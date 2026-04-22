Смъртните случаи от горещини, инфекциозните заболявания и продоволствената несигурност нарастват в цяла Европа, докато политическата воля и общественото внимание изостават от мащаба на проблема. Това е тревожният извод на новия доклад Lancet Countdown Europe за 2026 г., публикуван в сряда. 

Експертите подчертават, че връзката между климатичните промени и здраве вече не е въпрос на бъдещи прогнози, а на ежедневна реалност за милиони европейци.

Здравните рискове от климатичните промени се ускоряват

Според проучване, публикувано в рамките на Lancet Countdown 2026 доклад, почти всички наблюдавани европейски региони отчитат ръст в смъртността от горещини през периода 2015–2024 г. в сравнение с 1991–2000 г. Особено впечатляващо е, че ежедневните екстремни горещини предупреждения са се увеличили със 318% за същия период.

„В цяла Европа въздействията на климатичните промени върху здравето се засилват по-бързо, отколкото можем да реагираме“, заявява проф. Йоаким Рьоклов, съдиректор на Lancet Countdown Europe и преподавател в Университета в Хайделберг.

Каква е връзката между мръсния въздух и психичните разстройства?

Сред преките последици за здравето експертите посочват:

  • Заболявания, свързани с топлинно претоварване и нарушения на съня
  • Влошаване на хронични заболявания и климат взаимовръзка, особено сърдечно-съдови и метаболитни състояния
  • Неблагоприятни изходи от бременност и раждане
  • Ръст на респираторни и сърдечно-съдови проблеми поради влошено качество на въздуха и респираторни заболявания

Инфекциозни заболявания и продоволствена несигурност

Инфекциозните заболявания в Европа също се разпространяват с тревожна скорост. Затоплящите се температури разширяват местообитанията на комарите-преносители. Рискът от денга в Европа се е увеличил с 297% в сравнение с периода 1980–2010 г. – почти четирикратно нарастване само за последното десетилетие.

Същевременно западнонилската треска се увеличава, а случаите на чикунгуня и Зика вируса вече не са рядкост в южните части на континента.

Не по-малко тревожни са и здравните рискове от суша. Според доклада, над един милион допълнителни души са били засегнати от умерена или тежка продоволствена сигурност проблеми в Европа през 2023 г. в сравнение с базовия период 1981–2010 г.

Какви болести предизвиква мръсният въздух?

Политическо мълчание въпреки тревожните данни

Един от най-обезпокоителните изводи е разривът между науката, политиката и климат в ЕС. От общо 4 477 речи, произнесени в Европейския парламент през 2024 г., само 21 са засегнали връзката между климатичните промени и здравето.

„Изборите, които правим сега, ще решат дали тези здравни въздействия бързо ще се влошат, или ще започнем да се движим към по-безопасна, по-справедлива и по-устойчива Европа“, предупреждава проф. Рьоклов.

Декарбонизация и климатична устойчивост

Авторите на доклада подчертават, че мерки като иновации в чистата енергия вече са доказали своята ефективност. Декарбонизация и здравеопазване са две страни на една и съща монета – чистият въздух намалява смъртността, а инвестициите в зелени технологии създават по-здраво общество.

„Пренасочването на инвестициите от изкопаеми горива към чиста енергия, подобряването на качеството на въздуха и подготовката на здравните системи за климатичните шокове ще донесат както незабавни, така и дългосрочни ползи за здравето“, обяснява проф. Катрин Тон от Барселонския институт за глобално здраве (ISGlobal).

182 000 смъртни случая в ЕС от замръсяването на въздуха

Обществено здраве и глобално затопляне са неразривно свързани, а Европа стои пред исторически кръстопът. Lancet Countdown 2026 показва, че смъртността от горещини расте, инфекциите се разпространяват, а продоволствената сигурност е под заплаха. Климатичната устойчивост на континента зависи от спешни, координирани и здравно ориентирани действия. Прозорецът за защита на здравето на милионите европейци все още е отворен, но не за дълго.

Източници

  1. Доклад Lancet Countdown Europe 2026: Прозорецът за защита на глобалното здраве от климатичните промени бързо се затваря  (Euronews Health, 22 април 2026 г.) 
  2. Представяне на европейския доклад за 2026 г. на Lancet Countdown on Health and Climate