Ново международно проучване поставя аспирина в необичайна светлина. Макар лекарството да е добре познато с ролята си в профилактиката на сърдечно-съдови заболявания, учени установяват, че то може неволно да подпомогне по-ранното откриване на рак на пикочния мехур. Причината не е, че предпазва от заболяването или го лекува, а че способността му да разрежда кръвта може да направи един от ранните симптоми: кръвта в урината, по-забележим и така да доведе до навременно изследване.

Според проучване, публикувано в престижното списание Journal of Internal Medicine и цитирано от News-Medical, това може да увеличи вероятността туморът да бъде диагностициран, преди да е достигнал инвазивен стадий.

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Как аспиринът може да помогне за ранното откриване на рак?

Ракът на пикочния мехур често се развива без ясно изразени симптоми. Един от най-характерните ранни признаци е наличието на кръв в урината (хематурия), която понякога е толкова слаба, че остава незабелязана.

Аспиринът потиска функцията на тромбоцитите и намалява способността на кръвта да се съсирва. Това означава, че ако в пикочните пътища вече има малко кървене, приемът на аспирин може да го направи по-видимо. Именно това кара пациентите да потърсят медицинска помощ, а лекарите да назначат допълнителни изследвания.

Важно е да се подчертае, че аспиринът не причинява рак на пикочния мехур, а може да разкрие вече съществуващ, но все още безсимптомен тумор.

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Какво установява новото проучване?

Изследователите анализират здравните данни на 50 771 датчани, започнали терапия с аспирин между 2005 и 2023 година. За сравнение са проследени и 156 191 души, които са започнали лечение с други нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС), но без изразения антитромбоцитен ефект на аспирина.

След това учените сравняват резултатите с хора от общата популация, които никога не са приемали нито аспирин, нито НСПВС.

Получените данни показват няколко интересни закономерности:

пациентите, започнали прием на аспирин, по-често преминават през цистоскопия;

при тях ракът на пикочния мехур се открива със сходна честота, но значително по-рядко е в инвазивен стадий;

това предполага, че заболяването е диагностицирано по-рано, преди да е прогресирало.

Според авторите именно по-честото насочване към диагностични процедури може да е причината за установяването на туморите в по-ранен етап.

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Какво представлява цистоскопията?

Цистоскопията е едно от основните изследвания при съмнение за рак на пикочния мехур.

По време на процедурата лекарят въвежда през уретрата тънък гъвкав инструмент с камера, който позволява оглед на:

пикочния мехур;

уретрата;

вътрешната лигавица на отделителната система.

Изследването позволява откриването на малки тумори, възпаления, полипи или други изменения, които не могат да бъдат установени само с лабораторни изследвания.

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Защо резултатите са различни при другите противовъзпалителни лекарства?

Втората група участници приема други нестероидни противовъзпалителни средства, които също могат да предизвикат известни кръвоизливи, но не въздействат толкова силно върху тромбоцитите, както аспиринът.

При тях също се наблюдава увеличение на извършените цистоскопии, но:

честотата на открит рак е по-ниска;

стадият на диагностициране не се различава съществено от този при хората, които никога не са приемали подобни лекарства.

Това подсказва, че именно специфичният механизъм на действие на аспирина вероятно обяснява разликата между двете групи.

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Какво казват авторите?

Водещият автор на изследването д-р Малене Сьот Хансен от Университета в Орхус, Дания, определя резултатите като окуражаващи.

Според нея откритията подчертават колко важно е лекарите да не подценяват появата на кръв в урината при пациенти, които приемат аспирин.

Изследователите отбелязват още, че резултатите могат да окажат влияние върху бъдещи клинични проучвания, които изследват дали аспиринът има потенциал да предпазва от рак на пикочния мехур. При краткосрочно проследяване може да изглежда, че честотата на заболяването е по-висока сред хората, приемащи аспирин, но това всъщност може да се дължи на по-ранното откриване, а не на по-честото възникване на заболяването.

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Какви са симптомите на рак на пикочния мехур?

Според международните онкологични организации най-честите симптоми включват:

кръв в урината , видима или установена лабораторно;

често уриниране;

парене или болка при уриниране;

внезапни позиви за уриниране;

болка в таза или кръста при напреднало заболяване.

Тези симптоми могат да бъдат причинени и от инфекции или други урологични заболявания, затова не означават непременно наличие на рак, но изискват медицинска оценка.

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Какво означават тези резултати за пациентите?

Новото изследване не препоръчва прием на аспирин с цел профилактика или ранно откриване на рак на пикочния мехур. То по-скоро показва колко важно е симптоми като кръв в урината да бъдат своевременно изследвани, особено при хора, които вече приемат аспирин по други медицински показания.

Резултатите подкрепят идеята, че ранната диагностика остава един от най-важните фактори за успешното лечение на рака на пикочния мехур, тъй като заболяването, открито преди да стане инвазивно, обикновено има значително по-добра прогноза.

Ако забележите кръв в урината или други необичайни симптоми от страна на пикочните пътища, не ги пренебрегвайте и се консултирайте с лекар, който ще прецени необходимостта от допълнителни изследвания.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници