Обривът от пръстен се появява, когато влагата или алергените под пръстена дразнят кожата, което води до симптоми като зачервяване и сърбеж.

Има няколко причини, поради които може да получите обрив, като повечето са свързани с конкретен вид дерматит или алергия към някои метали и бижута.

Ето някои конкретни съвети, какво може да направите, ако имате обрив от пръстен и как най-бързо да се справите със ситуацията.

Защо се появяват обриви от пръстени

Обривите от пръстени могат да бъдат причинени от дразнене, задържана влага или алергична реакция към метала. Честите причини включват:

Чувствителност към метали

Много златни пръстени съдържат и метали като мед, сребро, никел или цинк. С течение на времето те могат да пробият външния слой и да влязат в контакт с кожата ви. Приблизително един на всеки 10 души е чувствителен към метали, което може да доведе до суха, напукана или сърбяща кожа на мястото, където се опира пръстенът.

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Алергичен контактен дерматит

Този обрив започва, когато имунната ви система реагира на определен метал, обикновено никел, в пръстена. Реакцията може да не се прояви веднага; тя може да се натрупва постепенно при продължително излагане. Обикновено обривът е червен, сърбящ и може да има мехури. Може да остане под пръстена или да се разпространи по пръста.

Дразнещ контактен дерматит

Това се случва, когато сапун, лосион, пот или мръсотия останат под пръстена и дразнят кожата ви. Симптомите включват парене, смъдене или сърбеж, с обрив, който често изглежда червен, люспест или разранен. Това се дължи на самото вещество, а не на алергия.

Оклузивен дерматит

Плътно прилепналите пръстени могат да задържат вода и влага върху кожата, особено при продължително носене. Тази топла и влажна среда може да наруши естествената бариера на кожата, което води до възпаление, подуване или малки подутини. Причината е влагата и ограниченият приток на въздух, а не конкретен дразнител.

Как да разберете дали имате обрив от пръстен

Симптомите на обрив от пръстен могат да варират и често зависят от причината - независимо дали е алергия, дразнене или задържана влага.

Честите симптоми включват:

Червени, сърбящи или люспести петна по пръста

Подутини или изпъкнал обрив, който може да изглежда като леко изгаряне

Суха, напукана или лющеща се кожа

Подуване или усещане за парене

Мехури, пълни с течност (в по-тежки случаи)

Болка или чувствителност, особено при докосване или движение на пръста

Обривът може да се развие бързо или бавно с течение на времето и обикновено се намира под или около мястото, където пръстенът докосва кожата ви.

Диагностициране на обрива под пръстена

За да диагностицира обрива под пръстена, вашият лекар ще започне с преглед на симптомите ви и ще изследва засегнатата кожа.

За да определите дали обривът е причинен от алергичен или иритативен контактен дерматит, вашият лекар може да препоръча тест с лепенки (пачове). Този тест помага за идентифициране на специфични вещества, като метали или консерванти, които може да предизвикат алергична реакция.

Малки количества често срещани алергени се прилагат върху гърба ви с помощта на лепенки и се наблюдават в продължение на няколко дни за реакция.

Ако обривът ви не се подобрява или продължава да се появява, започнете с посещение при вашия личен лекар, който може да оцени кожата и да ви насочи към дерматолог или алерголог за допълнителни изследвания, ако е необходимо.

Какво да направите по въпроса, ако имате обрив

Най-добрият начин за лечение на пръстеновидния обрив зависи от причината за него – независимо дали е алергия към метал, задържана влага или кожно дразнене.

В много случаи обривът може да се лекува у дома, но по-тежките или упорити случаи може да изискват рецепта или посещение при вашия лекар.

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Стъпките, които трябва да се предприемат за лечение и овладяване на обрив тип „пръстен“, включват следното:



Временно отстранете пръстена: Първата стъпка често е да дадете време на кожата си да диша и да се заздравее. Не слагайте пръстена, докато обривът се подобри.

Поддържайте мястото чисто и сухо: Свалете пръстена си, преди да си измиете ръцете, и се уверете, че кожата под него е напълно суха, преди да го поставите отново.

Нанесете кортикостероиден крем, който се продава без рецепта. Тънък слой от 1% хидрокортизон може да помогне за намаляване на зачервяването, сърбежа и отока.

Хидратирайте кожата редовно: Използвайте нежен овлажнител без аромат или лечебен мехлем след измиване и подсушаване на ръцете си, за да възстановите кожната бариера и да предотвратите обостряния.

Преминете към меки, недразнещи сапуни: Агресивните сапуни могат да изсушат и раздразнят кожата. Избирайте продукти, обозначени като подходящи за чувствителна кожа, и избягвайте тези с добавени аромати или антибактериални съставки.

Почистете пръстена си професионално: Натрупването на сапун, лосион и кожни остатъци може да раздразни кожата. Професионалното почистване помага за премахването на тези остатъци, без да се повреди бижуто.

Нанесете защитно покритие, като например прозрачен лак за нокти. При алергии към метал, покриването на вътрешната страна на пръстена с прозрачен лак за нокти може да помогне за предотвратяване на директен контакт с кожата. Нанасяйте отново, ако е необходимо.

Опитайте да носите пръстена на друг пръст: Ако е засегнат само един пръст, смяната на пръстите може да намали дразненето.

Ако обривът ви е тежък, не се подобрява с домашни грижи или се появява често, посетете дерматолог. Той може да ви предпише по-силен кортикостероиден крем или друг вид лечение.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници