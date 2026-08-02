Нов анализ на образи от коронарни артерии открива, че колкото повече рискови фактора за инфаркт носи един човек, толкова повече нестабилни, склонни към руптура плаки се натрупват в сърдечните му съдове.

Изследването е сред първите, които разглеждат едновременно всички добре познати рискови фактора, вместо да ги изучават поотделно и резултатите насочват вниманието именно към онези фактори, които пациентите могат реално да променят.

Какво точно изследвали учените

Екип от Massachusetts General Hospital (част от Mass General Brigham Heart and Vascular Institute) анализирал данни от 131 пациенти, които не били лекувани преди това за стеснени или запушени коронарни артерии. За целта използвали оптична кохерентна томография (OCT), образна техника с близка до инфрачервената светлина, която дава изключително детайлни напречни снимки на кръвоносните съдове.

Снимка: Canva

Всеки участник преминал OCT образна диагностика на трите основни коронарни артерии. Общо изследователите анализирали 534 плаки, като търсели връзка между броя и вида на плаките и рисковите фактори, с които се явявали пациентите, модифицируеми, немодифицируеми и общ брой.

Резултатите са публикувани в списание JACC: Advances.

Повече рискови фактора, повече опасни плаки

Според авторите на изследването, колкото повече рискови фактора има даден пациент, толкова повече плаки се виждали на образите. По-важното е, че нараствал и броят на тънкокапсулна фиброатерома тип уязвима атеросклеротична плака, която е особено склонна да предизвика инфаркт или друго остро сърдечно-съдово събитие. Наблюдавана била и по-висока честота на плаки, богати на липиди, друг нестабилен тип плака.

При участниците с поне 4 модифицируеми рискови фактора 1 от всеки 2 плаки била тънкокапсулна фиброатерома, а 4 от всеки 5, богата на липиди.

Снимка: Canva

„Колкото по-голям е броят на уязвимите, склонни към руптура плаки, толкова по-голяма е вероятността някоя от тях да предизвика неблагоприятно събитие", коментира старши автор на изследването д-р Ик-Кюнг Джанг, инвазивен кардиолог от Mass General Brigham.

Модифицируеми срещу немодифицируеми рискови фактори

Едно от най-важните открития на екипа е, че именно нарастващият брой модифицируеми рискови фактора, а не немодифицируемите като възраст, пол и фамилна анамнеза, се свързва с по-широко разпространение на високорискови плаки и в трите основни коронарни артерии. Немодифицируемите фактори се асоциирали по-скоро със стабилни типове плаки.

Регистрираните в изследването модифицируеми рискови фактора включват:

високи нива на липопротеини с ниска плътност ( LDL холестерол )

високо кръвно налягане

захарен диабет

затлъстяване

тютюнопушене

Попитан защо именно модифицируемите фактори изглеждат по-тясно свързани с уязвимостта на плаките, д-р Джанг обяснява пред Medical News Today: „Смятаме, че връзката между модифицируемите рискови фактори и уязвимостта на плаките се медиира до голяма степен от възпалението. Всичките пет модифицируеми фактора, дислипидемия, хипертония, диабет, затлъстяване и тютюнопушене, са известни с това, че предизвикват съдово възпаление."

По думите му немодифицируемите фактори вероятно допринасят за постепенното развитие на атеросклеротичния процес по пътища, по-слабо свързани пряко с възпалението.

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Какво следва

Изследователите подчертават, че резултатите засега важат само за подобна на изследваната група пациенти, хора от болничен регистър, които все още не са преминали през определени видове лечение. За да бъдат обобщени изводите за по-широка популация, ще е нужно проучване с по-голям брой участници, включително такива, лекувани по-рано за запушени артерии.

Следващата стъпка, посочва д-р Джанг, е проспективно изследване, което да провери дали агресивното управление на модифицируемите рискови фактори реално намалява уязвимостта на плаките.

Докато това предстои, авторите са категорични в извода си, че контролът на липидния профил, кръвното налягане, теглото, кръвната захар и отказът от тютюнопушене остават най-мощните инструменти за превенция на инфаркт на миокарда, с които разполагаме днес.

„Нашите открития подчертават значението на ранните, интензивни и устойчиви във времето интервенции за контрол на модифицируемите рискови фактори и превенция на бъдещи събития", казва д-р Джанг.

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Източници