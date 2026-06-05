Безжичните слушалки вече са част от ежедневието на милиони хора. Използват се за разговори, музика, тренировки, работа и дори за сън. Но заедно с удобството идва и един въпрос, който все по-често тревожи потребителите: безопасни ли са Bluetooth безжичните слушалки за мозъка?

Притесненията обикновено са свързани с радиацията, която тези устройства излъчват, и потенциалната връзка с рак или други мозъчни увреждания. Според експерти и наличните научни данни към момента няма доказателства, че Bluetooth слушалките причиняват рак. Въпреки това учените продължават да изследват дългосрочното влияние на радиочестотната радиация върху човешкото здраве.

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Какво представлява Bluetooth технологията?

Bluetooth е технология за безжична връзка, която използва радиочестотна (RF) радиация, за да свързва устройства на къси разстояния. Същият тип радиация се използва и от мобилните телефони, телевизорите и радиостанциите.

Важно е да се отбележи, че това е т.нар. не-йонизираща радиация. Тя се различава съществено от йонизиращата радиация, каквато се използва при рентгенови лъчи или радиоактивни материали.

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Каква е разликата между йонизираща и не-йонизираща радиация?

Йонизираща радиация

Има висока енергия, може да уврежда клетки и ДНК, и се свързва се с повишен риск от рак.

Не-йонизираща радиация

Има значително по-ниска енергия. Не може да премахва електрони от атомите. Според настоящите данни не е доказано канцерогенна.

Именно към втората категория принадлежат Bluetooth устройствата.

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Има ли връзка между Bluetooth слушалките и рака?

Според информация, публикувана от National Cancer Institute, към момента няма убедителни научни доказателства, че използването на Bluetooth слушалки увеличава риска от рак.

Експертът по биоинженерство Кен Фостър от University of Pennsylvania обяснява, че Bluetooth устройствата излъчват дори по-малко радиация от мобилните телефони. Това означава, че ако държите телефона до ухото си по време на разговор, вероятно сте изложени на по-висока радиочестотна експозиция, отколкото при използване на безжични слушалки.

Въпреки това учените подчертават, че са необходими още дългосрочни изследвания, особено за хора, които използват такива устройства ежедневно в продължение на много години.

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Какво казват здравните организации?

Американските регулаторни органи определят конкретни стандарти за допустимите нива на радиация при потребителската електроника. Според експертите Bluetooth устройствата остават значително под тези лимити, дори когато са поставени директно върху кожата.

Най-големият риск може да не е радиацията

Докато много хора се тревожат за потенциални тумори след десетилетия, експертите предупреждават, че има много по-реален и непосредствен риск: увреждането на слуха.

Как слушалките могат да увредят слуха?

Продължителното слушане на силна музика може да доведе до шум в ушите, намален слух, трайна загуба на слухови способности.

Специалистите препоръчват:

звукът да бъде между 60% и 80% от максималната сила;

слушането да е ограничено до 60-90 минути дневно;

да се правят редовни почивки.

Ако слушате музика по-дълго време, силата на звука трябва да бъде още по-ниска.

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Какво съветват експертите?

Ако все пак изпитвате притеснения относно радиацията, експертите препоръчват няколко лесни мерки:

сваляйте слушалките, когато не ги използвате;

редувайте безжични и жични слушалки;

избягвайте продължително носене през целия ден;

намалявайте времето за разговори с телефон до ухото.

Тези действия могат да намалят допълнително експозицията, макар че към момента няма доказан риск от Bluetooth технологията.

На този етап научните данни показват, че Bluetooth безжичните слушалки не са свързани с повишен риск от рак или мозъчни заболявания. Те излъчват ниски нива на не-йонизираща радиация, която се счита за значително по-безопасна от йонизиращата.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници

1. Health.com Безопасни ли са безжичните Bluetooth слушалки за вашия мозък?