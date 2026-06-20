Хипотонията, или ниското кръвно налягане, се определя като отчитане на стойност под 90/60.

Може да е по-рядко срещано от високото кръвно налягане, но това със сигурност не означава, че не е толкова обезпокоително.

Всъщност ниското кръвно налягане може да доведе до сериозни усложнения, включително повишен риск от инфаркт и инсулт.

Това, което прави ниското кръвно налягане трудно, е, че някои хора с числа в този диапазон може да се чувстват напълно добре, докато други изпитват забележими симптоми. Ето пет незабележими симптома, които може да са причина за ниско кръвно налягане.

1. Постоянен световъртеж

Ниското кръвно налягане може да ви накара да се чувствате замаяни през цялото време.

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Д-р Анджелика Нейсън отбелязва: „Наблюдавам увеличение на случаите при пациенти, оплакващи се от световъртеж, свързан с ниско кръвно налягане поради намален приема на сол и въглехидрати.

Тъй като въглехидратите и натрият се задържат във водата, обемът на кръвта е по-малък, което води до ниско кръвно налягане.“

Въпреки това, не всеки човек, който промени начина си на хранене, ще увеличи риска от ниско кръвно налягане и Нейсън обяснява, че замаяността може да има други причини: „Стоенето за продължителни периоди от време без движение или натиск от мускулите може да причини забавен кръвен поток обратно към мозъка и да доведе до чувство на замаяност.“

2. Главоболие и замъглено зрение

Хипотонията може да причини главоболие и замъглено зрение, особено при тези, които страдат от хипотония, свързана с промени в позицията на тялото.

Форма на хипотония, известна като ортостатична хипотония, може да възникне, когато човек промени позицията си, например преминаване от седнало в изправено положение.

Лекарите добавят: „Това се случва, тъй като при някои хора може да се забави притокът на кръв към мозъка и органите на тялото.“

Въпреки че тази форма на хипотония може да доведе до чувство на замаяност и световъртеж, както и до главоболие и замъглено виждане, които обикновено преминават бързо, в редки случаи може да причини и болка във врата. Ако изпитвате продължителна болка в тези области, не забравяйте да потърсите медицинска помощ.

3. Умора и замайване (дори припадъци)

Хората с ниско кръвно налягане може да не получават достатъчен приток на кръв към мозъка, което ги кара да се чувстват уморени, замаяни и дори да припадат.

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Тези симптоми могат да бъдат еднакви както при жените, така и при мъжете.

Въпреки това жените могат лесно да ги объркат със „симптомите, които много жени изпитват вследствие на ниска кръвна захар, недостатъчно хранене, липса на сън и/или хормонални промени“.

Макар да има съвети особено към дамите да се обърнат към квалифициран диетолог или лекар, специалист по хормонално здраве, за да установят какво причинява чувството на умора, лекарите добавят, че: „В началото на бременността ниското кръвно налягане е доста често срещано и е една от причините, поради които жените могат да припадат през първите месеци на бременността.“

„Друг момент в живота на жената, когато ниското кръвно налягане може да се превърне в проблем, е ако тя изпитва силно кървене или загуба на кръв, като например при по-обилен от нормалното менструален цикъл“, добавят медицинските лица.

В тези етапи от живота обемът на кръвта се променя; поради това хората изпитват недостатъчен приток на кръв към жизненоважните органи, което е причината те да изпитват тези усещания в по-голяма степен, отколкото мъжете.

4. Бърза или анормална сърдечна честота

Нарушеният сърдечен ритъм може също да е друг признак на ниско кръвно налягане.

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Тахикардията (учестеният сърдечен ритъм) може също да е начинът, по който тялото ви се опитва да ви каже, че кръвното ви налягане е ниско.

Когато това се случи, тялото ви изпитва затруднения с доставянето на богата на кислород кръв до жизненоважните ви органи.

В резултат на това сърцето ви компенсира това, като изпомпва кръвта по-бързо, за да осигури необходимия кислород, което води до ускорен пулс, но по-ниско кръвно налягане. Ако това се случи или забележите някакви необичайни промени в сърдечната честота, не забравяйте незабавно да потърсите медицинска помощ.

5. Прекалено изпотяване

Електролитите са важни за поддържане на баланса на течностите в тялото. Ниско кръвно налягане може да възникне, когато имате дисбаланс на електролитите, като например загуба на натрий поради изпотяване.

„Излизането навън по време на горещи вълни може да доведе до вазодилатация, изпотяване, загуба на натрий чрез потните соли и нисък кръвен обем при уязвимите групи от населението“, казват лекарите.

Това от своя страна причинява ниско кръвно налягане. Когато това се случи, е изключително важно да се следи хидратацията и да се осигури правилната доза на лекарствата за кръвно налягане, особено ако приемате лекарства за високо кръвно налягане.

Какво кръвно е ниско кръвно налягане

Ниско: Под 90/60 mm Hg

Нормално: Под 120/80 mm Hg

Повишено: 120-129/80 mm Hg

Хипертония (Стадий 1): 130-139/80-89 mm Hg

Хипертония (Стадий 2): 140 или по-високо/90 или по-високо mm Hg

Хипертонична криза: над 180/ или над 120 mm Hg (Изисква незабавна лекарска помощ!)

Това, което се счита за ниско кръвно налягане, съпроводено със здравословни проблеми, е различно за всеки човек. Въпреки че кръвно налягане от 90/60 е техническото определение за ниско кръвно налягане, не всеки с това показание ще изпита симптоми.

Ако получите признаци и симптоми като замаяност, умора и промени в сърдечната честота, наред с други, документирайте ги и потърсете медицинска помощ, за да ви помогне да определите персонализиран план за лечение на вашите здравословни нужди.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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