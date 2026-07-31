Ракът вече не се лекува с една и съща схема за всички пациенти. Днес персонализираното лечение на рак се изгражда около молекулярния „отпечатък“ на всеки тумор, а ключът към този подход са предиктивните биомаркери, биологични показатели, които разкриват доколко даден пациент ще се повлияе от конкретна терапия. Благодарение на геномното профилиране, протеомиката, имунологията и течната биопсия, лекарите вече избират лечение спрямо биологията на тумора, а не само спрямо това откъде произхожда той.

Туморите се различават значително по генетика, епигенетика и имунна среда, затова универсалният подход често се оказва недостатъчен. Предиктивните биомаркери позволяват по-точна стратификация на пациентите, по-добър терапевтичен ефект и по-малко ненужна токсичност.

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Важно е да се разграничават от прогностичните биомаркери, които показват вероятния изход от заболяването, независимо от лечението, макар че показатели като микросателитната нестабилност (MSI) и туморно-инфилтриращите лимфоцити (TILs) могат да имат и двете роли.

Видове прогнозиращи биомаркери

Генетични и геномни биомаркери. Мутации, генни фузии, амплификации и делеции остават основата на таргетната терапия. При рак на белия дроб това са EGFR и ALK мутации и BRAF V600E, а при колоректален и гастроинтестинален рак, KRAS, NRAS, BRAF, PIK3CA и статусът на MSI. Те се откриват чрез геномно профилиране и NGS (секвениране от ново поколение) или PCR-базирани тестове.

Протеинови и имунохистохимични биомаркери. Тук спада HER2 позитивност при рак на гърдата, хормоналните рецептори (ER/PR) и експресията на PD-L1, оценявана чрез имунохистохимия за насочване на имунотерапия и PD-L1-базирано лечение.

Имунологични и микросредови биомаркери. PD-L1 експресията, туморното мутационно бреме (TMB) и микросателитната нестабилност (MSI) предсказват отговора към имунните чекпойнт инхибитори. PD-L1 обаче има ограничения между тестовете и хетерогенна експресия в тумора. Липсата на стандартизирани прагове за TMB също затруднява универсалното му приложение.

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Течна биопсия и циркулиращи биомаркери. Неинвазивните методи откриват извънклетъчна туморна ДНК (ctDNA) и циркулиращи туморни клетки, позволявайки динамично проследяване на еволюцията на тумора. Ограниченията включват по-ниска чувствителност при малък туморен обем и вариабилност между тъканните и кръвните изследвания.

Клинично приложение

Биомаркерите насочват избора на таргетна терапия, например тирозин-киназни инхибитори при EGFR мутации или ALK фузии при недребноклетъчен рак на белия дроб. При таргетна терапия при онкоболни с колоректален рак статусът на RAS/BRAF и MSI определя допустимостта за конкретни лекарства или имунотерапия.

При имунотерапията PD-L1, TMB и MSI-H помагат да се идентифицират пациентите, които реално ще имат полза, намалявайки излишната токсичност при останалите. Течната биопсия позволява ранно откриване на резистентност към противотуморни лекарства и минимална резидуална болест, а някои биомаркери (MSI-H, TMB-H, NTRK фузии) вече водят до тумор-агностични терапии, лечение, определено от биомаркера, а не от органа, в който е възникнал ракът.

Предизвикателства пред прецизната медицина

Туморната хетерогенност и еволюцията във времето могат да направят една единствена биопсия недостатъчна. Липсата на стандартизация между лабораториите, особено при PD-L1 и TMB, води до противоречиви резултати. Достъпът и цената остават сериозна бариера в региони с ограничени ресурси, а някои биомаркери имат непълна предиктивна стойност: PD-L1-негативни пациенти понякога отговарят на имунотерапия, докато висок TMB не гарантира отговор при всички видове рак.

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Бъдещето: мултиомикс и изкуствен интелект

Развитието на мултиомикс изследвания, съвременен интегриран подход в биологията и медицината, който обединява данни от различни молекулярни нива на организма (наречени „омикси“), за да създаде цялостна картина на здравето и заболяванията, обещава по-пълна картина на тумора. AI в онкологичната диагностика вече помага за прогнозиране на терапевтичния отговор въз основа на молекулярни данни и патологични изображения. Очаква се и разширяване на тумор-агностичните одобрения, както и по-достъпни диагностични платформи в световен мащаб.

Предиктивните биомаркери превръщат лечението на рака от универсален подход в точно съобразена терапия. Ролята на онколог, медицински генетик и молекулярен патолог е ключова за правилното тълкуване на резултатите и избора на подходяща схема. С напредъка на мултиомикс технологиите и по-широкия достъп до тестове, тези показатели ще продължат да подобряват прогресията и преживяемостта при рак и качеството на живот на пациентите.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници