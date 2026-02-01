Забелязали ли сте, че с промяната на сезона кожата ви реагира по различен начин – появяват се червени петна, упорит пърхот или сърбящи зони около носа и веждите?

Ако тези симптоми се връщат отново и отново, може би се сблъсквате със себорея, хронично възпалително кожно състояние, което засяга милиони хора по света.

Какво е себорея?

Себореята, известна още като себореен дерматит, е често срещано кожно заболяване, което засяга предимно зоните на тялото с повишена мастност – скалпа, лицето, ушите и гърдите. Според различни проучвания, това състояние се характеризира с червени петна, лющене на кожата и упорит пърхот.

При възрастни и юноши на скалпа се проявява като пърхот, докато при кърмачета се нарича "млечна коричка". Важно е да знаете, че себореята не е заразна и не причинява трайно косопад, въпреки че може да бъде неприятна и да влияе на ежедневието ви.

Симптоми на себорея: Как да я разпознаем

Основни признаци

Симптомите на себореен дерматит варират по интензивност, но най-често включват:

Лющене на кожата – бели или жълтеникави люспи по скалпа, косата, веждите или брадата

Мазни петна – покрити с люспести корички по скалпа, лицето, страните на носа, ушите и гърдите

Зачервяване – кожата изглежда по-тъмна или по-светла при хора с по-тъмен тен и по-червена при хора със светла кожа

Сърбеж – често придружен от дискомфорт в засегнатите зони

Къде се появява себореята?

Това състояние най-често засяга области с активни мастни жлези:

Скалп и глава

Лице и чело

Вежди и клепачи

Зад и вътре в ушите

Страни на носа

Гърди и горна част на гърба

Кожни гънки (под гърдите)

Снимка: Canva

Причини за себорея: Защо се появява?

Въпреки че точната причина за състоянието себореен дерматит не е напълно изяснена, експерти от водещи медицински институции посочват няколко ключови фактора:

Гъбична микрофлора

Основната причина се свързва с дрождеподобна гъбичка от рода Malassezia, която живее по кожата на всички хора. При някои тази гъбичка се размножава прекалено в мастните зони, произвеждайки мастни киселини, които дразнят кожата и водят до възпаление.

Мазна кожа

Хората с естествено мазна кожа са по-склонни да развият себорея, тъй като гъбичката Malassezia процъфтява в среда, богата на себум (кожно масло).

Имунна система

Проблеми с имунната система могат да предизвикат свръхреакция към гъбичката, водеща до възпаление и симптоми на себорея.

Какво предизвиква обостряне на симптомите?

Симптомите на себорея често се влошават при:

Стрес и умора

Смяна на сезона – особено в студени и сухи месеци

Излагане на агресивни химикали – бои, почистващи препарати

Козметични продукти с алкохол

Прекомерно излагане на слънце

Диагностика: Как се установява себорея?

Лекарите обикновено диагностицират себореен дерматит с визуален преглед на кожата. Характерните петна и люспи са лесно разпознаваеми.

Снимка: Canva

В редки случаи, когато лечението не дава резултат, може да се направи биопсия на кожата, за да се изключат други състояния като псориазис, розацея или кандидоза.

Лечение на себорея: Ефективни методи за контрол

Шампоани за скалп

При лека себорея на скалпа започнете с безрецептурни противопърхотни шампоани, съдържащи:

Селен

Цинков пиритион

Каменовъглен катран

За дългосрочна употреба лекарите препоръчват по-силни противогъбични шампоани с:

Кетоконазол (2%)

Циклопирокс (1%)

При умерени до тежки случаи може да се предпишат шампоани със стероиди като бетаметазон, клобетазол или флуоцинолон.

Кремове и лосиони за лице и тяло против себорея

Локални противогъбични продукти – клотримазол и кетоконазол кремове помагат за борба с гъбичната инфекция.

Кортикостероидни кремове – хидрокортизон и други стероидни препарати намаляват възпалението и зачервяването.

Снимка: Canva

Калциневринови инхибитори – лекарствените вещества и такролимус в кремове са алтернатива при хора, за които кортикостероидите не са подходящи.

Перорални медикаменти

При тежки или устойчиви случаи лекарят може да предпише противогъбични таблетки.

Фототерапия срещу себорея

Специална ултравиолетова светлина, насочена към засегнатите зони, може да облекчи симптомите, но само под медицински контрол.

Управление на себорея: Съвети за ежедневието

Използвайте медикаментите редовно – дори след подобрение, за да предотвратите нови обостряния

Избягвайте агресивни продукти – лосиони с алкохол могат да дразнят кожата

Управлявайте стреса – редовните упражнения и релаксацията помагат

Хидратирайте кожата – особено в студени месеци

Кога да потърсите лекар?

Консултирайте се с дерматолог, ако:

Симптомите нарушават съня или ежедневието ви

Състоянието ви кара да се чувствате неудобно или притеснени

Кожата ви стане болезнена, подута или започне да изтича течност (признак на инфекция)

Безрецептурните продукти не помагат

Себореята е хронично състояние, което изисква дългосрочно управление, но с правилния подход симптомите могат да бъдат успешно контролирани.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

—----------------------------------------------------

Източници