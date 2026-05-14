Около 7 млн. европейци живеят с болестта на Алцхаймер, а броят им се очаква да се удвои до 2030 г. В тази тревожна реалност идва обнадеждаваща новина за кръвен тест за Алцхаймер, способен да открие болестта много по-рано, вече получи европейско одобрение. Това е пробив, който може да промени начина, по който се поставя диагнозата на едно от най-разпространените невродегенеративни заболявания.

Какво представлява новият кръвен тест за Алцхаймер?

Швейцарска фармацевтична компания получи европейско одобрение за първият неинвазивен тест за деменция, който може както да сигнализира, така и да изключи болестта на Алцхаймер. Тестът получава маркировката CE Mark, която потвърждава неговата безопасност и ефективност и позволява използването му в Европейския съюз.

Според производителя, изследването предлага значително по-бърза и по-достъпна диагностика в сравнение със сегашните методи, които често включват скъпи и инвазивни процедури.

„Стартирането на pTau217 е значима стъпка към предоставянето на прост, базиран на кръвна проба инструмент за диагностициране на Алцхаймер много по-рано в пътя на пациента“, заявява швейцарската компания пред Euronews Health.

Защо ранната диагностика на деменция е ключова?

Лечението на болестта на Алцхаймер е най-ефективно, когато започне възможно най-рано. Това дава на пациентите по-голям шанс да забавят прогресията на болестта и да планират бъдещето си заедно със своите близки.

Основните ползи от ранната диагностика включват:

По-навременно започване на терапия , която може да забави когнитивния спад

По-добро планиране на грижата и финансовите решения от страна на семейството

Намаляване на стреса от продължителна несигурност за поставяне на диагноза

Възможност за участие в клинични проучвания за нови терапии

Намаляване на натиска върху здравните системи чрез по-ефективно насочване на ресурсите

Как работи изследването за протеин pTau217?

Тестът е предназначен за използване както в първичната, така и във вторичната медицинска помощ. Това означава, че общопрактикуващите лекари могат да насочват пациентите към специалист, вече разполагайки с полезни данни за по-бърза диагноза.

Принципът на действие е следният:

Положителен резултат означава, че в кръвта има високи нива на протеина pTau217 , сигнал, че в мозъка вероятно са налични амилоидни плаки , които представляват анормално натрупване на белтъци, свързано с болестта на Алцхаймер.

Отрицателен резултат показва, че Алцхаймер е малко вероятен и може да предотврати по-нататъшни инвазивни изследвания като ликворна пункция или скенери на мозъка.

Това прави диагностиката на когнитивни нарушения значително по-достъпна и по-малко стресираща за пациентите.

Мащабът на проблема в Европа

Алцхаймер е най-честата причина за деменция, отговорна за 60 до 80% от случаите. Според Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD), разпространението на деменцията при хора над 60 години в Европейския съюз нараства драстично:

2000 г.: 5,9 млн. души

2018 г.: около 9,1 млн. души

2030 г. (прогноза): 13,4 млн. души

2050 г. (прогноза): около 18,7 млн. души

Тези данни ясно показват защо ЕС финансира научни изследвания, насочени към разработването на инструменти за превенция на болестта на Алцхаймер и нейната ранна диагностика, потенциално десетилетия преди появата на първите симптоми.

Какво следва за пациентите и семействата?

Експертите подчертават, че изследването на паметта и навременната оценка на когнитивните функции остават важни допълнения към новия кръвен тест. Симптомите на Алцхаймер, като прогресивна загуба на памет, трудности при ежедневни дейности, дезориентация и промени в настроението, често се развиват години след началото на биологичните процеси в мозъка.

Одобрението на кръвния тест за Алцхаймер в Европа е важна стъпка напред в борбата с едно от най-предизвикателните заболявания на нашето време. Простият, неинвазивен и достъпен метод може да:

Ускори диагностиката за милиони пациенти

Намали нуждата от скъпи и инвазивни процедури

Подкрепи лекарите при ранно насочване към специалист

Облекчи натиска върху европейските здравни системи

За милионите семейства, изправени пред несигурността на Алцхаймер, навременната диагноза е първата и най-важна стъпка към смислена грижа. Макар че болестта все още няма лечение, ранното откриване дава шанс за по-добро качество на живот и по-информирани решения.

Източници

Euronews Health – Eвропейско одобрение за кръвен тест за диагностика на Алцхаймер (2026 г.)