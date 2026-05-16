Пролетните промени в температурата, полените, изпотяването и по-честият контакт с външни дразнители могат да засилят симптомите на атопичен дерматит, като сухотата, сърбежа, зачервяването и напукването на кожата.

Атопичният дерматит, познат още като екзема, е хронично възпалително състояние на кожата, при което кожната бариера е по-уязвима към външни фактори. Затова пролетта е сезон, в който правилната грижа и навременното овладяване на симптомите стават особено важни. Какво провокира пролетните обостряния и как могат да бъдат ограничени, обясняват специалисти, цитирани от Medical News Today.

Какво е атопичният дерматит и кои са основните симптоми?

Атопичният дерматит е най-разпространената форма на екзема – хронично кожно заболяване, при което симптомите периодично се засилват (т.нар. обостряния) и след това затихват или изчезват напълно. Характерните прояви включват:

Суха и сърбяща кожа;

Червени, възпалени петна по кожата;

Удебеляване на засегнатите зони при продължително надраскване.

Важно е да се знае, че надраскването на засегнатите зони може да доведе до кървене, мокрене и образуване на корички, което от своя страна увеличава риска от инфекция. При кърмачета и деца в ранна детска възраст е характерно засягане на скалпа и лицето, докато при по-възрастни пациенти проявите могат да обхванат всяка част на тялото.

Защо пролетта провокира обостряния на екземата?

Специалистите от Medical News Today идентифицират две основни причини за влошаване на симптомите с настъпването на топлото полугодие.

1. Сезонни алергени

Д-р Жаклин Ехрари-Сабет, специалист по алергология и имунология и телемедицински директор на Allergy & Asthma Network, обяснява пред Medical News Today, че полените от дървета и треви напролет, а от плевели и мухъл – наесен, могат да предизвикат обостряния. Нещо повече, при някои хора едновременно с кожните симптоми се появяват и прояви на алергичен ринит или астма.

2. Промени в температурата и влажността

Дерматологът Ксения Собчак от Лондон допълва, че покачването на температурите, увеличената влажност и по-честото изпотяване допълнително дразнят вече раздразнената кожа. От своя страна, д-р Ехрари-Сабет отбелязва, че студът и вятърът влошават екземата, но слънчевата светлина и UV-лъчението всъщност могат да имат терапевтичен ефект.

Основните сезонни тригери за обостряне включват:

Бързи промени в температурата;

Прашец (особено напролет);

Сух или прекалено влажен въздух;

Изпотяване;

Прегряване и слънчево изгаряне;

Акари в домашния прах (по-изразен ефект през зимата).

Как се управлява атопичният дерматит през пролетта и лятото?

Лечението на атопичния дерматит е комплексно и включва мерки за намаляване на тригерите, редовна грижа за кожата и, при необходимост, медикаментозна терапия. Педиатърът д-р Ниведита Море от Stanford Medicine Children’s Health подчертава, че ключовото е разпознаването на индивидуалните тригери, поддържането на редовна рутина за хидратация и навременното лечение на засегнатите зони.

Препоръки от специалисти по алергология

Д-р Ехрари-Сабет препоръчва следните стъпки:

Направете алергологично изследване. Установете дали реагирате на пролетни полени. При необходимост – обсъдете с лекар имунотерапия (AIT). Избягвайте известните си тригери. Например при алергия към акари – приложете мерки за намаляване на концентрацията им в дома. Поддържайте тялото си хладно и сухо. Изпотяването е чест провокатор на обостряния. Нанасяйте слънцезащитен крем. Кожата при атопичен дерматит е силно чувствителна и лесно се изгаря.

Препоръки от дерматолог за ежедневна грижа

Д-р Собчак препоръчва следния подход:

Хидратирайте редовно. Приемайте достатъчно вода и поддържайте кожата овлажнена с подходящи продукти. Носете дрехи от естествени материали. Памукът позволява на кожата да „диша“ и намалява дразненето. Използвайте слънцезащитни продукти без аромати. Парфюмите могат допълнително да раздразнят чувствителната кожа. Управлявайте стреса. Повишените нива на стрес причиняват хормонални промени, водещи до възпалителни реакции и влошаване на кожните симптоми. Почиствайте и омекотявайте кожата редовно. Спазването на ежедневна рутина за хигиена и хидратация e от основно значение.

Планирайте превенция

Атопичният дерматит е хронично, но управляемо заболяване. Ключът към по-леко протичане на симптомите през пролетта и лятото е навременната подготовка – познаването на личните тригери, редовната грижа за кожата и изграждането на устойчива рутина за хидратация и защита от слънцето.

Ако симптомите ви се влошават с настъпването на топлото време, консултирайте се с дерматолог или алерголог, който да изготви индивидуален план за управление на атопичния дерматит. Информираността и превантивните мерки могат значително да подобрят качеството ви на живот през пролетта и лятото.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

