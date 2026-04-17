Инфекцията на пикочните пътища е едно от най-честите бактериални заболявания в световен мащаб и много хора дори не подозират, че ежедневните им навици са основната причина за нея. Парене при уриниране, болка в долната част на корема, мътна урина, тези симптоми са сигнал, че нещо не е наред.

Добрата новина е, че с правилна информация превенцията на уринарни инфекции е напълно постижима.

Какво представлява инфекцията на пикочните пътища?

Според данни на Световната здравна организация, инфекцията на пикочните пътища (позната още като уроинфекция или цистит) възниква, когато бактерии навлязат в отделителната система, бъбреците, пикочния мехур, уретерите и уретрата. В повечето случаи засяга пикочния мехур и уретрата, където бактерията E. coli в урината е водещият причинител.

Жените са значително по-уязвими, по-късата им уретра улеснява проникването на бактерии към пикочния мехур. Анатомичната близост до аналната зона допълнително увеличава риска.

5-те навика, които повишават риска от уроинфекция

1. Лоша интимна хигиена

Неправилните хигиенни навици са сред водещите причини за уроинфекция при жените. Специалистите по урология предупреждават, че избърсването отзад напред след тоалет позволява на E. coli да достигне уретрата. Допълнителни рискове крият тесните синтетични бельа и продължителното носене на мокри дрехи.

Препоръки за превенция:

Избърсвайте се само отпред назад

Носете памучно, дишащо бельо

Сменяйте мокрото облекло незабавно

Избягвайте агресивни интимни сапуни и спрейове, тъй като нарушават естествения баланс на pH на влагалището

2. Недостатъчен прием на вода

Според публикации в Journal of Urology, дехидратацията и циститът са тясно свързани. Когато тялото произвежда малко урина, бактериите получават повече време за размножаване в пикочния мехур. Редовното уриниране е естествен механизъм на самопочистване на отделителната система.

Експертите препоръчват прием на 6 до 8 чаши вода дневно, а в горещо време или при физическа активност, значително повече. Светлата урина е добър показател за добра хидратация.

3. Сексуална активност без последваща хигиена

Сексуалната активност е един от най-честите тригери за инфекция на пикочните пътища при жените. По данни на Американската урологична асоциация, по време на полов акт бактерии могат да бъдат механично пренесени към уретрата. Спермицидни продукти и диафрагми допълнително дразнят лигавицата и благоприятстват инфекцията.

Превантивни мерки:

Уринирайте в рамките на 30 минути след полов акт

Почистете интимната зона преди и след контакт

Обсъдете с гинеколог алтернативи, ако страдате от повтарящи се уроинфекции

4. Задържане на урина

Задържането на урина вреди на пикочния мехур повече, отколкото повечето хора осъзнават. Когато отлагате посещението на тоалетна, заради работа, пътуване или ангажименти, бактериите в мехура получават оптимална среда за размножаване.

Специалистите препоръчват посещение на тоалетна на всеки 3–4 часа и пълно изпразване на пикочния мехур при всяко посещение. Прибързаното уриниране оставя остатъчна урина, което съсздава идеални условия за развитието на бактерии.

5. Хронични заболявания и медикаменти

Изследвания, публикувани в European Urology, показват, че редица здравословни проблеми значително повишават риска от уроинфекция. Камъни в бъбреците и инфекции вървят ръка за ръка, тъй като конкрементите блокират нормалния отток на урина. При диабет повишената кръвна захар осигурява хранителна среда за бактериите.

При жените менопаузата и уринарният тракт са неразривно свързани, спадът на естрогена изтънява лигавицата и я прави по-уязвима. Диафрагмите като контрацептив също са посочени като рисков фактор в научната литература.

Кога трябва да потърсите лекар?

Въпреки че лека уроинфекция при жени понякога отшумява сама, консултацията с уролог е задължителна при наличие на следните симптоми:

Парене при уриниране и болка

Мътна или неприятно миришеща урина

Чести позиви без значително количество урина

Болка в долната част на корема или таза

Признаци на бъбречна инфекция е висока температура, втрисане, болка в кръста и крайниците.

При мъжете всяка уроинфекция изисква медицинска оценка, тъй като по-рядко се срещат, но по-често са свързани с усложнения.

Симптомите на цистит и уроинфекцията могат да бъдат болезнени и изтощителни, но в по-голямата си част са предотвратими. Добрата интимна хигиена, достатъчният прием на вода, навременното уриниране и информираността за рисковите фактори са вашата най-надеждна защита. При повтарящи се инфекции или симптоми на бъбречна инфекция не отлагайте посещението при специалист.

