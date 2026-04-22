Смъртните случаи от горещини, инфекциозните заболявания и продоволствената несигурност нарастват в цяла Европа, докато политическата воля и общественото внимание изостават от мащаба на проблема. Това е тревожният извод на новия доклад Lancet Countdown Europe за 2026 г., публикуван в сряда.

Експертите подчертават, че връзката между климатичните промени и здраве вече не е въпрос на бъдещи прогнози, а на ежедневна реалност за милиони европейци.

Здравните рискове от климатичните промени се ускоряват

Според проучване, публикувано в рамките на Lancet Countdown 2026 доклад, почти всички наблюдавани европейски региони отчитат ръст в смъртността от горещини през периода 2015–2024 г. в сравнение с 1991–2000 г. Особено впечатляващо е, че ежедневните екстремни горещини предупреждения са се увеличили със 318% за същия период.

„В цяла Европа въздействията на климатичните промени върху здравето се засилват по-бързо, отколкото можем да реагираме“, заявява проф. Йоаким Рьоклов, съдиректор на Lancet Countdown Europe и преподавател в Университета в Хайделберг.

Сред преките последици за здравето експертите посочват:

Заболявания, свързани с топлинно претоварване и нарушения на съня

Влошаване на хронични заболявания и климат взаимовръзка, особено сърдечно-съдови и метаболитни състояния

Неблагоприятни изходи от бременност и раждане

Ръст на респираторни и сърдечно-съдови проблеми поради влошено качество на въздуха и респираторни заболявания

Инфекциозни заболявания и продоволствена несигурност

Инфекциозните заболявания в Европа също се разпространяват с тревожна скорост. Затоплящите се температури разширяват местообитанията на комарите-преносители. Рискът от денга в Европа се е увеличил с 297% в сравнение с периода 1980–2010 г. – почти четирикратно нарастване само за последното десетилетие.

Същевременно западнонилската треска се увеличава, а случаите на чикунгуня и Зика вируса вече не са рядкост в южните части на континента.

Не по-малко тревожни са и здравните рискове от суша. Според доклада, над един милион допълнителни души са били засегнати от умерена или тежка продоволствена сигурност проблеми в Европа през 2023 г. в сравнение с базовия период 1981–2010 г.

Политическо мълчание въпреки тревожните данни

Един от най-обезпокоителните изводи е разривът между науката, политиката и климат в ЕС. От общо 4 477 речи, произнесени в Европейския парламент през 2024 г., само 21 са засегнали връзката между климатичните промени и здравето.

„Изборите, които правим сега, ще решат дали тези здравни въздействия бързо ще се влошат, или ще започнем да се движим към по-безопасна, по-справедлива и по-устойчива Европа“, предупреждава проф. Рьоклов.

Декарбонизация и климатична устойчивост

Авторите на доклада подчертават, че мерки като иновации в чистата енергия вече са доказали своята ефективност. Декарбонизация и здравеопазване са две страни на една и съща монета – чистият въздух намалява смъртността, а инвестициите в зелени технологии създават по-здраво общество.

„Пренасочването на инвестициите от изкопаеми горива към чиста енергия, подобряването на качеството на въздуха и подготовката на здравните системи за климатичните шокове ще донесат както незабавни, така и дългосрочни ползи за здравето“, обяснява проф. Катрин Тон от Барселонския институт за глобално здраве (ISGlobal).

Обществено здраве и глобално затопляне са неразривно свързани, а Европа стои пред исторически кръстопът. Lancet Countdown 2026 показва, че смъртността от горещини расте, инфекциите се разпространяват, а продоволствената сигурност е под заплаха. Климатичната устойчивост на континента зависи от спешни, координирани и здравно ориентирани действия. Прозорецът за защита на здравето на милионите европейци все още е отворен, но не за дълго.

