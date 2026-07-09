Дългите летни вечери изкушават всички ни да излезем на разходка без притеснение за слънцето. Но щом UV индексът остава висок дори след 18:00 ч. през горещата вълна тази година, естествено е да си зададем въпроса, нужна ли е слънцезащита вечер, или SPF кремът може спокойно да остане в чантата?

Д-р Тина Тиан, консултант дерматолог в Stratum Clinics Oxford, обяснява разликата между риска от изгаряне и дългосрочното стареене на кожата и защо отговорът зависи от това какво точно искате да предотвратите.

UVA и UVB лъчи: защо часът от деня има значение

Слънцето излъчва два основни вида ултравиолетово лъчение, UVA и UVB лъчи, всеки с различен ефект върху кожата. Според информация на Skin Cancer Foundation, UVB лъчите имат по-къса дължина на вълната и са основната причина за изгаряне от слънцето, докато UVA лъчите проникват по-дълбоко и са свързани основно с стареенето на кожата (фотостареене) и кожна пигментация и петна.

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„UVB се абсорбира много повече от озоновия слой, отколкото UVA. Затова сутрин и вечер нивата на UVB спадат значително, докато UVA остава относително постоянно през целия ден", обяснява д-р Тиан.

Слънцезащита вечер и превенция на рак на кожата

Ако основната ви грижа е превенция на рак на кожата, добрата новина е, че рискът вечер е по-нисък. „Изгарянето е свързано главно с UVB лъчите, така че ако основната ви цел е защита от рак на кожата, слънцезащитен крем (SPF) между 9:00 и 17:00 ч. обикновено е достатъчен", посочва дерматологът.

А ако целта е анти-ейдж грижа?

Тук отговорът е различен. За тези, които следват стриктна антиейдж рутина и искат превенция на бръчки, д-р Тиан препоръчва нанасяне на SPF винаги, когато има дневна светлина.

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„Ако все още има светлина, тя може да се натрупва с годините и да повлияе на стареенето и пигментацията на кожата", казва тя. Резултатът от последователната грижа за кожата вечер, по-малко пигментация, по-фини линии и по-плътна, хидратирана кожа.

Кога SPF е абсолютно задължителен

Между 10:00 и 16:00 ч. , според дерматолога това е времето, в което слънцезащитен крем (SPF) е задължителен.

Нанасяйте отново на всеки два часа , тъй като кремът се разгражда от пот и кожни масла.

Проверка на UV индекса през приложение за времето преди сутрешна или вечерна разходка.

А при децата?

При децата рискът от изгаряне е приоритет пред стареенето. „При тях вечерната слънцезащита не е толкова критична, достатъчно е добро покритие сутрин и между 9:00–17:00 ч.", уточнява д-р Тиан.

Слънцезащитни дрехи и други бариери

Освен крем, слънцезащитни дрехи (UPF) с фактор 50+ предлагат надеждна физическа бариера. Тъмните и по-плътни тъкани пропускат по-малко светлина. Шапка, сянка и слънчеви очила с UV400 маркировка допълват защитата на очите и лицето.

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Грижа за кожата вечер след дълъг ден на слънце

Преди лягане д-р Тиан препоръчва двойно почистване на лицето, за да се отстрани остатъчният крем и следващите продукти да проникнат по-добре.

Ключови съставки за грижа след слънце:

Ниацинамид за успокояване и алое вера, противовъзпалителни ефекти.

Антиоксиданти срещу свободни радикали като витамин Е, за неутрализиране на увреждания от слънцето.

Хиалуронова киселина и хидратация и глицерин за възстановяване на кожната бариера и връщане на изгубената влага.

Ако целта ви е единствено превенция на рак на кожата, слънцезащита вечер не е строго задължителна, рискът от изгаряне спада значително след залез.

Но за тези, които се грижат за стареенето на кожата и пигментацията, ежедневно нанасяне на SPF сутрин и вечер, докато има светлина, остава силно препоръчително. Комбинацията от слънцезащитен крем, UPF дрехи и вечерна възстановителна рутина е най-сигурният път към здрава кожа през лятото.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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