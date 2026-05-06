Мислите, че очите ви са просто „уморени"? Зачервяването, сърбежът и нощните корички по клепачите могат да са признаци на конюнктивит, едно от най-честите очни оплаквания.

Според статистиката около 1% от всички посещения при общопрактикуващ лекар и цели 28% от спешните очни прегледи са свързани с „розовото око“.

Какво представлява конюнктивитът?

Конюнктивитът (известен и като „розово oкo") е възпаление на конюнктивата, тънката прозрачна ципа, която покрива вътрешността на клепача и бялата повърхност на окото.

Когато малките кръвоносни съдове в нея се разширят и раздразнят, те стават видими и така очите придобиват характерния розов или червен цвят.

Въпреки дискомфорта, конюнктивитът рядко засяга зрението трайно. Навременната диагноза и мерките за хигиена могат значително да ограничат разпространението му, особено важно при вирусните и бактериалните форми, които са заразни.

Трите основни вида конюнктивит

Вирусен конюнктивит

Вирусният конюнктивит е най-честият вид, причиняван най-често от аденовируси, същите, отговорни за обикновената настинка. Разпространява се лесно при директен или индиректен контакт с инфектиран човек.

Симптоми:

Обилно сълзене и бистър, воднист секрет (не гъст)

Обикновено започва на едното oкo, може да се прехвърли на другото

Усещане за чуждо тяло, фоточувствителност, отоци на клепачите

Съпътстващи симптоми на настинка или грип

Лечение: Няма специфично антивирусно лечение като заболяването отшумява само за 1–2 седмици. Облекчение носят студени компреси и изкуствени сълзи. Поради високата заразност са задължителни стриктна хигиена на ръцете и избягване на споделяне на лични предмети.

Бактериален конюнктивит

Бактериалният конюнктивит се причинява от бактерии като Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae или Haemophilus influenzae. Може да се появи и при неправилна употреба на контактни лещи.

Симптоми:

Гъст жълто-зелен секрет, залепващ клепачите – особено след сън

Корички по ресниците сутрин

Зачервяване и дискомфорт в едното или двете очи

Лечение: Изисква антибиотични капки или мехлем, предписани от лекар. Симптомите обикновено се подобряват в рамките на няколко дни, но е важно да се завърши целият курс на лечение, дори при видимо подобрение, за да се предотврати рецидив.

Алергичен конюнктивит

Алергичният конюнктивит не е заразен. Той е имунна реакция към алергени като полени, прах, животински косми или мухъл. Среща се по-често сезонно, при хора с алергичен ринит или сенна хрема.

Симптоми:

Интензивен сърбеж в двете очи едновременно,

това е характерният белег

Зачервяване, сълзене и подуване на клепачите

Придружен от кихане, хрема и запушен нос

Лечение: Фокусира се върху избягване на алергена и контрол на симптомите. Антихистаминови капки или таблетки намаляват сърбежа и отока. При по-тежки случаи лекарят може да предпише противовъзпалителни или кортикостероидни капки.

Как да различим трите вида конюнктивит

Вирусен конюнктивит се разпознава по бистър, воднист секрет, който обикновено започва на едното oкo и постепенно може да засегне и другото. Сърбежът е лек, а заболяването често е съпроводено от симптоми на настинка или грип.

Бактериалният конюнктивит се отличава най-вече по гъстия жълто-зелен секрет, който залепва клепачите след сън. Сърбежът е умерен, може да засегне едното или двете очи, а рядко е придружен от общи симптоми.

Алергичният конюнктивит засяга задължително двете очи едновременно. Водещият симптом е силният, трудно поносим сърбеж, съпроводен от сълзене и зачервяване. Почти винаги е налице и алергична картина – кихане, хрема и запушен нос.

Кога да потърсите спешна лекарска помощ

Според препоръките на водещи офталмологични организации, незабавна консултация с лекар е необходима при:

Силна болка в окото или усещане за чуждо тяло

Замъглено зрение, което не изчезва

Силна фоточувствителност (болезнена реакция на светлина)

Симптоми, влошаващи се след 12–24 часа при носещи контактни лещи

Новородено с очен секрет или зачервяване

Профилактика: Как да спрете разпространението

Заразността на вирусния и бактериалния конюнктивит е сравнима с тази на обикновената настинка. Добрата хигиена е най-ефективното оръжие срещу разпространението му:

Мийте ръцете си по-често със сапун и вода

Не докосвайте очите с ръце

Ползвайте лична кърпа и спално бельо, не ги споделяйте

Сменяйте калъфките за възглавници редовно

Изхвърлете стари козметични продукти за очи (спирала, очна линия)

Спрете да носите контактни лещи до пълно оздравяване

Дезинфекцирайте повърхности, докоснати от заразен човек

Конюнктивитът не е причина за паника или задължителен болничен, важно е да се прецени дали естеството на работата или учебната среда позволява добра хигиена и достатъчна дистанция от другите.

Конюнктивит при новородени

Очите на новородените са особено уязвими към бактерии, присъстващи в родовия канал.

В редки случаи тази форма наречена офталмия неонаторум може да застраши зрението на бебето.

Конюнктивитът е широко разпространено, но добре разбрано заболяване. Познаването на трите основни вида – вирусен, бактериален и алергичен е първата стъпка към правилното лечение.

При съмнение, при деца или при влошаване на симптомите, консултацията с офталмолог е задължителна.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

