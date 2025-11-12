По повод Световния ден за борба с диабета на 14 ноември, Клиниката по ендокринология и болести на обмяната за лечение на метаболитни нарушения към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ" организира безплатни консултации за хора с диабет и риск от развитие на диабет.

Тази година Световният ден за борба с диабета съвпада с още една инициатива Международната седмица на малнутрицията. Клиниката по ендокринология участва в този проект от 2010 г.

Снимка: Canva

Международната седмица на малнутрицията е международен проект, организиран от Европейското дружество по парентерално и ентерално хранене и метаболизъм (ESPEN), Медицински университет,  Виена и Австрийско научно дружество по ентерално и парентерално хранене (АКЕ). Проектът осъществява ежегоден одит в Европа и света на свързаната с различни заболявания малнутриция.

Какво е малнутриция

„Малнутрицията възниква при невъзможност за набавяне на необходимото количество хранителни вещества и енергия за правилното функциониране на организма. Това често включва дисбаланс на протеини, калории и основни витамини, от които тялото се нуждае всеки ден", обяснява доц. д-р Даниела Попова, началник на Клиниката по ендокринология и болести на обмяната.

Снимка: Canva

С помощта на специални въпросници, ендокринолозите ще извършат системно наблюдение на нутритивната грижа с оценка на рисковия хранителен статус на пациентите с диабет и предиабет. Събраните анонимни данни ще бъдат въведени в международна база данни.

Тревожна статистика за диабета в България

Около 519 000 души са диагностицирани с диабет в България. Още по-тревожно е, че:

  • 134 000 души все още не знаят, че имат диабет
  • 235 000 души са в състояние на предиабет

За разлика от други заболявания с ясни проявления, нито диабетът, нито предиабетът имат симптоми. В повечето случаи хората съвсем случайно разбират, че нивото им на кръвна захар е опасно повишено.

Съветът на специалистите е поне веднъж годишно всеки да си изследва нивото на кръвната захар.

Защо предиабетът е критичен момент

Предиабетът е гранично състояние, в което нивата на кръвната захар са по-високи от нормалните (между 5,7 и 6,4%), но не толкова високи, че да бъде поставена диагноза Диабет Тип 2.

Снимка: Canva

Важно да знаете

Въпреки че предиабетът е обратимо състояние, 50% от хората, диагностицирани с него, имат вероятност да развият Диабет Тип 2 през следващите 5 до 10 години, ако не вземат правилните мерки.

Рискове при предиабет

Хората в състояние на предиабет имат:

  • 15% по-висок риск от развитие на сърдечно-съдово заболяване.
  • 16% по-висок риск от коронарна артериална болест (артериосклероза)
  • 14% по-висок риск от инсулт.
  • Много от тези пациенти имат недиагностицирано бъбречно заболяване.
  • Повишена опасност от заболяване на очите, тъй като високите нива на кръвната захар увреждат малките кръвоносни съдове.
  • Предиабетното състояние е тясно свързано със сексуалната дисфункция при мъжете.

Комплексен подход към лечението на диабет

Клиниката по ендокринология, болести на обмяната и диететика е една от водещите в страната в лечението не само на диабета, а и на предшестващите или съпътстващите му състояния като предиабет и метаболитен синдром.

Снимка: Canva

Освен клинично лечение на заболяванията, свързани с повишени нива на кръвната захар, лекарите от клиниката изготвят за пациентите индивидуални диетични режими, съобразени с конкретните им нужди.

Детайли за консултациите

Кога: 14 ноември 2025 г., между 11:00 и 17:00 часа
Къде: Кабинет 214 (етаж 2 над Спешно отделение)
Предварително записване: Не е необходимо
Забележка: При необходимост консултациите ще бъдат удължени и през идната седмица

Какво включват прегледите

По време на безплатните консултации ще се извършват:

  • Измерване на кръвна захар
  • Измерване на показатели на телесна маса
  • Получаване на персонализирани препоръки за лечение
  • Получаване на индивидуални диетични съвети

Не пропускайте възможността за безплатна консултация, като се погрижуте за здравето си навреме.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.