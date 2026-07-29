Милиони хора в Европа живеят с хроничен хепатит, без изобщо да подозират това. Според нов доклад на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC), въпреки реалния напредък през последните години, регионът е на път да пропусне целта си за 2030 г. за елиминиране на вирусния хепатит като заплаха за общественото здраве. Причината е пропуски в детската ваксинация и недостатъчни мерки за намаляване на вредите.

„Никой не бива да умира от болест, която е предотвратима, диагностицируема и лечима, а въпреки това милиони европейци живеят с хроничен хепатит Б или С, често без да знаят, което може да доведе до тежки дълготрайни последици като чернодробна недостатъчност или рак на черния дроб“, заявява Бруно Чанчо, ръководител на отдела за пряко предавани и ваксинопредотвратими заболявания в ECDC.

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5 млн. хронично болни и 60 000 смъртни случая годишно

Хепатит Б и С се предават чрез заразена кръв или телесни течности и са сред водещите причини за хронично чернодробно заболяване. Според ECDC около пет милиона души в Европа живеят с хронична инфекция, а приблизително 60 000 умират всяка година от чернодробни заболявания, свързани с тези два вируса.

Има и добри новини: острите случаи на хепатит Б намаляват устойчиво от 2006 г. насам, благодарение на дългогодишните програми за ваксинация и превенция. При хората под 25 години делът на острите случаи е спаднал от 11% през 2015 г. на 8% през 2024 г., ясен резултат от детските имунизационни програми.

Скринингът по време на бременност работи

Рутинният скрининг за хепатит Б по време на бременност вече е добре установена практика във всичките 30 държави от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. Тази мярка е помогнала за намаляване на предаването на вируса от майка на дете до под 2%, сериозен успех в превенцията на майчино-фетален трансфер на хепатит Б.

Според Бруно Чанчо ефективните решения вече съществуват и включват:

Снимка: OpenAI

Ваксинация срещу хепатит Б;

Инициативи за намаляване на вредите и контрол на инфекциите, ограничаващи предаването;

Изследване (тестване) , за да се разкрият инфекциите навреме;

Лечение — противовирусната терапия може да излекува хепатит С и да овладее хепатит Б.

Къде са пропуските

Въпреки наличните инструменти, експертите отчитат съществени слабости в рутинната детска ваксинация. Само малка част от европейските държави са достигнали целта на Световната здравна организация (СЗО) за пълно имунизиране на 95% от децата срещу хепатит Б, а в някои страни покритието дори намалява.

Мерките за намаляване на вредите, като лечение с опиоидни агонисти и осигуряване на стерилни игли и спринцовки за хора, употребяващи инжекционни наркотици, са доказано ефективни за ограничаване на предаването на хепатит С. Проблемът е, че покритието остава недостатъчно: само седем държави изпълняват целта на СЗО за разпространение на стерилно инжекционно оборудване.

„Нашето общо предизвикателство е да гарантираме, че тези животоспасяващи интервенции са достъпни за всеки, който има нужда от тях“, подчертава Чанчо.

Предаването по полов път остава недостатъчно проследен

Снимка: Canva

Половото предаване продължава да е основен път за разпространение на хепатит Б. При хепатит С повечето случаи са свързани с инжекционна употреба на наркотици и секс между мъже. ECDC отбелязва обезпокоителен пропуск: специфичните превантивни мерки, насочени към половото предаване на хепатит сред различни групи от населението, не се проследяват систематично във всички държави.

Докладът на ECDC е сочи, че постигнатият досега напредък не е достатъчен. За да се доближи Европа до целта за елиминиране на вирусния хепатит, са нужни по-широк достъп до безплатно изследване за хепатит, укрепване на детския имунизационен календар и разширяване на програмите за намаляване на вредите сред рисковите групи. Консултацията с хепатолог, гастроентеролог или инфекционист остава ключова стъпка за всеки, който подозира риск от заразяване, ранната диагноза е разликата между овладяно заболяване и необратимо чернодробно увреждане.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници