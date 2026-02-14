Всеки е преживял това познато усещане, събужда се с запушен нос, главоболие и цялостна умора.

Настинката е една от най-честите причини за дискомфорт през студените месеци. Но как да разберете кога най-лошото е зад гърба ви и тялото ви вече се възстановява?

Според лекарите, обикновената настинка обикновено продължава между 7 и 10 дни и може да бъде причинена от над 200 различни респираторни вируса. Добрата новина е, че има ясни признаци, които показват че вашето оздравяване е започнало.

5 признака, че настинката отминава

1. По-малко запушване на носа и кихане

Запушеният нос, хремата и кихането са едни от най-характерните симптоми на настинка. Постназалното капене (задна хрема) може да предизвика и болки в гърлото.

Според медицинските изследвания, секретът от носа често става по-гъст и тъмен по време на настинката, преминавайки от прозрачен през жълт или зелен цвят. Когато започвате да оздравявате, секретът отново става прозрачен и рехав, което е ясен знак за подобрение.

Какво означава цветът на хремата?

Прозрачна хрема → Началото или краят на настинката

Жълта/зелена хрема → Пикът на инфекцията

Връщане към прозрачна → Оздравяване е в ход

2. Нормализиране на температурата

При възрастните поддържане на ниска температура често е един от първите симптоми на настинка и обикновено продължава само няколко дни. Децата с настинка могат да имат по-висока температура от възрастните.

Снимка: iStock

Свалянето на температурата е важен признак, че започвате да се възстановявате, дори ако все още имате други симптоми като кашлица или запушен нос.

3. Намаляване на болката

Обикновената настинка може да причини различни видове болка:

Главоболие

Мускулни болки

Болки в гърлото

Когато започнете да оздравявате, болката трябва да отшумява. Ще забележите, че движението става по-лесно без дискомфорт в тялото, а болката в гърлото постепенно изчезва.

4. Повече енергия

Настинките често изчерпват енергията, оставяйки ви уморени, летаргични и с желание да не ставате от леглото. Запушването на носа или болката могат също да направят храненето или спането трудни, което допълнително влошава умората.

Снимка: iStock

Това може да причини:

Умора и сънливост

Затруднена концентрация (мъгла в мозъка)

Липса на мотивация

Когато нивата ви на енергия се увеличат и започнете да се чувствате като себе си, това е добър знак, че настинката започва да отминава.

5. Намалена кашлица

Кашлицата – със или без храчки, е типичен симптом на настинка. Дори след като настинката приключи, може да кашляте през нощта още няколко дни или седмици. Обаче интензивността трябва да намалява с времето, което показва процес на възстановяване.

Важно: Кашлицата често е последният симптом, който изчезва напълно при настинка.

Фазите на настинката: От начало до край

Начален етап (Дни 1-3)

Симптомите на настинката обикновено се появяват постепенно в рамките на два или три дни. Те могат да включват:

Запушване на носа

Кашлица

Умора

Температура

Главоболие

Дрезгавост

Мускулни болки

Кихане

Болки в гърлото

Някои хора също изпитват налягане в синусите, постназално капене (задна хрема) и намалено чувство за вкус и мирис.

Пиков етап (Дни 4-6)

През пиковия етап на настинката симптомите обикновено се влошават. Носът ви може да се запуши напълно, тъй като секретът се сгъстява и често придобива жълт или зелен цвят.

Температурата (ако има такава) трябва да достигне своя пик и да започне да спада.

Снимка: Canva

Може да се чувствате изтощени през тази фаза поради:

Намален апетит

Затруднен сън

Пик на симптомина

Етап на оздравяване (Ден 7 и след това)

След около седмица симптомите на настинката трябва да започнат да отшумяват. За повечето хора фазата на възстановяване продължава няколко дни.

Симптомите обикновено не продължават повече от 10 дни, въпреки че може да ги изпитвате до няколко седмици, ако имате:

Отслабен имунитет поради възраст

Съпътстващо хронично заболяване

Временни обстоятелства (стрес или недостиг на сън)

Друго текущо заболяване

Съвети за бързо оздравяване от настинка

Въпреки че няма лечение на настинката, можете да направите много неща, за да облекчите симптомите и да подкрепите по-бързото оздравяване:

Хидратация и почивка:

Пийте много течности – вода, топли напитки, бульони

Спете достатъчно – тялото се възстановява по време на сън

Облекчаване на симптомите:

Използвайте лекарства без рецепта за облекчаване на болка и температура

Използвайте овлажнител или изпарител за улесняване на дишането

Използвайте солни назални спрейове за облекчаване на запушването

Домашни средства:

Пийте чай с мед – меденият мед има успокояващ ефект

Гаргара с топла солена вода облекчава болките в гърлото

Кои симптоми остават най-дълго?

Настинките често започват с респираторни симптоми като кашлица, кихане и хрема. Ниска, но постоянна температура, може също да се появи през първите няколко дни.

Болката – включително главоболие, болки в гърлото и мускулни болки, често следва.

Снимка: Canva

С течение на времето и отшумяването на симптомите, може да забележите, че запушването на носа продължава. При някои хора кашлицата продължава до няколко седмици, след като другите симптоми са отшумели.

Кашлицата често е последният симптом на настинка, който отшумява напълно.

Кога да потърсите лекар?

В повечето случаи настинките отминават сами с времето и не изискват медицинска намеса. Трябва да се свържете със здравен специалист, ако имате настинка и:

Диагностицирано съпътстващо заболяване, което би могло да засегне възстановяването ви

Затруднено дишане

Признаци на дехидратация

Температурата не изчезва в рамките на четири дни

Някои от симптомите (като кашлица) изчезват и после се връщат

Ако симптомите продължават след 10 дни или се влошават, не се колебайте да потърсите медицинска помощ.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

—---------------------------------------------------------

Източници