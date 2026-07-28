Изследователи от University College London (UCL) използват изкуствен интелект, за да разгадаят нещо, което лекарите не успяват да установят с години, коя комбинация от лечения реално удължава живота на пациенти с напреднал рак на правото черво.

Резултатите, публикувани в списание eBioMedicine, показват, че добавянето на химиотерапевтичното средство иринотекан към стандартната лъчехимиотерапия може драстично да намали риска от рецидив и смърт, но само при определена група пациенти, които AI инструментът успява точно да разпознае.

Какво показа проучването ARISTOTLE

Анализът е част от голямото клинично изпитване ARISTOTLE, в което участват пациенти от 75 болници във Великобритания. То изследва дали добавянето на иринотекан към стандартната химиотерапия с капецитабин и лъчетерапия подобрява резултатите при колоректален карцином в напреднал стадий.

Снимка: OpenAI

Първоначалните данни от изпитването не показват съществена полза. Едва след като изследователският екип приложи специално обучен AI модел за анализ на туморна биопсия, се откроява ясна разлика:

при пациенти с висока плътност на туморните клетки добавянето на иринотекан намалява риска от рецидив при рак на ректума с около 43% ;

рискът от смърт при същата група спада с около 50% ;

при пациенти с ниска плътност на раковите клетки разлика в резултатите не се наблюдава.

Според д-р Жуоян Шен от UCL, водещ автор на изследването, докато оригиналното изпитване показа слаба полза от добавянето на иринотекан, чрез изкуствен интелект успяхме да разграничим пациентите, които реално имат полза, от тези, които нямат. Тя добавя, че това демонстрира как AI в онкологията може да разкрие биологични особености на тумора, трудни за измерване по конвенционален начин.

Как работи инструментът Octopath

За да раздели пациентите по плътност на туморните клетки, екипът разработва безплатен онлайн инструмент, наречен Octopath. Клиницистите качват дигитализирани биопсични проби, а AI моделът разпознава туморната тъкан от здравата, разграничава раковите клетки от нормалните и ги преброява, задача, която при ръчен анализ на 414 проби би отнела огромно количество време.

Снимка: Canva

Благодарение на автоматизацията изследователите класифицират 188 проби като такива с висока концентрация на ракови клетки и 226 с ниска, разделение, което по-рано е било практически невъзможно да се направи последователно и в такъв мащаб.

Защо това е стъпка към прецизна онкология

Комбинацията от иринотекан и стандартна лъчехимиотерапия носи и по-сериозни странични ефекти, диария и понижен брой бели кръвни клетки, наред с други. Затова лекарите обичайно не предписват по-интензивното лечение, освен ако не разполагат с ясни доказателства, че пациентът ще има полза от него.

Проф. Мария Хокинс, старши автор на изследването и лекар в UCLH, посочва: "Интензифицирането на и без друго изтощителното лечение натоварва допълнително пациентите с рак. На клиницистите им трябват надеждни начини да установят кой пациент вероятно ще има полза, преди да започне лечението, за да се избегнат ненужни странични ефекти."

Снимка: Canva

Именно тук се крие практическата стойност на инструмента, дигитална патология, подпомогната от AI, може да насочи онколог, лъчетерапевт и коремен хирург към персонализирано лечение на рак още преди началото на терапията, вместо пациентите да понасят по-агресивно лечение „на сляпо".

Какво следва

Изследователите подчертават, че резултатите, макар и обещаващи, все още се нуждаят от независима проверка и допълнителни клинични изпитвания, преди AI моделът да може да се използва рутинно при вземане на клинични решения или комбинацията от лекарства да стане широко достъпна за пациентите.

Изследването е финансирано от Cancer Research UK и UKRI Future Leaders Fellowship.

Основни изводи:

AI инструментът Octopath открива кои пациенти с рак на ректума имат реална полза от по-интензивно лечение с иринотекан.

При висока плътност на туморните клетки рискът от рецидив пада с около 43%, а рискът от смърт, с около 50%.

Технологията все още е в изследователска фаза и предстоят допълнителни клинични проверки, преди да навлезе в рутинната практика.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

------------------------------------------

Източници