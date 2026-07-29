Световната здравна организация насочва вниманието към бариерите пред профилактиката, изследването и лечението на вирусния хепатит.

Парадоксът е, че тези бариери съществуват въпреки надеждните средства за превенция и лечение, с които разполага съвременната медицина.

Темата коментира доц. д-р Велислава Терзиева, д.м., началник на Лабораторията по клинична вирусология в УМБАЛ „Лозенец“, специалист по вирусология и клинична имунология и преподавател в Медицинския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

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Защо вирусният хепатит остава подценяван проблем

Според доц. Терзиева основната опасност се крие в „продължителната клинична тишина“ на заболяването. Човек може да се чувства напълно здрав, а изследване по друг повод да разкрие възпалителен процес в черния дроб. Именно тази липса на симптоми създава риск инфекцията да бъде открита твърде късно, когато вече е причинила фиброза, цироза или дори първичен рак на черния дроб.

„Липсата на оплаквания не е достатъчно доказателство за липса на заболяване“, категорична е специалистът. Добрата новина е, че медицината разполага с ефективна ваксина срещу хепатит В, прецизни диагностични методи и терапии, чрез които хепатит С може да бъде напълно излекуван при значителна част от пациентите. Въпросът е тези възможности да се използват навреме.

Хепатит A, B, C, D, E, защо разликата е решаваща

Зад общото понятие „вирусен хепатит“ стоят пет различни вируса, всеки със своя биология и рискове:

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Хепатит А и Е се предават предимно чрез замърсени храни и вода и обичайно протичат като остри инфекции.

Хепатит В и С се предават главно чрез контакт с инфектирана кръв и телесни течности и могат да прогресират в хронично чернодробно заболяване.

Хепатит D не може да се размножава без наличието на вируса на хепатит В, но ускорява чернодробното увреждане и утежнява протичането.

При бременност положителен резултат за хепатит В, С или Е носи, макар и рядко, повишен риск за майката и бебето.

Доц. Терзиева подчертава, че не съществува един универсален тест, който да даде цялата необходима информация, всеки вирус изисква специфичен подход на изследване.

Какво всъщност показва лабораторният резултат

Лабораторните тестове разкриват различни аспекти на инфекцията, наличие на вирусни антигени, специфични антитела или директно генетичния материал на вируса, който показва дали инфекцията е активна.

При хепатит С например наличието на антитела означава единствено, че организмът е бил в контакт с вируса, потвърждение на активна инфекция дава само молекулярно изследване за HCV РНК. При хепатит В комбинацията от антигени, антитела и вирусна ДНК позволява да се разграничат остра и хронична инфекция, прекаран контакт с вируса и имунитет след ваксинация.

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Важен е и моментът на изследването, твърде рано след евентуално заразяване някои маркери все още не се откриват, което понякога налага повторен тест. „Лабораторният резултат не трябва да се разглежда изолирано“, обяснява доц. Терзиева. Неговият смисъл се определя от метода, времето на изследване, останалите показатели и клиничната картина на пациента, а именно тук, между вирусния маркер и клиничното решение, стои експертната интерпретация.

Ваксината срещу хепатит В е първата с доказан ефект срещу рак при хора

При хепатит С директно действащите антивирусни лекарства могат да постигнат траен вирусологичен отговор, приеман за излекуване. При хепатит В целта на терапията е трайно потискане на вирусната репликация и предотвратяване на прогресията към цироза и хепатоцелуларен карцином. Доц. Терзиева отбелязва, че ваксината срещу хепатит В е първата ваксина с доказано значение за профилактиката на злокачествено заболяване при човека, тя предпазва не само от инфекцията, но и от дългосрочните ѝ последствия.

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„Навременната диагноза може да промени естествения ход на заболяването и да предотврати тежки, понякога необратими усложнения“, обобщава доц. Терзиева.

Съвременната медицина разполага със знанията и средствата да ограничи разпространението на вирусния хепатит, основата е редовната профилактика и ранната диагностика.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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