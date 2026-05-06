Мислите, че очите ви са просто „уморени"? Зачервяването, сърбежът и нощните корички по клепачите могат да са признаци на конюнктивит, едно от най-честите очни оплаквания.

Според статистиката около 1% от всички посещения при общопрактикуващ лекар и цели 28% от спешните очни прегледи са свързани с „розовото око“.

Какво представлява конюнктивитът?

Конюнктивитът (известен и като „розово oкo") е възпаление на конюнктивата, тънката прозрачна ципа, която покрива вътрешността на клепача и бялата повърхност на окото.

Когато малките кръвоносни съдове в нея се разширят и раздразнят, те стават видими и така очите придобиват характерния розов или червен цвят.

Въпреки дискомфорта, конюнктивитът рядко засяга зрението трайно. Навременната диагноза и мерките за хигиена могат значително да ограничат разпространението му, особено важно при вирусните и бактериалните форми, които са заразни.

Трите основни вида конюнктивит

Вирусен конюнктивит

Вирусният конюнктивит е най-честият вид, причиняван най-често от аденовируси, същите, отговорни за обикновената настинка. Разпространява се лесно при директен или индиректен контакт с инфектиран човек.

Симптоми:

  • Обилно сълзене и бистър, воднист секрет (не гъст)
  • Обикновено започва на едното oкo, може да се прехвърли на другото
  • Усещане за чуждо тяло, фоточувствителност, отоци на клепачите
  • Съпътстващи симптоми на настинка или грип

Лечение: Няма специфично антивирусно лечение като заболяването отшумява само за 1–2 седмици. Облекчение носят студени компреси и изкуствени сълзи. Поради високата заразност са задължителни стриктна хигиена на ръцете и избягване на споделяне на лични предмети.

Бактериален конюнктивит

Бактериалният конюнктивит се причинява от бактерии като Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae или Haemophilus influenzae. Може да се появи и при неправилна употреба на контактни лещи.

Симптоми:

  • Гъст жълто-зелен секрет, залепващ клепачите – особено след сън
  • Корички по ресниците сутрин
  • Зачервяване и дискомфорт в едното или двете очи

Лечение: Изисква антибиотични капки или мехлем, предписани от лекар. Симптомите обикновено се подобряват в рамките на няколко дни, но е важно да се завърши целият курс на лечение, дори при видимо подобрение, за да се предотврати рецидив.

Алергичен конюнктивит

Алергичният конюнктивит не е заразен. Той е имунна реакция към алергени като полени, прах, животински косми или мухъл. Среща се по-често сезонно, при хора с алергичен ринит или сенна хрема.

Симптоми:

  • Интензивен сърбеж в двете очи едновременно, 
  • това е характерният белег
  • Зачервяване, сълзене и подуване на клепачите
  • Придружен от кихане, хрема и запушен нос
Лечение: Фокусира се върху избягване на алергена и контрол на симптомите. Антихистаминови капки или таблетки намаляват сърбежа и отока. При по-тежки случаи лекарят може да предпише противовъзпалителни или кортикостероидни капки.

Как да различим трите вида конюнктивит

Вирусен конюнктивит се разпознава по бистър, воднист секрет, който обикновено започва на едното oкo и постепенно може да засегне и другото. Сърбежът е лек, а заболяването често е съпроводено от симптоми на настинка или грип.

Бактериалният конюнктивит се отличава най-вече по гъстия жълто-зелен секрет, който залепва клепачите след сън. Сърбежът е умерен, може да засегне едното или двете очи, а рядко е придружен от общи симптоми. 

Алергичният конюнктивит засяга задължително двете очи едновременно. Водещият симптом е силният, трудно поносим сърбеж, съпроводен от сълзене и зачервяване. Почти винаги е налице и алергична картина – кихане, хрема и запушен нос.

Кога да потърсите спешна лекарска помощ

Според препоръките на водещи офталмологични организации, незабавна консултация с лекар е необходима при:

  • Силна болка в окото или усещане за чуждо тяло
  • Замъглено зрение, което не изчезва
  • Силна фоточувствителност (болезнена реакция на светлина)
  • Симптоми, влошаващи се след 12–24 часа при носещи контактни лещи
  • Новородено с очен секрет или зачервяване
Профилактика: Как да спрете разпространението

Заразността на вирусния и бактериалния конюнктивит е сравнима с тази на обикновената настинка. Добрата хигиена е най-ефективното оръжие срещу разпространението му:

  • Мийте ръцете си по-често със сапун и вода
  • Не докосвайте очите с ръце
  • Ползвайте лична кърпа и спално бельо, не ги споделяйте
  • Сменяйте калъфките за възглавници редовно
  • Изхвърлете стари козметични продукти за очи (спирала, очна линия)
  • Спрете да носите контактни лещи до пълно оздравяване
  • Дезинфекцирайте повърхности, докоснати от заразен човек

Конюнктивитът не е причина за паника или задължителен болничен, важно е да се прецени дали естеството на работата или учебната среда позволява добра хигиена и достатъчна дистанция от другите.

Конюнктивит при новородени

Очите на новородените са особено уязвими към бактерии, присъстващи в родовия канал. 

В редки случаи тази форма наречена офталмия неонаторум може да застраши зрението на бебето. 

Конюнктивитът е широко разпространено, но добре разбрано заболяване. Познаването на трите основни вида – вирусен, бактериален и алергичен е първата стъпка към правилното лечение.

При съмнение, при деца или при влошаване на симптомите, консултацията с офталмолог е задължителна.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

