Симптомите на сърдечно-съдови (сърдечни) заболявания често включват болка в гърдите, задух, умора и подуване на краката или стъпалата.

По-незабележими признаци включват чувство на депресия или тревожност и промени в кожата или ноктите.

България заема челни позиции в ЕС по смъртност от сърдечно-съдови заболявания, които причиняват над 60% от общия брой смъртни случаи в страната.

Така че разпознаването на симптомите е от изключителна важност, както за превенция, така и за ранна диагностика.

Чести симптоми на сърдечно заболяване

Симптомите на сърдечно заболяване може да са различни в зависимост от вида, който имате. В някои случаи може да нямате никакви симптоми в по-ранните етапи.

Въпреки че това може да е така, следните симптоми са по-склонни да се проявяват при хората.

1. Болка в гърдите

Болката в гърдите има няколко причини, като най-честите са мускулно-скелетните, например от кашлица или наранявания. Тя не винаги е признак на сърдечно заболяване или инфаркт.

Когато болката в гърдите засяга сърцето или кръвоносните съдове, тя може да се усеща като натиск, притискане или стягане, което се разпространява към ръцете, раменете, гърба или челюстта. Това се нарича ангина пекторис (стенокардия).

Болката в гърдите също може да е признак на аортна дисекация (разкъсване на кръвоносен съд, който изпраща кръв от сърцето ви към други части на тялото) и перикардит (възпаление на торбичката, която обгръща сърцето ви).

2. Задух

Задухът може да е резултат от много причини, включително проблеми със сърцето или белите дробове. По време на инфаркт сърцето не може да изпомпва кръвта ефективно, което води до задържане на кръв в белите дробове. Това води до задух.

При сърдечна недостатъчност течност изтича в белите дробове. Кръвта се задържа в кръвоносните съдове, които изпращат кръв от белите дробове към сърцето.

3. Умора

Това не е просто умора от „липса на сън“, а екстремна умора. Сърцето трудно изпомпва кръв към тъканите. Тялото ви изпраща повече кръв обратно към сърцето и мозъка.

Много хора изпитват умора по много причини. Не правете заключения, че имате сърдечно заболяване само въз основа на умората, ако тя е единственият ви симптом.

4. Замаяност и световъртеж

Чувство на замаяност или световъртеж може да се появи, ако мозъкът ви не получава достатъчно кръв. Запушване на артерия или промени в сърдечните клапи могат да нарушат кръвния поток.

Например, каротидните артерии могат да се стеснят от натрупване на плака, което причинява стеноза на каротидната артерия. Това състояние може да доведе до инсулт, ако не се лекува. Замаяността е често срещан симптом на тежка стеноза на каротидната артерия.

5. Подуване на краката или стъпалата

Подутите крака могат да се появят по няколко причини, като например бременност, разширени вени (подути вени) или липса на движение при пътуване. Подуването може да е и признак на сърдечна недостатъчност, при която сърцето е твърде сковано или слабо.

По-незабележими симптоми на сърдечно заболяване

Понякога симптомите на сърдечно заболяване не са очевидни. Сърдечното заболяване може да засегне кожата, ноктите и психичното здраве.

6. Чувате сърдечния си ритъм

Способността да чувате сърдечния си ритъм, наречена пулсиращ шум в ушите, може да бъде свързана със сърдечно заболяване. Потърсете медицинска помощ, ако ви приспива „туп-туп“ на сърцето ви.

7. Промяна в цвета на кожата

Промените в цвета на кожата могат да бъдат резултат от запушвания или инфекции, които засягат сърцето.

Може да забележите, че кожата ви има синкав или виолетов оттенък, особено на пръстите на краката. Възможно е също така да има синя или лилава мрежа, подобна на мрежа, по кожата ви. Стъпалата на краката или дланите на ръцете ви може да имат кафяви или червени петна.

8. Промени в ноктите

Изкривените пръсти – когато пръстите се подуят и ноктите им се обърнат надолу, са симптом на сърдечно заболяване. Червеникави или виолетови линии под ноктите, които не се дължат на нараняване, също могат да сочат към сърдечно заболяване.

9. Симптоми на паническа атака

Тревожността, изпотяването и гаденето са класически симптоми на паническа атака, но те могат да бъдат и ранни признаци на сърдечен удар. Незабавно се обърнете към спешно отделение, ако тези симптоми на паническа атака са последвани от задух, чувство за пълнота или болка в гърдите.

10. Депресивни симптоми

Депресията сама по себе си вероятно не е признак на сърдечно заболяване. Някои доказателства обаче сочат, че хората с депресия са с по-висок риск от сърдечни заболявания. Депресията често се свързва с рискови фактори за сърдечни заболявания, като например:

Консумация на алкохол

Високи нива на стрес, които могат да причинят нарушен сърдечен ритъм и повишаване на кръвното налягане

Лошо качество на диетата

Пушене

Хората с депресия може също да са по-малко склонни да приемат лекарства за сърдечни заболявания, както е предписано. Това може да влоши състоянието им.

11. Болка при ходене

Крампите в мускулите на тазобедрената става и краката, които болят при движение, но се чувстват по-добре, когато почивате, могат да бъдат признак на периферно артериално заболяване (ПАЗ). Това е натрупване на мастна плака в артериите на краката, което е свързано с по-висок риск от сърдечни заболявания.

12. Мигрена

Само по себе си, мигренозните главоболия вероятно не са признак на сърдечно заболяване. Изследователите обаче са открили връзка между сърдечните заболявания и редовните мигрени с аура. Аурата е, когато сензорни нарушения, като например светлинни проблясъци или слепи петна, се появят преди мигрена.

Кога да потърсите незабавна медицинска помощ

Потърсете незабавно медицинска помощ, ако имате симптоми като:

Видими или потенциални симптоми на инфаркт (напр. болка в гърдите)

Болка в гърдите, която продължава повече от пет минути след почивка

Силен задух

Подозрение за загуба на съзнание

Сърдечните заболявания остават едно от най-сериозните предизвикателства за здравето, а техните прояви често надхвърлят познатата болка в гърдите.

Ранното разпознаване на по-честите, но и по-незабележимите симптоми е от решаващо значение за предотвратяването на сериозни усложнения.

Ако забележите някой от тези симптоми – особено ако те са нови, повтарящи се или се влошават – не отлагайте консултацията с кардиолог

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

