Над 90% от европейците дишат въздух, който не отговаря на препоръчителните стандарти на Световната здравна организация (СЗО). Това сочи последният доклад за качеството на въздуха на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС). А замърсяването на въздуха в България поставя страната в челото на тъжна европейска класация, шесто място по смъртност, свързана с дългосрочно излагане на фини прахови частици.

В до 20% от станциите за мониторинг на околната среда в Европа са регистрирани нива на замърсяване над допустимите норми на ЕС. Какво означава това за здравето ни и кои са най-засегнатите региони?

Италия начело по концентрации на ФПЧ 2.5

Според доклада на ЕАОС, най-високите средногодишни нива на ФПЧ 2.5 в Европа между 2024 и 2025 г. са регистрирани в Южна Италия. Градчетата Челие Месапика и Торкиароло са отчели стойности от 117 и 113 μg/m³ при допустим годишен лимит на ЕС от 25 μg/m³.

„Тези пикове се причиняват предимно от изгаряне на биомаса през зимата, главно от камини", обяснява проф. Джанлуиджи Де Дженаро от Университета в Бари. Той допълва, че проблемът се задълбочава от атмосферни инверсии, при които долният слой на атмосферата задържа вредните частици близо до земята.

Балканите и Източна Европа са с най-висока смъртност

Макар Италия да води по концентрации, най-високата смъртност от мръсен въздух на 100 000 души се наблюдава именно на Балканите и в Източна Европа.

Класация на смъртността от ФПЧ 2.5 (на 100 000 души):

Северна Македония – 222,2

Босна и Херцеговина – 199

Албания – 196,1

Сърбия – 188,3

Косово – 172,4

България – 143,8

Гърция – 137,7

Румъния – 108,4

За сравнение, най-ниските нива са в Северна Европа, Исландия, Финландия, Швеция, Естония и Норвегия. Франция отчита 34, Германия 37, а Испания 41.

Не само ФПЧ 2.5: други опасни замърсители

Експертите от ЕАОС предупреждават и за други вредни вещества, които застрашават здравето на белите дробове:

ФПЧ 10 , по-едри инхалируеми прахови частици

Приземен озон , образува се от взаимодействието на слънчева светлина с изгорели газове; нивата му са се удвоили от 1900 г. насам

Бензо(а)пирен (BaP) , произлиза от цигарен дим, овъглена храна и горива

Според стандартите на СЗО за въздуха, безопасният праг за ФПЧ 2.5 е едва 5 μg/m³, четири пъти по-строг от лимита на ЕС.

Как да се предпазите от замърсения въздух?

Превенцията започва с прости навици. Експертите от ЕАОС и проф. Де Дженаро препоръчват:

Избягвайте проветряване в часовете с интензивен трафик, правете го след 9:00 ч.

Използвайте пречистватели за въздух в дома

Изберете сертифицирани печки за горене на дърва

Не палете огън в дни с висока атмосферна стабилност

Избягвайте спорт на открито в часовете с пикови замърсявания

Следете нивата в реално време чрез специализирани приложения

Замърсяването на въздуха остава един от най-сериозните екологични и здравни рискове в Европа, а екологичните рискове в Балканите са особено тревожни.

Въпреки че качеството на въздуха в Европа като цяло се подобрява, страни като България плащат висока цена под формата на повишена смъртност. Информираността, индивидуалните мерки за защита и спазването на по-строгите стандарти са ключови за намаляването на рисковете, особено за уязвимите групи, като деца, възрастни хора и хора с хронични белодробни заболявания.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

