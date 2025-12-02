Замърсяването на въздуха остава най-голямата екологична заплаха за здравето на европейците. Въпреки значителния напредък в подобряването на качеството на въздуха през последните години, нов доклад на Европейската агенция по околна среда (ЕАС) разкрива тревожна статистика: 182 000 души са починали преждевременно в Европейския съюз през 2023 година поради високи нива на въздушно замърсяване.

Тази цифра подчертава необходимостта от по-строги мерки и повишена информираност относно качеството на въздуха, който дишаме всеки ден.

Какво показва новият доклад за замърсяването на въздуха

Докладът на ЕАС предоставя едновременно обнадеждаващи и притеснителни данни. От положителна страна, преждевременните смъртни случаи, свързани с фини прахови частици, са намалели с 57% между 2005 и 2023 година. Това представлява значителен напредък в борбата срещу замърсяването на въздуха в Европа.

Снимка: Canva

Въпреки това, проблемът далеч не е решен. Статистиката от 2023 година показва, че 95% от градското население в Европа е изложено на нива на замърсяване, които значително надхвърляват препоръките на Световната здравна организация (СЗО). Замърсяването на въздуха продължава да бъде водещият екологичен риск за европейците, изпреварвайки дори шумовото замърсяване, излагането на химикали и рисковете от климатични горещи вълни.

Какво представляват фините прахови частици (PM2.5)

Фините прахови частици или PM2.5 са микроскопични частици във въздуха с диаметър от 2,5 микрометра или по-малко, около 30 пъти по-малки от диаметъра на човешки косъм. Поради минималния си размер, тези частици могат лесно да проникнат дълбоко в дихателната система и дори в кръвообращението.

Здравни рискове от PM2.5

При вдишване, фините прахови частици могат да причинят или влошат редица здравословни проблеми:

Астма и други респираторни заболявания

Исхемична сърдечна болест

Рак на белия дроб

Деменция (според нови научни доказателства)

Откъде идват фините прахови частици

5 произхожда предимно от човешки дейности, включително:

Емисии от автомобилни двигатели.

Изгаряне на твърди горива за отопление.

Освежители на въздух.

Индустриални процеси и производствени емисии.

Частиците могат да идват и от природни източници като горски пожари, чиято честота нараства поради климатичните промени.

Кои европейски страни са най-засегнати от смъртни случаи

Докладът разкрива значителни различия между отделните държави членки на ЕС по отношение на здравното въздействие на замърсяването на въздуха.

Снимка: Canva

Най-засегнати страни по абсолютни числа

Италия понесе най-голямата загуба през 2023 година с 43 083 смъртни случая, приписани на високи концентрации на PM2.5. Това съответства на 100,6 смъртни случая на 100 000 жители в риск и представлява 407 949 загубени години от живот, показател, който измерва средния брой допълнителни години, които хората биха могли да живеят, ако не бяха починали от определено заболяване.

Полша заема второ място с 25 268 смъртни случая, последвана от Германия с 21 640 смъртни случая.

Относителното въздействие: Югоизточна Европа

Най-високите относителни въздействия (загубени години от живот на 100 000 жители на 30 години и повече) са наблюдавани в югоизточноевропейски страни:

Северна Македония.

Босна и Херцеговина.

Албания.

Страни с най-ниско въздействие

В контраст, Исландия не регистрира нито един смъртен случай от замърсяване на въздуха, докато на Финландия се приписват само 34 смъртни случая от дългосрочно излагане на PM2.5.

Най-ниските относителни въздействия на замърсяването на въздуха се наблюдават в страни, разположени в северната и северозападната част на Европа, включително Швеция, Естония и Норвегия.

Снимка: Canva

Новите правила на ЕС за качество на въздуха

Докладът на ЕАС подчертава неотложността от радикално намаляване на замърсяването на въздуха, както е посочено в ревизираната Директива за качеството на атмосферния въздух, която влиза в сила на 10 декември 2024 година.

Ключови промени в законодателството

Новата директива въвежда значителни подобрения:

Намаляване на допустимата годишна гранична стойност за PM2.5 с повече от 50%.

Приближаване на стандартите за качество на въздуха в ЕС към препоръките на СЗО до 2030 година.

Подкрепа за местните власти в укрепване на разпоредбите за мониторинг и моделиране на качеството на въздуха.

Подобряване на плановете за качество на въздуха.

Икономическото измерение

Комисар Джесика Росуол, отговорна за околната среда, водоустойчивостта и конкурентната кръгова икономика, подчертава значението на новите правила: "Всяка година замърсеният въздух причинява около 250 000 преждевременни смъртни случая и струва на икономиката на ЕС до 850 млрд. евро."

Според комисаря, новите правила за качеството на въздуха ще подобрят живота на милиони европейци, ще защитят биологичното разнообразие и екосистемите, като същевременно стимулират икономиката.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

