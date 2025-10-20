Ново проучване променя разбирането ни за стареенето, остановявайки че органите в човещкото тяло остаряват с различна скорост.

Това означава, че всеки орган има своя собствена „биологична възраст“. Докато сърцето може да е биологично на 50 години, черният дроб може да функционира като на 40-годишен човек, а мозъкът като 60-годишен.

Това несъответствие в скоростта на стареене може да даде отговор защо един човек развива хипертония, докато друг се сблъсква с диабет или проблеми с паметта.

Какво са МРТ-базираните „часовници за възраст“

Учените разработват седем специализирани часовници, базирани на магнитно-резонансна томография (МРТ), които измерват биологичната възраст на ключови органи: мозък, сърце, черен дроб, далак, бъбреци, мастна тъкан и панкреас.

Снимка: Canva

Тези измервания, наречени MRIBAGs, представляват разликата между прогнозираната от изкуствен интелект биологична възраст и реалната хронологична възраст на човека.

Изследването, публикувано в престижното списание Nature Medicine, използва данни от масивната биобанка на Обединеното кралство (UK Biobank) и прилага напреднали технологии на машинно обучение, за да създаде тези уникални инструменти за оценка, съобщава News Medical.

Как работят органните часовници

Научният екип е използва изкуствен интелект за анализ на магнитно-резонансни томографски изображения и идентифициране на характеристики, които показват степента на стареене на всеки орган. Моделите показват умерени до силни връзки между прогнозираната и хронологичната възраст, като най-добри резултати се наблюдават при мозъка и сърцето.

Изследователите откриват стотици протеинови маркери, свързани с различните органи. Например, бъбреците и далака показват най-много протеинови асоциации, което предполага, че тези органи имат особено сложни биологични процеси на стареене. Специфични маркери като VCAM1 са открити за далака, докато креатининът е тясно свързан със стареенето на бъбреците.

Прогнозиране на заболявания и продължителност на живота

Откритията имат важни практически приложения:

Предсказване на диабет: Забавеното стареене на мозъка, мастната тъкан и панкреаса е свързано с по-нисък риск от развитие на диабет тип . Възрастта на панкреаса се оказа особено точен предиктор за това заболяване.

Сърдечносъдови заболявания: Забързаното стареене на сърцето е свързано с повишен риск от високо кръвно налягане, което потвърждава връзката между биологичната възраст на органа и специфични здравни проблеми.

Продължителност на живота: Изследването разкрива изненадващ парадокс. Забързаното стареене на мозъка и мастната тъкан се свързва с повишен риск от смърт , докато забързаното стареене на черния дроб и далака изглежда има защитен ефект. Това предполага, че различните органи имат различни резерви, които буферират стреса от стареенето.

Приложение при болестта на Алцхаймер

Едно от най-интересните приложения на „часовниците за възраст“ е в клиничните изпитвания за болестта на Алцхаймер. В изследването A4 с лекарството соланезумаб, участниците с по-бавно стареещ мозък (по-нисък мозъчен MRIBAG) запазват по-добри когнитивни способности в продължение на 240 седмици в сравнение с тези с ускорено стареене на мозъка.

Тези резултати дават възможност на учените предварително да разделят пациентите в клинични изпитвания, за да се идентифицират групи, които могат да имат най-голяма полза от експерименталното лечение.

Генетика и потенциални лечения

Анализът на генома разкрива 53 значими генетични варианта, свързани със стареенето на органите, като наследствеността варира между 29% и 47%. Научният екип идентифицира 62 гена, които играят роля в процесите на стареене, като 9 от тях са потенциални цели за лекарствени терапии.

Снимка: Canva

Един такъв пример е генът ALDH2, който е свързан с множество неврологични и сърдечносъдови лекарства, което отваря възможности за преразглеждане на съществуващи медикаменти за нови приложения в борбата със стареенето.

Значение за бъдещето на медицината

Тези „часовници за възраст“ предлагат практичен поглед върху стареенето на цялото тяло, свързвайки образната диагностика с протеини, метаболити, гени и реални здравни резултати. Те създават мост между рутинните МРТ изследвания и прецизната превенция, ранна интервенция и по-умни клинични изпитвания.

Въпреки че е необходима допълнителна валидация в различни популации, това изследване представлява важна крачка към персонализирана медицина, базирана на индивидуалното стареене на органите, а не само на хронологичната възраст.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.