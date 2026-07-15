Слънчевите лъчи облекчават псориатичните плаки по кожата, но за много хора с псориатичен артрит горещите летни месеци носят точно обратния ефект върху ставите, повече подуване, скованост и умора.

Съчетанието от високи температури, влажност и дехидратация може да превърне любимия сезон в изпитание. Добрата новина е, че с няколко последователни навика лятото с псориатичен артрит може да бъде спокойно и активно. Ето какво трябва да знаете.

Защо жегата натоварва възпалените стави

При хроничните възпалителни заболявания като псориатичния артрит тялото реагира на високите температури различно, отколкото при остеоартрит. Докато топлината обикновено облекчава остеоартрита чрез подобряване на кръвотока, при възпалителните форми на артрит прекомерната жега може да засили подуването и дискомфорта в ставите.

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Според изследване, публикувано в Annals of Medicine, дехидратацията и температурните промени пряко влияят върху възпалителните процеси и възприемането на болка при хора с хронични ставни заболявания.

Слънцезащита при псориазис

Слънцето може да бъде съюзник за кожата, но само при разумно излагане:

Използвайте широкоспектърен слънцезащитен крем SPF 30+ (много пациенти предпочитат SPF 50) всеки ден за превенция на слънчево изгаряне , което може да провокира обостряне на псориазис.

Избягвайте директно слънце между 10:00 и 16:00 часа, когато UV лъчението е най-силно.

Носете леки, светли и дишащи тъкани като памук, широкопола шапка и слънчеви очила с UV защита.

След плуване в басейн или море изплаквайте кожата с чиста вода и нанасяйте плътен овлажнител, за да предотвратите изсушаване, важна част от грижата за кожата с псориазис .

Хидратация и електролити за здрави стави

Дехидратацията и ставните болки са тясно свързани. Когато тялото губи течности, намалява и синовиалната течност, която омазнява ставите, това увеличава триенето и болката.

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Пациентски разкази, публикувани в Health.com, посочват прием на поне 2 литра вода дневно, обогатена с електролити, като ключова стратегия за как да се разхладим в жегите. Плодове и зеленчуци с високо съдържание на вода допълнително подпомагат хидратацията.

Движение в жегата и нискоинтензивни тренировки

Отказът от физическа активност през лятото може да влоши сковаността в ставите и хроничната умора, характерна за много автоимунни заболявания. Експертите от Arthritis Foundation препоръчват:

Плуване , водата намалява натоварването върху ставите с до 90%, като същевременно осигурява съпротивление за укрепване на мускулите.

Тренировки рано сутрин или късно вечер, когато температурите са по-поносими.

Тай чи и лека йога на закрито при екстремна жега.

Редовни почивки между активностите, слушането на тялото е също толкова важно, колкото и самото движение.

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Противовъзпалителна диета през лятото

Балансираното хранене подпомага управлението на ставни болки. Много пациенти с псориатичен артрит следват средиземноморска диета, известна с противовъзпалителния си ефект, богата на зелени листни зеленчуци, здравословни мазнини и постни протеини, с ограничен прием на преработени храни и захарни напитки.

Пътуване и прием на лекарства при жега

Много биологични терапии за псориатичен артрит са чувствителни на температура. При пътуване:

Съхранявайте лекарствата в изолирана чанта с охлаждащи пакети.

Носете резервни количества от рецептите, овлажнителите и слънцезащитните продукти.

Планирайте преглед при лекар преди летни пътувания, за да коригирате терапията при нужда.

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Лятото не трябва да е период на постоянен дискомфорт за хората с псориатичен артрит. Слънцезащита, стабилна хидратация, нискоинтензивно движение като плуване, противовъзпалително хранене и внимателно планиране на лекарствата при пътуване могат значително да намалят риска от обостряне. Най-важното е да слушате тялото си и да поддържате връзка с лекуващия лекар през целия сезон.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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