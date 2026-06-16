Отсъствието на симптоми не е отсъствие на риск. Точно това послание стои зад инициативата на Клиниката по кардиология в УМБАЛ „Лозенец“, която в периода 29 юни – 3 юли 2026 г. ще проведе безплатни прегледи за две групи пациенти с повишен сърдечно-съдов риск: хората, преминали през смяна на аортна клапа, и тези със захарен диабет.

Научете защо тези прегледи са важни, какво представляват заболяванията на сърдечните клапи и диабетът като рисков фактор, и как да се запишете.

Защо точно тези две групи пациенти?

Под ръководството на проф. Николай Димитров Клиниката по кардиология към УМБАЛ „Лозенец“ развива последователен подход към дългосрочната оценка на сърдечно-съдовия риск.

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Клиничната стабилност и добрият резултат след лечение са ценни ориентири, но не изчерпват факторите, които определят прогнозата години напред.

При двете групи пациенти прогнозата е динамична величина, променя се във времето и изисква периодична оценка. Безплатната кардиологична консултация включва:

анализ на индивидуалния рисков профил ;

контрол на придружаващите рискови фактори;

преценка на необходимостта от последващо проследяване след операция на сърцето ;

своевременно откриване на промени, които биха повлияли бъдещия риск.

Заболяване на сърдечните клапи

Сърцето има четири клапи, които поддържат кръвта да тече в правилната посока. Аортната клапа се намира между лявата камера и аортата, най-голямата артерия в тялото. Когато тя е увредена, сърцето е принудено да работи по-усилено, за да изпомпва кръв.

Според информация на британската здравна служба NHS, заболяването на сърдечните клапи може да протича без оплаквания, но често дава следните симптоми на сърдечно заболяване:

задух и болка в гърдите или дискомфорт;

умора и слабост;

замайване и сърцебиене (палпитации);

отоци на глезените и ходилата .

Аортна стеноза и аортна регургитация

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Две основни състояния налагат операция на сърдечна клапа. При аортна стеноза платната на клапата се втвърдяват и тя не се отваря докрай, ограничавайки кръвотока. При аортна регургитация клапата не се затваря плътно и кръвта изтича обратно към сърцето. Според Mayo Clinic, ако медикаментите вече не контролират симптомите, се преминава към смяна на аортна клапа.

Биологична или механична клапа

При смяната на аортна клапа увредената клапа се заменя с изкуствена сърдечна клапа:

Механична клапа — изработена от издръжливи материали, служи цял живот, но изисква доживотен прием на антикоагуланти срещу съсиреци;

Биологична клапа — от животинска тъкан, издържа обикновено 10–20 години и често не налага кръворазредители.

Според Johns Hopkins Medicine изборът зависи от възрастта и общото състояние на пациента, а проследяването е ключово за дълготрайния резултат.

Захарен диабет и сърдечен риск

Захарният диабет е сред най-значимите рискови фактори за сърдечна недостатъчност и атеросклероза. Високите нива на кръвната захар увреждат кръвоносните съдове и често правят сърдечните проблеми „тихи“, без класическа гръдна болка. Именно затова проследяването на хората с диабет от кардиолог е толкова важно, то позволява ранно откриване на промени, преди да са се появили тежки симптоми.

Как да се запишете на безплатен преглед при кардиолог

Прегледите се извършват от специалистите на Клиниката по кардиология в „Лозенец“ само след предварително записване.

Период: 29 юни – 3 юли 2026 г.

Телефон за записване: 02/9607682

За кого: пациенти след аортно клапно протезиране и хора със захарен диабет

Инициативата на УМБАЛ „Лозенец“ напомня, че при пациентите с диабет и при тези със смяна на аортна клапа добрият текущ резултат не отменя нуждата от редовно проследяване. Безплатната кардиологична консултация е възможност за навременна оценка на риска и спокойствие за бъдещето. Ако попадате в някоя от двете групи, запишете час, превенцията започва преди първия симптом.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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