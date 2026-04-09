Интересът към неинвазивни методи за подмладяване на кожата нараства, а упражненията за лице, познати като „фейс йога“, се превръщат в глобален тренд в социалните мрежи. Те обещават видимо стягане на кожата, намаляване на бръчките и подобряване на контурите на лицето без използване на инжекционни или хирургични процедури.

Но доколко тези твърдения се подкрепят от научни данни? Според експерти, включително дерматолози от Banner Health, ефективността на упражненията за лице остава предмет на дебат. Д-р Тревър Томпсън коментира, че макар фейс йогата да има определени ползи, доказателствата за реален анти-ейдж ефект са ограничени и изискват по-задълбочени изследвания. В следващите редове разглеждаме какво показва науката и къде свършват обещанията.

Снимка: Pexels

Какво представляват упражненията за лице?

Упражненията за лице включват специфични движения, насочени към мускулите на лицето. Тяхната логика е проста: точно както фитнес упражненията тонизират тялото, анти-ейдж упражненията целят да укрепят и тонизират лицевите мускули.

„Идеята зад упражненията за лице и фейс йога е, че те могат да укрепят и тонизират лицевите мускули, което може да компенсира загубата на мускулен обем, свързана с лицевото стареене.“, обяснява Д-р Тревър Томпсън, дерматолог, Banner Health.

Някои хора вярват, че тези упражнения могат да стимулират производството на колаген и да подобрят кръвообращението в кожата, придавайки й здравословен вид. За разлика от козметичните процедури, упражненията за лице са напълно безплатни и не изискват посещение при специалист.

Снимка: iStock

Популярни упражнения за лице

Повдигане на скулите: тонизира мускулите около бузите, прави ги по-заоблени и намалява отпускането.

Тонизиране на челюстта: укрепва мускулите около челюстта и шията. Може да намали двойната брадичка и да подчертае контура.

Изглаждане на челото: цели изглаждане на бръчките на челото чрез укрепване на подлежащата мускулатура.

Укрепване около очите: насочено към мускулите около очите. Може да намали „пачи крак“ и да стегне кожата.

Снимка: Canva

Какво казва науката за упражненията за лице?

Науката зад упражненията за лице е все още ограничена. Съществуващите данни са обещаващи, но трябва да се тълкуват с повишено внимание.

Според проучване, публикувано в JAMA Dermatology (2018), жени на средна възраст 54 години, изпълнявали упражнения за лице по 30 минути дневно в продължение на осем седмици, отчели видимо подобрение в пълнотата на бузите и намаляване на признаците на стареене. Резултатите изглеждат окуражаващи, но трябва да се вземат предвид важни ограничения.

„Трябва да имаме предвид, че проучването е малко и участниците, завършили го, изглеждат силно мотивирани. Резултатите може да не са еднакви за всеки.“, споделя д-р Томпсън.

40% от участниците са отпаднали от проучването, което допълнително ограничава достоверността на изводите. Инструментите за лицев масаж като гуа ша и нефритени ролери също имат много предложени ползи, но научните доказателства в тяхна подкрепа са недостатъчни.

Рискове и недостатъци на упражненията за лице

Макар че неинвазивното подмладяване чрез упражнения е безопасно като цяло, д-р Томпсън предупреждава за потенциални негативи:

Повече бръчки: Повтарящите се лицеви движения могат с времето да задълбочат динамичните бръчки. Постоянното повдигане на веждите или усмивката може да доведе до образуване на нови линии.

Значителен ангажимент от време: 30 минути дневно е трудно поддържано от повечето хора в дългосрочен план.

Нетраен ефект: Подобренията може бързо да изчезнат след преустановяване на упражненията.

Д-р Томпсън добавя: „Не е ясно дали упражненията за лице могат да противодействат на загубата на лицева мазнина, причинена от медикаменти тип GLP-1. Необходими са повече изследвания.“

Снимка: Canva

Доказано ефективни методи за справяне с бръчките

Докато подмладяването на лицето чрез упражнения може да предложи скромни ползи, д-р Томпсън подчертава, че следните навици имат значително по-силна научна подкрепа:

Слънцезащитен крем всеки ден: слънчевото увреждане е сред най-честите причини за преждевременно стареене. Използвайте SPF 30 или по-висок фактор ежедневно.

Ретиноиди: веществата като третиноин са сред най-добре изследваните и ефективни средства срещу стареене. Стимулират производството на колаген и намаляват фините линии.

Хидратация: достатъчният прием на вода поддържа кожата еластична и свежа. Дехидратираната кожа изглежда по-отпусната.

Балансирано хранене: диета, богата на плодове, зеленчуци и здравословни мазнини, подпомага здравето на кожата отвътре.

Отказ от тютюнопушене: пушенето ускорява разграждането на колаген и еластин, което е основна причина за преждевременното остаряване.

Достатъчно сън: по време на сън кожата се регенерира. Препоръчват се 7-8 часа нощен сън.

Упражненията за лице и фейс йога могат да подобрят мускулния тонус и обема на лицето, но не са магическо решение срещу стареенето. Резултатите не са гарантирани, не са значително изразени и не са трайни.

Ако искате да се грижите по-добре за кожата си, консултирайте се с дерматолог. Специалистът може да ви помогне да изберете най-подходящите процедури и рутини за вашия тип кожа и цели.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

—----------------------------------------------------------------------------------