Епизодите на мигрена могат да включват продромална фаза (появява се часове или дни преди главоболието) с много леки предупредителни признаци, че предстои мигренозно главоболие.

След като започнете да разпознавате именно тези предварителни симптоми, можете да започнете лечение на мигрена в този ранен етап, за да намалите тежестта и продължителността на мигренозния епизод.

В тази статия разглеждаме 9 признака, които могат да насочат вниманието ви към последващо мигренозно главоболие и съответните симптоми.

1. Умора

Чувството на умора може да започне дни или часове преди мигренозна болка. Този симптом може да бъде особено объркващ, защото недостатъчният сън може да предизвика мигрена.

Снимка: Canva

Но понякога мигренозната умора не е причинена от пренапрягане или липса на сън – тя може да бъде част от самото мигренозно преживяване.

Симптоми:

Умора

Ниска енергия

Сънливост

Прозяване

Изтощение

2. Болки в мускулите

Болките могат да започнат преди главоболието при мигрена и могат да продължат през целия мигренозен епизод или да започнат да се подобряват с намаляването на главоболието.

Физическият дискомфорт, който предшества мигрена, обикновено засяга мускулите на врата, раменете и горната част на гърба.

Може да се усеща:

Болка

Възпалено

Скован

Болезнено

3. Гадене

Може да почувствате гадене преди мигрена. Продромалното гадене при мигрена може да включва:

Отвращение към храна, при което храната изглежда, мирише или има неприятен вкус

Постоянно чувство на гадене

Гадене, което идва и си отива

Лош вкус в устата ви

Задавяне

Повръщане

4. Замаяност

Продромалният период на мигрена може да включва леко усещане за замаяност.

Снимка: Canva

Симптомите могат да включват:

Замаяност

Чувствам се леко неравновесен

Световъртеж (усещане, че стаята се върти)

5. Раздразнителност

Може да забележите, че се чувствате непропорционално раздразнителни и разстроени в дните преди мигрена. Стресът може да предизвика мигрена, но мигрената може да причини и физически и емоционални ефекти, дори преди да започне болката.

Тези ефекти могат да направят леките стресови ситуации по-трудно поносими от обикновено.

6. Чувство на тъга

Чувството на тъга е често срещан симптом на продромалния период на мигрена. Това е свързано с колебания в активността на невротрансмитерите (химически посредници между нервите), които започват преди началото на мигренозното главоболие.

Всъщност много хора забелязват подобрено настроение по време на фазата на главоболието.

Симптомите могат да включват:

Плач

Чувствам се песимистично

Загуба на мотивация

Негативни мисли

7. Мозъчна мъгла

Може да почувствате, че не сте в най-добрата си форма преди мигрена. Това може да продължи от няколко часа до няколко дни, преди да почувствате главоболието, характерно за мигренозен епизод.

Симптомите могат да включват:

Проблеми с концентрацията

По-малко креативност от обикновено

Забравяне на задачи

По-малко внимание към детайлите от обикновено

Чувство на претоварване

8. Чувствителност към светлина, звуци, миризми

Преди и по време на мигрена може да почувствате дискомфорт, когато сте заобиколени от аромати, ярки светлини или звуци.

Снимка: Canva

Тези сензорни преживявания могат да ви причинят дискомфорт и може да забележите фини звуци или миризми, които не бихте забелязали в други моменти.

9. Желание за храна

Много хора се чувстват гладни преди мигрена или може да имат желание за определени храни. Често срещаните желания могат да включват солени или сладки храни и може да се окаже, че посягате към нездравословна храна или висококалорични напитки.

Храните, за които жадувате по време на продромален период на мигрена, могат да помогнат за облекчаване на гаденето.

Какво е мигренозната аура?

Продромалният период на мигрена не е същото като мигренозната аура.

Продромалният период на мигрена, понякога наричан още предварителни симптоми или предварителна фаза, включва фини промени в енергията, емоциите или чувствителността преди началото на мигрената.

Той може да започне от няколко дни до няколко часа преди мигренозна болка в главата. Ако разпознаете симптомите на продромалния си период на мигрена, можете да започнете лечение рано.

Мигренозната аура включва неврологични симптоми, като например:

Виждане на зигзагообразни линии или изтръпване на ръцете, и може да продължи между 20 минути и един час.

Обикновено се появява непосредствено преди мигренозна болка.

Може да се появи по време на или вместо мигренозна болка.

Мигренозната аура може да включва тревожни неврологични симптоми, като слабост на ръката или крака, неясен говор или невъзможност за виждане с едната страна на окото.

Никога не приемайте неврологичните симптоми за мигренозна аура. Жизненоважно е да потърсите медицинска помощ, ако изпитвате неврологични симптоми.

Ако вашият невролог диагностицира тези симптоми като мигренозна аура, тогава можете да следвате препоръчаното лечение, ако и когато почувствате симптомите отново.

Кога да потърсите медицинска помощ

Ако получите някакви симптоми, които са различни или по-лоши от обичайния ви мигренозен продром, трябва да се обадите на медицински специалист за съвет или да потърсите медицинска помощ.

Потърсете незабавна медицинска помощ, ако:

Имате промени в зрението, като замъглено виждане или загуба на зрение

Имате неясна реч или проблеми с комуникацията

Не можете да движите част от тялото си (като например едната ръка или единия крак)

Имате неволеви физически движения на която и да е част от тялото си

Обърквате се или не можете да си спомните къде се намирате

Това могат да бъдат признаци на инсулт, спешно медицинско състояние.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници