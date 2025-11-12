По повод Световния ден за борба с диабета на 14 ноември, Клиниката по ендокринология и болести на обмяната за лечение на метаболитни нарушения към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ" организира безплатни консултации за хора с диабет и риск от развитие на диабет.
Тази година Световният ден за борба с диабета съвпада с още една инициатива Международната седмица на малнутрицията. Клиниката по ендокринология участва в този проект от 2010 г.
Международната седмица на малнутрицията е международен проект, организиран от Европейското дружество по парентерално и ентерално хранене и метаболизъм (ESPEN), Медицински университет, Виена и Австрийско научно дружество по ентерално и парентерално хранене (АКЕ). Проектът осъществява ежегоден одит в Европа и света на свързаната с различни заболявания малнутриция.
Какво е малнутриция
„Малнутрицията възниква при невъзможност за набавяне на необходимото количество хранителни вещества и енергия за правилното функциониране на организма. Това често включва дисбаланс на протеини, калории и основни витамини, от които тялото се нуждае всеки ден", обяснява доц. д-р Даниела Попова, началник на Клиниката по ендокринология и болести на обмяната.
С помощта на специални въпросници, ендокринолозите ще извършат системно наблюдение на нутритивната грижа с оценка на рисковия хранителен статус на пациентите с диабет и предиабет. Събраните анонимни данни ще бъдат въведени в международна база данни.
Тревожна статистика за диабета в България
Около 519 000 души са диагностицирани с диабет в България. Още по-тревожно е, че:
- 134 000 души все още не знаят, че имат диабет
- 235 000 души са в състояние на предиабет
За разлика от други заболявания с ясни проявления, нито диабетът, нито предиабетът имат симптоми. В повечето случаи хората съвсем случайно разбират, че нивото им на кръвна захар е опасно повишено.
Съветът на специалистите е поне веднъж годишно всеки да си изследва нивото на кръвната захар.
Защо предиабетът е критичен момент
Предиабетът е гранично състояние, в което нивата на кръвната захар са по-високи от нормалните (между 5,7 и 6,4%), но не толкова високи, че да бъде поставена диагноза Диабет Тип 2.
Важно да знаете
Въпреки че предиабетът е обратимо състояние, 50% от хората, диагностицирани с него, имат вероятност да развият Диабет Тип 2 през следващите 5 до 10 години, ако не вземат правилните мерки.
Рискове при предиабет
Хората в състояние на предиабет имат:
- 15% по-висок риск от развитие на сърдечно-съдово заболяване.
- 16% по-висок риск от коронарна артериална болест (артериосклероза)
- 14% по-висок риск от инсулт.
- Много от тези пациенти имат недиагностицирано бъбречно заболяване.
- Повишена опасност от заболяване на очите, тъй като високите нива на кръвната захар увреждат малките кръвоносни съдове.
- Предиабетното състояние е тясно свързано със сексуалната дисфункция при мъжете.
Комплексен подход към лечението на диабет
Клиниката по ендокринология, болести на обмяната и диететика е една от водещите в страната в лечението не само на диабета, а и на предшестващите или съпътстващите му състояния като предиабет и метаболитен синдром.
Освен клинично лечение на заболяванията, свързани с повишени нива на кръвната захар, лекарите от клиниката изготвят за пациентите индивидуални диетични режими, съобразени с конкретните им нужди.
Детайли за консултациите
Кога: 14 ноември 2025 г., между 11:00 и 17:00 часа
Къде: Кабинет 214 (етаж 2 над Спешно отделение)
Предварително записване: Не е необходимо
Забележка: При необходимост консултациите ще бъдат удължени и през идната седмица
Какво включват прегледите
По време на безплатните консултации ще се извършват:
- Измерване на кръвна захар
- Измерване на показатели на телесна маса
- Получаване на персонализирани препоръки за лечение
- Получаване на индивидуални диетични съвети
Не пропускайте възможността за безплатна консултация, като се погрижуте за здравето си навреме.
