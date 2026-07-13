Едно от най-опасните усложнения след чернодробна хирургия може би вече има естествен противник и той се намира в почти всяка болнична аптека.

Ново мащабно международно проучване показва, че пациенти, получили транексамова киселина по време на чернодробна резекция, са три пъти по-рядко засегнати от чернодробна недостатъчност в сравнение с тези, получили плацебо.

Резултатите, публикувани в престижното научно списание Blood, дават надежда за пациенти, подложени на операции заради рак на черния дроб и други тежки чернодробни заболявания.

Защо чернодробната недостатъчност след операция е толкова опасна

Когато част от черния дроб бъде отстранена по хирургичен път, останалата тъкан трябва да се регенерира, за да възстанови нормалната функция на органа.

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При част от пациентите обаче тази регенерация на черния дроб не протича правилно, което води до следоперативна чернодробна недостатъчност, едно от най-тежките усложнения при чернодробна резекция и водеща причина за смъртност след подобни интервенции. Към момента няма одобрени лекарства, специално предназначени за превенция на това усложнение, което прави настоящите резултати особено значими.

Какво показва изследването

Проучването е съвместно ръководено от екипи на Mayo Clinic и Michigan State University. Изследователите първо установяват в предклинични модели, че временното намаляване на плазминоген, протеин, участващ във фибринолитичната система на организма (отговорна за разграждането на кръвни съсиреци), подобрява регенерацията на черния дроб след резекция.

След това екипът анализира данни от клиничното проучване HeLiX, голямо международно изследване, в което пациенти, подложени на чернодробна резекция, са получавали или транексамова киселина, или плацебо. Транексамовата киселина е медикамент, който предотвратява разграждането на кръвни съсиреци и се използва широко за предотвратяване на кръвоизливи при травми, обилно менструално кървене, раждане и хирургични или дентални процедури.

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Защитният ефект е най-силно изразен при пациенти с нарушена чернодробна функция преди операцията,групата с най-висок риск от развитие на следоперативна недостатъчност.

Изненадващ обрат в разбирането за чернодробната регенерация

Резултатите оспорват дългогодишно схващане в науката. Според д-р Патрик Старлингер, хепатобилиарен и панкреатичен хирург в Mayo Clinic и съавтор на изследването:

„От десетилетия в областта се смяташе, че плазминогенът е необходим за чернодробната регенерация, въз основа на предклинични модели. Използвайки по-прецизен и обратим подход, установихме обратния ефект. Нашите открития отварят нова посока за разбиране на това как системите за коагулация и черен дроб, свързани с кръвосъсирването и фибринолизата, влияят върху възстановяването след операция."

Защо това е важна новина за пациентите

Транексамовата киселина е лекарство с ниска цена и е широко достъпна – за разлика от много нови терапии, тя вече се използва рутинно в коремна хирургия .

Потенциалната ѝ роля може да засегне пациенти, подготвящи се за трансплантация и резекция на черен дроб, включително при лечение на рак на черния дроб .

Ефектът е особено обещаващ за пациенти с вече отслабена чернодробна функция – групата с най-висок риск от усложнения след хирургична интервенция .

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Според д-р Старлингер, макар резултатите да се нуждаят от потвърждение чрез специално проектирано клинично проучване, те дават сериозно основание за по-нататъшно изследване на ролята на транексамовата киселина в защитата на пациентите от едно от най-плашещите усложнения в чернодробната хирургия.

Проучването, публикувано в Blood, свързва плазминоген и регенерация на черния дроб по нов и неочакван начин, като показва, че транексамова киселина приложение по време на операция може съществено да намали риска от следоперативна чернодробна недостатъчност. особено при пациенти с вече компрометирана чернодробна функция.

Необходими са допълнителни клинични изпитвания, но находките поставят основата за бъдеща стратегия за защита на едни от най-уязвимите хирургични пациенти.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници