знак, че може да не е доброкачествено и да прогресира в рак“, посочва още д-р Чен.

Снимка: iStock

Освен това необяснимото кървене винаги е червен флаг за нещо по-сериозно. „Кървене може да се случи, ако ухапете област в устата си, където се е развила рана, но язвата в устата обикновено не кърви сама по себе си спонтанно“, обяснява д-р Чен. „Докато по-дълбоките инфилтриращи преканцерози и ракови заболявания на устата могат да имат спонтанно кървене.“

Какво да направите, ако имате раничка в устата, която не изчезва?

Всеки път, когато имате раничка, язва или болезнено петно ​​в устата си, което не изчезва, е важно да бъдете прегледани от УНГ специалист.

Често тези петна се забелязват от зъболекари, които след това насочват човека към УНГ специалист. Но ако забележите постоянен проблем между посещенията при зъболекар, не чакайте да си запишете час при УНГ лекар, за да го провери”, съветват специалистите.

По време на прегледа вашият лекар ще извърши визуален преглед и ще ви попита за вашите рискови фактори.

„Когато има достатъчно високо ниво на безпокойство въз основа на външния вид на лезията и рисковите фактори на човека, ние продължаваме с извършване на тъканна биопсия“, обяснява д-р Стефани Чен.

„Например, ако някой с лошо дентално здраве развие бързо растяща лезия в устата си, това е много по-тревожно от някой с рана, която изглежда обезпокоителна, но който има безупречна дентална хигиена.“

Биопсията на устната тъкан е стандартна, лесна процедура, която може да се извърши безопасно и удобно в кабинета на вашия лекар – дори при първото посещение, ако опасението е достатъчно сериозно.

Прилага се обезболяващ спрей и обезболяваща инжекция. След това биопсията се прави на мястото, като понякога може да са необходими ограничен брой шевове.

Снимка: Canva

Ако резултатите от биопсията показват рак, лечението варира в зависимост от това колко напреднал е ракът.

„При всеки рак на устата, пълното хирургично отстраняване е основният начин на лечение“, казва д-р Чен. „В зависимост от стадия на рака може да са необходими допълнителни терапии, като лъчетерапия или химиотерапия. В идеалния случай откриваме рака достатъчно рано, за да избегнем използването на тези допълнителни терапии, което е друга причина, поради която наблягаме на оценката на подозрителните лезии веднага щом бъдат забелязани.“

Какви са признаците на рак на устата?

Има два основни начина, по които ракът на устната кухина се проявява в устата – като бели или червени петна. Червените петна са малко по-тревожни от белите, но и двете трябва да бъдат прегледани от лекар, ако не изчезнат след няколко седмици.

Тези петна могат да се появят навсякъде в устата ви, включително:

Вътре в горната и долната устна

Вътре в бузите

Около линията на венците и зъбите

Под езика

На самия език

На небцето

В задната част на устата (зад кътниците)

Какво причинява рак на устата?

Подобно на други видове рак, ракът на устата – наричан още рак на устната кухина – се появява, когато мутациите се натрупват и карат клетките да растат извън контрол. В случая на рак на устата, това се случва най-често в тънките, плоски лигавични клетки, които покриват вътрешността на устата.

Всеки може да развие рак на устата, но определени фактори увеличават риска:

Тютюнопушене или дъвчене на тютюн

Тежка употреба на алкохол

Заболяване на венците (пародонтит)

„Употребата на тютюн от всякакъв вид, включително пушене на цигари, пури и дъвчене на тютюн, исторически е доказано като един от най-силните рискови фактори за рак на устната кухина“, споделят лекарите.

Снимка: iStock

„А комбинацията от тютюн и сериозна употреба на алкохол може допълнително да увеличи риска от рак наустната кухина. Съществуват обаче и други рискови фактори, включително автоимунни заболявания, значително излагане на слънце и лошо дентално здраве“, допълват специалистите.

Това обяснява защо рак на устата може да се появи при хора, които никога не са пушили цигара през живота си. В тези случаи заболяването на венците често е виновникът.

Хроничното възпаление, което се случва около зъбите при заболяване на венците, е друга често срещана причина за развитието на този вид рак.