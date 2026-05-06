Мислите, че очите ви са просто „уморени"? Зачервяването, сърбежът и нощните корички по клепачите могат да са признаци на конюнктивит, едно от най-честите очни оплаквания.
Според статистиката около 1% от всички посещения при общопрактикуващ лекар и цели 28% от спешните очни прегледи са свързани с „розовото око“.
Какво представлява конюнктивитът?
Конюнктивитът (известен и като „розово oкo") е възпаление на конюнктивата, тънката прозрачна ципа, която покрива вътрешността на клепача и бялата повърхност на окото.
Когато малките кръвоносни съдове в нея се разширят и раздразнят, те стават видими и така очите придобиват характерния розов или червен цвят.
Въпреки дискомфорта, конюнктивитът рядко засяга зрението трайно. Навременната диагноза и мерките за хигиена могат значително да ограничат разпространението му, особено важно при вирусните и бактериалните форми, които са заразни.
Трите основни вида конюнктивит
Вирусен конюнктивит
Вирусният конюнктивит е най-честият вид, причиняван най-често от аденовируси, същите, отговорни за обикновената настинка. Разпространява се лесно при директен или индиректен контакт с инфектиран човек.
Симптоми:
- Обилно сълзене и бистър, воднист секрет (не гъст)
- Обикновено започва на едното oкo, може да се прехвърли на другото
- Усещане за чуждо тяло, фоточувствителност, отоци на клепачите
- Съпътстващи симптоми на настинка или грип
Лечение: Няма специфично антивирусно лечение като заболяването отшумява само за 1–2 седмици. Облекчение носят студени компреси и изкуствени сълзи. Поради високата заразност са задължителни стриктна хигиена на ръцете и избягване на споделяне на лични предмети.
Бактериален конюнктивит
Бактериалният конюнктивит се причинява от бактерии като Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae или Haemophilus influenzae. Може да се появи и при неправилна употреба на контактни лещи.
Симптоми:
- Гъст жълто-зелен секрет, залепващ клепачите – особено след сън
- Корички по ресниците сутрин
- Зачервяване и дискомфорт в едното или двете очи
Лечение: Изисква антибиотични капки или мехлем, предписани от лекар. Симптомите обикновено се подобряват в рамките на няколко дни, но е важно да се завърши целият курс на лечение, дори при видимо подобрение, за да се предотврати рецидив.
Алергичен конюнктивит
Алергичният конюнктивит не е заразен. Той е имунна реакция към алергени като полени, прах, животински косми или мухъл. Среща се по-често сезонно, при хора с алергичен ринит или сенна хрема.
Симптоми:
- Интензивен сърбеж в двете очи едновременно,
- това е характерният белег
- Зачервяване, сълзене и подуване на клепачите
- Придружен от кихане, хрема и запушен нос
Лечение: Фокусира се върху избягване на алергена и контрол на симптомите. Антихистаминови капки или таблетки намаляват сърбежа и отока. При по-тежки случаи лекарят може да предпише противовъзпалителни или кортикостероидни капки.
Как да различим трите вида конюнктивит
Вирусен конюнктивит се разпознава по бистър, воднист секрет, който обикновено започва на едното oкo и постепенно може да засегне и другото. Сърбежът е лек, а заболяването често е съпроводено от симптоми на настинка или грип.
Бактериалният конюнктивит се отличава най-вече по гъстия жълто-зелен секрет, който залепва клепачите след сън. Сърбежът е умерен, може да засегне едното или двете очи, а рядко е придружен от общи симптоми.
Алергичният конюнктивит засяга задължително двете очи едновременно. Водещият симптом е силният, трудно поносим сърбеж, съпроводен от сълзене и зачервяване. Почти винаги е налице и алергична картина – кихане, хрема и запушен нос.
Кога да потърсите спешна лекарска помощ
Според препоръките на водещи офталмологични организации, незабавна консултация с лекар е необходима при:
- Силна болка в окото или усещане за чуждо тяло
- Замъглено зрение, което не изчезва
- Силна фоточувствителност (болезнена реакция на светлина)
- Симптоми, влошаващи се след 12–24 часа при носещи контактни лещи
- Новородено с очен секрет или зачервяване
Профилактика: Как да спрете разпространението
Заразността на вирусния и бактериалния конюнктивит е сравнима с тази на обикновената настинка. Добрата хигиена е най-ефективното оръжие срещу разпространението му:
- Мийте ръцете си по-често със сапун и вода
- Не докосвайте очите с ръце
- Ползвайте лична кърпа и спално бельо, не ги споделяйте
- Сменяйте калъфките за възглавници редовно
- Изхвърлете стари козметични продукти за очи (спирала, очна линия)
- Спрете да носите контактни лещи до пълно оздравяване
- Дезинфекцирайте повърхности, докоснати от заразен човек
Конюнктивитът не е причина за паника или задължителен болничен, важно е да се прецени дали естеството на работата или учебната среда позволява добра хигиена и достатъчна дистанция от другите.
Конюнктивит при новородени
Очите на новородените са особено уязвими към бактерии, присъстващи в родовия канал.
В редки случаи тази форма наречена офталмия неонаторум може да застраши зрението на бебето.
Конюнктивитът е широко разпространено, но добре разбрано заболяване. Познаването на трите основни вида – вирусен, бактериален и алергичен е първата стъпка към правилното лечение.
При съмнение, при деца или при влошаване на симптомите, консултацията с офталмолог е задължителна.
