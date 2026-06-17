Връзката между диабет и деменция става все по-ясна и е двупосочна. Проблемите с инсулина и глюкозата могат да лишат мозъка от енергия, да усилят възпалението и да увредят кръвоносните съдове, отговорни за паметта.

Същевременно учените откриват, че някои популярни лекарства за диабет може да намаляват риска от деменция.

Обобщаваме 10 базирани на доказателства факта за това как двете състояния се преплитат и какво означава това за защитата на мозъчното здраве с напредване на възрастта.

Защо диабетът и мозъкът са свързани

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Диабетът повишава риска от деменция. Според данни, обобщени от организацията Alzheimer's Research UK, хората с диабет са с около 60% по-голяма вероятност да развият деменция. Честите епизоди на ниска кръвна захар се свързват с до 50% по-висок риск от когнитивен спад.

Инсулиновата резистентност засяга и мозъка. Инсулиновата резистентност, основната причина за диабет тип 2, възниква, когато клетките спрат да реагират правилно на инсулина и в кръвта остава твърде много глюкоза. Тя засяга черния дроб и мускулите, но изследвания показват, че инсулиновата резистентност в мозъка затруднява използването на глюкоза от мозъчните клетки при Алцхаймер.

Недостиг на „мозъчна захар" при деменция. Мозъкът е едва 2% от телесното тегло, но използва около 20% от енергията на тялото. При деменция клетките му губят способността да оползотворяват глюкозата правилно, феномен, който някои изследователи неофициално наричат диабет тип 3.

Алцхаймер може да повиши риска от диабет. Хората с Алцхаймер често имат повишена кръвна захар на гладно, дори без диагностициран диабет. Според проучвания носителите на генетичния вариант APOE4, най-силният генетичен рисков фактор за Алцхаймер, имат намалена инсулинова чувствителност.

Увреждането на кръвоносните съдове свързва двете състояния. Високите и колебливи нива на кръвна захар нараняват съдовете в мозъка, намаляват притока на кръв и кислород и отслабват защитната бариера на мозъка. Намаленият кръвоток и възпалението на мозъка са силно свързани с деменцията, включително съдова деменция.

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Мемантин: лекарство за деменция, родено от изследвания за диабет. Мемантин, използван при умерен до тежък Алцхаймер, първоначално е разработван като лекарство за диабет. Не успява да контролира кръвната захар, но по-късно учените откриват ползите му за мозъчната функция.

Метформинът може да предпазва мозъка. Според редица проучвания метформинът, най-широко използваното лекарство за диабет, прониква в мозъка и може да намали възпалението в него. Хората с диабет, които го приемат, изглежда са по-малко склонни да развият деменция. В момента се провеждат изпитвания и при хора без диабет.

Инжекциите за отслабване може да намаляват натрупването на плаки. GLP-1 рецепторните агонисти като семаглутид (Ozempic, Wegovy) понижават кръвната захар и подпомагат отслабването. Данните сочат по-нисък риск от деменция при пациенти, които ги приемат. Две големи изпитвания, Evoke и Evoke Plus, тестват орален семаглутид при хора с леко когнитивно нарушение или ранен Алцхаймер.

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Инсулиновата терапия може да помогне на мозъка. Изследователи тестват инсулин под формата на спрей през носа, който доставя инсулин директно към мозъка с минимален ефект върху кръвната захар. Малки проучвания показват възможно подобрение на паметта, но методите на доставяне и дългосрочната безопасност все още не са доказани.

SGLT2 инхибиторите може да понижават риска от деменция. Нови данни сочат, че SGLT2 инхибиторите може да са по-ефективни дори от GLP-1 агонистите за намаляване на риска от деменция при диабет тип 2. Тези таблетки понижават кръвната захар, като увеличават отделянето ѝ с урината, а ранните доказателства предполагат, че намаляват и възпалението в мозъка.

Лекарствата за диабет, неочаквана надежда за мозъка

Нарастващият обем доказателства показва, че контролът на диабета пази не само сърцето и бъбреците, но и мозъчната функция. Все още остава отворен въпросът дали тези лекарства намаляват риска от деменция само при диабетици, или биха помогнали и на хора без диабет.

Засега изследванията върху диабета водят до поне 13 класа лекарства и над 50 медикамента, които понижават кръвната захар, подобряват инсулиновата чувствителност и намаляват възпалението. Една възможна „странична полза" може да бъде по-добро запазване на мозъчното здраве при стареене.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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