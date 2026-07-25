Швеция прави решителна стъпка, която може да промени начина, по който живеем с химията около нас.

Страната обяви забрана на вечните химикали в редица ежедневни продукти, която ще влезе в сила от 1 януари 2028 г., с почти три години пред очакваната обща регулация на Европейския съюз. Решението засяга дрехи, обувки, водоустойчиви покрития, кухненски съдове, козметика и ски вакса и се очаква да ограничи една от най-упоритите форми на химическо замърсяване в съвременния бит.

„Това е голяма победа за човешкото здраве и за шведската околна среда“, заяви министърът на климата и околната среда Ромина Пурмохтари в изявление от 23 юли. Според нея PFAS не трябва да присъстват в дрехи, козметика, кухненски прибори и други ежедневни продукти, когато вече съществуват работещи алтернативи.

Снимка: Canva

Какво представляват PFAS химикалите в бита

Пер- и полифлуороалкилните вещества (PFAS) са група от над 10 000 синтетични съединения, които се разграждат изключително бавно, оттук и прякорът „вечни химикали“. От 40-те години на миналия век насам те присъстват в незалепващи тигани, дъждобрани, козметика и промишлено производство. Учени ги откриват практически навсякъде по планетата, от върха на Еверест до човешката кръв.

Хроничното излагане на PFAS е свързано с:

повишен риск от определени видове рак;

нарушения на репродуктивното здраве и намалена фертилност;

отслабване на имунната система.

„PFAS не остават заключени в продуктите. Те се процеждат в домовете ни, в храната и водата, и в телата ни“, обяснява Шиан Съдърланд, съосновател на кампанията A Plastic Planet. Тя посочва, че най-застрашени са бременните жени и бебетата през първите 1000 дни от живота, когато излагането на токсични вещества може да остави последици за поколения напред.

Какво точно ще забрани Швеция

Шведският план обхваща широк кръг продукти за бита, дрехи, обувки, водоотблъскващи препарати, кухненски съдове, козметика и ски вакса. Правителството съпътства забраната с цялостен план за действие, който дава на властите повече инструменти както за предотвратяване на ново замърсяване, така и за управление на вече натрупаното.

Снимка: Canva

„Швеция не възнамерява да чака, докато вечните химикали продължават да се разпространяват в домовете ни, в природата и в телата ни“, каза Пурмохтари.

Швеция не е първата в Европа. Франция въведе забрана на PFAS през 2026 г., която забранява продажбата, производството и вноса на продукти, за които вече съществува алтернатива без вечни химикали, с изключения за текстил, определен като „необходим за съществена употреба“. Дания пък разшири своята забрана върху PFAS от опаковки за храна още през 2020 г. до дрехи, обувки и водоустойчиви покрития от юли 2026 г.

Регламенти на ЕС за PFAS, кога ще последва общата забрана

Европейската комисия се очаква да представи законодателно предложение за регламенти на ЕС за PFAS през 2027 г., но самото приемане и влизане в сила на общоевропейски правила може да отнеме много повече време. Затова, по думите на шведското министерство на климата, страната е решава да изпревари ЕС с национална забрана.

Снимка: Canva

Бъдещата регулация на ЕС се очаква да ограничи PFAS в стоки като дрехи и опаковки за храна (например кутии за пица), като запази изключения за стратегически сектори като медицината. Европейската агенция по химикали (ECHA) вече публикува в края на март първо научно становище, което препоръчва широко ограничение върху вечните химикали, а до края на годината се очаква второ становище, за социално-икономическото въздействие на подобни мерки, което може да повлияе на обхвата на бъдещото законодателство.

От януари тази година вече действат и общоевропейски защити срещу PFAS в питейната вода, макар критиците да смятат, че те решават симптома, а не причината за замърсяването. По оценки, около 12,5 милиона души в Европа живеят в общности с питейна вода, замърсена с PFAS.

„Европа сега има възможност да скъса с токсично наследство, което твърде дълго беше оставяно да продължава“, казва Съдърланд. „Защитата на хората винаги трябва да стои пред защитата на индустрията.“

Какво следва

Забраната на вечните химикали вече не е далечна перспектива, а конкретен план с ясна дата. Потребителите, които искат да ограничат излагането си на PFAS още сега, могат да търсят:

Снимка: Canva

безфлуорни алтернативи на кулинарни съдове вместо класическите незалепващи тигани;

текстил без вечни химикали , обозначен изрично като PFAS-свободен;

слънцезащита и козметика без PFAS при избор на дрогерийни продукти.

Швеция показва, че забраната на вечните химикали е технически и икономически изпълнима още сега, въпросът, който остава пред Брюксел, е само кога Европейският съюз ще последва примера.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници