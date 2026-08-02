Една привидно обикновена аминокиселина, която тялото ни произвежда естествено и приемаме с всяко парче месо, риба или бобови растения, може да се окаже недооценен съюзник в борбата с рака и вирусните заболявания.

Ново мащабно проучване установява как аргинин при рак и вирусни инфекции влияе пряко върху способността на имунната система да разпознава и унищожава опасни клетки. Резултатите, публикувани в престижното списание Cell, показват, че дори умерена доза от тази достъпна и евтина хранителна добавка може да "събуди" защитните механизми на организма.

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Какво представлява аргининът и защо е важен

Аминокиселината аргинин участва в синтеза на протеини, които поддържат в движение почти всички клетъчни процеси в тялото. Ниските ѝ нива отдавна се свързват с редица заболявания, сред които и рак на дебелото черво. Екипът на д-р Сохаил Тавазое, ръководител на Лабораторията по системна биология на рака в Рокфелеровия университет, изследва тази връзка от години.

През 2023 г. учените установяват, че лишаването на раковите клетки от аргинин увеличава броя на мутациите, които те натрупват.

Как дефицитът на аргинин заблуждава имунната система

Новото изследване, ръководено от постдокторанта Цюшуан Ву, отива една крачка по-напред. Според резултатите, недостигът на аргинин директно нарушава производството на MHC-1 протеина, молекула, която "показва" на Т-клетките дали дадена клетка е заразена с вирус или е започнала да мутира в ракова посока.

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Ролята на MHC-1 протеина и Т-клетките

MHC-1 се намира по повърхността на клетките в цялото тяло и представя чужди протеини пред Т-лимфоцитите, задействайки имунен отговор. Тъй като самият MHC-1 протеин е богат на аргининови "тухлички", липсата на тази аминокиселина кара рибозомите, клетъчните "фабрики" за протеини, буквално да засядат по време на синтеза му. Резултатът: далеч по-малко сигнали за тревога стигат до имунния отговор срещу тумори, а мутиралите и заразени клетки остават невидими.

„Нашата работа разкрива как липсата на аргинин пречи на имунната система, и предполага, че повишаването на приема на аргинин би могло да бъде от полза", казва Цюшуан Ву. „Може би това означава, че той би могъл да се използва в комбинация с други терапии за лечение както на рак, така и на вирусни инфекции."

Превенция на рак на дебелото черво при мишки

При експерименти с мишки моделите показват ясна зависимост, животните с ниско съдържание на аргинин в храната развиват повече туморни образувания, докато тези с по-високи дози аргинин, значително по-малко. Това допълнително подкрепя ролята на аминокиселината в превенцията на рак на дебелото черво.

Снимка: Canva

Грип, SARS-CoV-2 и антивирусна защита

В сътрудничество с изследователи от лабораторията на Чарлс Райс, екипът тества ефекта на аргинина и при модели на грип и SARS-CoV-2. Резултатите изненадват дори самите учени, мишки с богата на аргинин диета преминават през по-леко протичане на вирусните инфекции, а даването на аргинин дори след заразяване с грип подобрява изхода. Това отваря вратата към нов поглед върху антивирусната защита и аминокиселините като допълващ подход при лечение.

Стареене и дефицит на аминокиселини

Според д-р Тавазое, естественият спад на аргинина с възрастта може да обясни защо застаряващите хора са по-уязвими както към онкологични заболявания, така и към по-тежко протичане на респираторни вируси. „Стареенето и дефицитът на аминокиселини" биха могли да създадат "перфектната буря" за развитие на рак на дебелото черво, а сходен механизъм вероятно допринася за по-високата смъртност от респираторни вируси при възрастните хора.

Какво следва

Снимка: Freepik

Тъй като аргининът е достъпен, евтин и вече се предлага като хранителна добавка, изследователите се надяват терапевтични и превантивни проучвания при хора да започнат скоро, както при пациенти на имунотерапия, така и при рискови групи, изложени на вирусни патогени. Екипът вече изследва дали промени и в други аминокиселини могат да имат подобен благоприятен ефект при различни заболявания.

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Източници