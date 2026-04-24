Честото уриниране през нощта (ноктурия) може да е резултат от нормални дейности като прием на голямо количество течности, особено кофеин и алкохол.

Счита се, че повече от веднъж ставане на нощ е признак за наличие на често нощно уриниране. Освен споменатите причини, по-често от обичайното уриниране може да сигнализира и за състояния като инфекции на пикочните пътища или дори диабет.

Определянето на първопричината с вашия лекар може да доведе до ефективно лечение и облекчение.

Какво представлява ноктурията

Ноктурията е състояние, което ви кара да се събуждате през нощта, за да уринирате. Това състояние се нарича още нощно уриниране - нужда от по-често уриниране през нощта.

Снимка: iStock

Ноктурията става по-често срещана с напредване на възрастта (обикновено над 60 години) и се среща и при двата пола, понякога по различни причини.

Може да е обичайно хората да се събуждат веднъж през нощта, за да уринират, но по-честото уриниране може да е признак на основно заболяване или проблем.

Когато човек уринира твърде много през деня, но може да ограничи броя на посещенията до тоалетната през нощта, това се нарича често уриниране.

Ноктурията е строго използване на тоалетната многократно след лягане и преди събуждане сутрин. Независимо дали се случва поради основно медицинско състояние или нещо друго, може да ви накара да се чувствате уморени, защото обичайният ви цикъл на сън е нарушен.

Колко често се среща ноктурията?

Честото нощно уриниране е често срещано състояние, засягащо повече от 50% от възрастните след 50-годишна възраст. По-често срещана е при мъжете след 50-годишна възраст. Преди 50-годишна възраст честото нощно уриниране е по-често срещана при жените. Засяга до 1 на 3 души над 30-годишна възраст.

Какви са симптомите на често уриниране уриниране през нощта

Обикновено би трябвало да можете да спите от шест до осем часа през нощта, без да се налага да ставате, за да отидете до тоалетната.

Снимка: iStock

Но хората, които имат ноктурия, се събуждат повече от веднъж на нощ, за да посетят тоалетната. Това може да причини нарушения в нормалния ви цикъл на сън и да ви остави уморени и с по-малко енергия през деня.

Симптомите на ноктурия могат да включват:

Събуждане два или повече пъти за уриниране през нощта.

Повишено уриниране, ако е налице полиурия. Полиурията е уриниране с твърде много милилитри (общ обем на урината), но не е задължително да е много пъти като честота.

Умора и сънливост през деня. Това се случва, тъй като честото уриниране може да наруши обичайния ви цикъл на сън.

Кои са най-честите причини за ноктурия?

Има анатомични разлики между половете, които могат да допринесат за събуждане за уриниране през нощта. Например, мъжете имат простата, но жените може да имат пролапс на тазовите органи поради раждане.

Причините за събуждане за уриниране през нощта при всички хора включват:

Пиене на твърде много течности преди лягане: Напитките, съдържащи алкохол и кофеин, могат да влошат състоянието.

Лекарства, които съдържат диуретик: Диуретиците или хапчета за отводняване карат тялото ви да отстранява излишните течности и сол и ви карат да уринирате по-често.

Намален капацитет на пикочния мехур: Възможно е пикочният ви мехур да не се пълни или изпразва напълно, когато уринирате. Неща като запушване на пикочния мехур, подуване, инфекция и болка в пикочния мехур могат да причинят това.

Навик или рутина: Може неволно да сте се научили да се събуждате и да ходите да уринирате, дори и да не е нужно. Или може да се събуждате по несвързана причина, но да отивате директно в банята, мислейки си, че сте се събудили, за да уринирате.

Снимка: istockphoto.com

Някои здравословни състояния могат да ви накарат да се събуждате, за да уринирате през нощта. Те включват:

Полиурия (тялото ви произвежда твърде много урина, която пикочният ви мехур не може да побере)

Диабет

Високо кръвно налягане

Доброкачествена хиперплазия на простатата или обструкция на простатата

Сърдечно заболяване или застойна сърдечна недостатъчност

Обструктивна сънна апнея или други нарушения на съня

Пролапс на тазовите органи

Раждане , бременност или менопауза

Синдром на неспокойните крака

Оток

Ефективни начини за справяне с честото уриниране

Лечението на основната причина обикновено е най-добрият начин за справяне с честото уриниране.

Това може да включва управление на диабет, лечение на инфекция на пикочните пътища с антибиотици или преминаване през терапия за рак.

Промени в някои ежедневни навици

Вашият лекар може да препоръча определени промени в начина на живот, независимо от причината за честото нощно уриниране. Това е така, тъй като малките промени в начина на живот обикновено са нискорискови и често допринасят за намаляване на броя на посещенията до тоалетната през нощта.

Промените в начина на живот при ноктурия включват:

Ограничаване на течностите вечер (особено кофеиновите напитки).

Прием на диуретични лекарства сутрин или поне 6 часа преди лягане.

Следобедна дрямка. Дрямките позволяват на кръвта ви да абсорбира течност, което означава, че ще трябва да използвате тоалетната след дрямка. Това може да намали посещенията ви до тоалетната през нощта.

Повдигане на краката, докато седите у дома. Това помага за разпределението на течностите.

Физиотерапия на тазовото дъно за укрепване на мускулите на тазовото дъно.

Снимка: iStock

Носенето на компресивни чорапи, което също помага за разпределението на течностите.

Лечение на свръхактивен пикочен мехур

Ако състоянието се диагностицира като свръхактивен пикочен мехур, лечението може да включва:

Промяна в начина на хранене, включително намаляване или елиминиране на приема на кофеин и алкохол

Упражнения на Кегел за укрепване на тазовото дъно

Следене на приема на течности

Поведенчески терапии, като например трениране на пикочния мехур

Прием на антихолинергици. Тези лекарства намаляват симптомите на свръхактивен пикочен мехур. До 40% от хората постигат успех с антихолинергици.

Лечение на интерстициален цистит

Интерстициалният цистит не се лекува, но някои лечения могат да облекчат симптомите ви. Те могат да включват:

Разтягане на пикочния мехур под анестезия

Перорални лекарства

Тренировка на пикочния мехур

Промени в храненето и начина на живот

Има някои причини за нощно напикаване, които могат да бъдат контролирани. Най-доброто нещо, което можете да направите, е да намалите количеството течности, които пиете през нощта. Това важи особено за 4 до 6 часа преди лягане.

Може ли да се предотврати ноктурията?

Ноктурията не е предотвратима. Много пъти е страничен ефект от основно заболяване. Лечението на хронични заболявания като диабет може да помогне. Но понякога е неизбежна. В случай на менопауза или бременност, няма много какво да направите, за да я предотвратите.

Промените в начина на живот, като например пиенето на по-малко течности след вечеря, могат да помогнат, когато няма основно заболяване, допринасящо за ноктурия.

Честото нощно уриниране (ноктурия) може да бъде трудно и разочароващо състояние. Свържете се с лекар, ако се събуждате няколко пъти през нощта, за да уринирате. Често промените в начина на живот могат да окажат голямо влияние. Но понякога е необходимо лечение, особено ако имате проблем с пикочния мехур или простатата. За щастие, повечето случаи са лечими.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

-----------------------------------------------------------------------

Източници