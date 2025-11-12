По повод Световния ден за борба с диабета на 14 ноември, Клиниката по ендокринология и болести на обмяната за лечение на метаболитни нарушения към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ" организира безплатни консултации за хора с диабет и риск от развитие на диабет.

Тази година Световният ден за борба с диабета съвпада с още една инициатива Международната седмица на малнутрицията. Клиниката по ендокринология участва в този проект от 2010 г.

Снимка: Canva

Международната седмица на малнутрицията е международен проект, организиран от Европейското дружество по парентерално и ентерално хранене и метаболизъм (ESPEN), Медицински университет, Виена и Австрийско научно дружество по ентерално и парентерално хранене (АКЕ). Проектът осъществява ежегоден одит в Европа и света на свързаната с различни заболявания малнутриция.

Какво е малнутриция

„Малнутрицията възниква при невъзможност за набавяне на необходимото количество хранителни вещества и енергия за правилното функциониране на организма. Това често включва дисбаланс на протеини, калории и основни витамини, от които тялото се нуждае всеки ден", обяснява доц. д-р Даниела Попова, началник на Клиниката по ендокринология и болести на обмяната.

Снимка: Canva

С помощта на специални въпросници, ендокринолозите ще извършат системно наблюдение на нутритивната грижа с оценка на рисковия хранителен статус на пациентите с диабет и предиабет. Събраните анонимни данни ще бъдат въведени в международна база данни.

Тревожна статистика за диабета в България

Около 519 000 души са диагностицирани с диабет в България. Още по-тревожно е, че:

134 000 души все още не знаят, че имат диабет

235 000 души са в състояние на предиабет

За разлика от други заболявания с ясни проявления, нито диабетът, нито предиабетът имат симптоми. В повечето случаи хората съвсем случайно разбират, че нивото им на кръвна захар е опасно повишено.

Съветът на специалистите е поне веднъж годишно всеки да си изследва нивото на кръвната захар.

Защо предиабетът е критичен момент

Предиабетът е гранично състояние, в което нивата на кръвната захар са по-високи от нормалните (между 5,7 и 6,4%), но не толкова високи, че да бъде поставена диагноза Диабет Тип 2.

Снимка: Canva

Важно да знаете

Въпреки че предиабетът е обратимо състояние, 50% от хората, диагностицирани с него, имат вероятност да развият Диабет Тип 2 през следващите 5 до 10 години, ако не вземат правилните мерки.

Рискове при предиабет

Хората в състояние на предиабет имат:

15% по-висок риск от развитие на сърдечно-съдово заболяване.

16% по-висок риск от коронарна артериална болест (артериосклероза)

14% по-висок риск от инсулт.

Много от тези пациенти имат недиагностицирано бъбречно заболяване.

Повишена опасност от заболяване на очите, тъй като високите нива на кръвната захар увреждат малките кръвоносни съдове.

Предиабетното състояние е тясно свързано със сексуалната дисфункция при мъжете.

Комплексен подход към лечението на диабет

Клиниката по ендокринология, болести на обмяната и диететика е една от водещите в страната в лечението не само на диабета, а и на предшестващите или съпътстващите му състояния като предиабет и метаболитен синдром.

Снимка: Canva

Освен клинично лечение на заболяванията, свързани с повишени нива на кръвната захар, лекарите от клиниката изготвят за пациентите индивидуални диетични режими, съобразени с конкретните им нужди.

Детайли за консултациите

Кога: 14 ноември 2025 г., между 11:00 и 17:00 часа

Къде: Кабинет 214 (етаж 2 над Спешно отделение)

Предварително записване: Не е необходимо

Забележка: При необходимост консултациите ще бъдат удължени и през идната седмица

Какво включват прегледите

По време на безплатните консултации ще се извършват:

Измерване на кръвна захар

Измерване на показатели на телесна маса

Получаване на персонализирани препоръки за лечение

Получаване на индивидуални диетични съвети

Не пропускайте възможността за безплатна консултация, като се погрижуте за здравето си навреме.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.