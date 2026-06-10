Някои трудни емоции, които хората често приписват на нормалните предизвикателства на средната възраст, като загуба на самочувствие, затруднения с концентрацията, всъщност могат да бъдат признаци на депресия.

Мащабни изследвания, продължили над 20 години, показват, че депресията може да повиши риска от деменция на по-късна възраст.

Депресията повишава риска от деменция

Наскоро изследователи от Университетския колеж в Лондон провеждат проучване с участието на хиляди участници в продължение на няколко десетилетия, за да изследват връзката между депресията и деменцията.

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Те анализират и 30 отделни симптома на депресията, за да установят дали някои от тях са по-силно свързани с деменцията в сравнение с други.

„Установихме, че не всеки човек с депресия в средната възраст има по-висок риск от развитие на деменция в по-късна възраст – повишеният риск изглежда се дължи на малък брой специфични симптоми“, казва водещият автор на проучването, д-р Филип Франк, научен сътрудник по психиатрия в Университетския колеж в Лондон.

В проучването участват почти 6000 британски държавни служители на средна възраст, които са проследени в продължение на 23 години.

Дългият период на проследяване е позволил на изследователите да търсят промени в настроението, които често се появяват много преди да започнат да се появяват типични симптоми, свързани с деменция, като загуба на паметта.

Около 10% от хората са развили деменция през следващите 2 десетилетия.

След коригиране на фактори, които биха могли да повлияят на риска от деменция, като възраст и пол, учените установяват, че хората, класифицирани като депресирани (тези, които съобщават за пет или повече симптома), имат 27% по-висок риск от последваща деменция.

„Тези открития са поредно доказателство, че депресията в средната възраст или депресивните симптоми са свързани с повишен риск от развитие на деменция в късна възраст“, ​​казва Виктор Хендерсън, доктор по медицина, директор на Изследователския център за болестта на Алцхаймер към Станфордския университет.

Специфични симптоми на депресия, свързани с по-късна деменция

Проучването също така идентифицира връзка между 6 специфични симптома на депресия и по-късна диагноза деменция, въз основа на отговорите на участници:

Загуба на увереност в себе си

Неспособност за справяне с проблемите

Чувство на липса на топлина и обич към другите

Нервност и напрежение през цялото време

Недоволство от начина, по който се изпълняват задачите

Трудности с концентрацията

По-специално, загубата на самочувствие и трудността при справяне с проблеми са свързани с приблизително 50% повишен риск от деменция.

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Проблемите със съня и лошото настроение не са свързани с по-късен риск от деменция

Донякъде изненадващи бяха симптомите, които изглежда не влияят на бъдещия когнитивен спад.

„Важно е, че някои от най-често наблюдаваните симптоми, както в нашето проучване, така и в рутинната клинична практика, като например лошо настроение или нарушения на съня, не бяха свързани с повишен риск от деменция“, коментира още д-р Франк.

Каква е връзката между хроничната депресия и деменцията

Учените не могат напълно да обяснят връзката между депресията и деменцията. Предишни изследвания показват, че депресията може да бъде рисков фактор за деменция, продромален симптом (ранен признак на когнитивен спад) или и двете.

Хроничната депресия е свързана с биологични промени, които могат да повлияят на здравето на мозъка с течение на времето, включително:

Повишено възпаление

Промени в хормоните на стреса

Съдови увреждания

Намалена мозъчна пластичност (което означава нарушаване на способността на мозъка да учи и да се адаптира)

В същото време, ранните промени в мозъка, които в крайна сметка водят до деменция, могат да се проявят първоначално като фини проблеми с настроението, мотивацията или концентрацията години преди загубата на паметта.

Какво могат да направят хората, за да предотвратят деменцията?

За всеки, който се бори със симптомите, идентифицирани в проучването, психологическите терапии и антидепресантите могат да предложат известна защита на мозъка, но са необходими повече изследвания, за да се разбере как подобни лечения влияят на риска от дългосрочна деменция, уточняват учените, занимаващи се с казуса.

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Констатациите потвърждават, че хората, които се борят с депресия или симптоми на депресия, трябва да потърсят медицинска помощ, но изводът не трябва да бъде, че някои симптоми на депресия „са по-важни“ от други, когато става въпрос за риск от деменция.

Подобрените симптоми на депресия могат да помогнат на човек да направи определени промени в начина си на живот, които подобряват здравето на мозъка.

Например, повишените самоувереност и самочувствие може да помогнат на човек да стане по-социален и да се ангажира с повече ситуации, които стимулират мисленето, като по този начин поддържа когнитивния си резерв.

Когнитивният резерв е способността на мозъка да се справя с увреждания или заболявания, като се адаптира и намира нови начини за изпълнение на задачите – основно мозъчна устойчивост. Експертите смятат, че хората изграждат своите когнитивни резерви през целия си живот чрез учене, любопитство и умствено ангажиращи дейности.

Човек със значителен когнитивен резерв може да е в състояние да поддържа нормална мозъчна функция, дори когато изпитва неврологични промени, свързани с деменция. Важно е, че когнитивните изследвания са свързани и с по-нисък риск от деменция.

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