Лятото може да бъде особено трудно, ако кожата ви е склонна към розацея. Дори кратко излагане на слънце, като разходка до магазина, излизане на терасата с чаша кафе и пазаруване на открито, може да предизвика вълна от зачервяване, парене и дискомфорт, която трае часове след това.

Но защо точно слънцето е дразнещ фактор за розацеята? Отговорът се крие в биологичните механизми, които UV лъчите задействат в кожата и те са значително по-сложни от простото „слънцето дразни чувствителната кожа".

Розацеята не е просто „чувствителна кожа"

Преди да разберем ролята на слънцето, важно е да уточним, че розацеята е хронично възпалително заболяване, а не просто повишена чувствителност или склонност към зачервяване. Проявява се с персистиращо зачервяване на лицето, видими кръвоносни съдове, усещане за парене, понякога обриви, наподобяващи акне. С времето симптомите се задълбочават, ако не се управляват адекватно.

Снимка: Canva

Засяга около 5% от световното население, по данни на систематични прегледи, публикувани в научната литература, това означава над 415 млн. души. Жените се диагностицират по-често, но при мъжете заболяването протича по-тежко. Почти 90% от пациентите съобщават за занижено самочувствие и самоизолация по време на обостряния, данни, публикувани от Националното дружество по розацея на САЩ.

При розацея кожата има структурни особености, като нарушен антиоксидантен капацитет, хронично разширени и отслабени капиляри, повишена невросензорна реактивност. Именно тези особености я правят изключително уязвима спрямо UV лъчите.

Какво точно се случва в кожата при слънчева експозиция

Когато UV лъчите достигнат кожа, склонна към розацея, те задействат каскада от биологични реакции, всяка от които директно влошава симптомите:

Свръхпроизводство на катeлицидин. UVB лъчите стимулират производството на антимикробния пептид катeлицидин, вещество, нормално присъстващо в кожата с защитна функция. При розацея кожата е хиперчувствителна към него, дори нормалното количество, отделено при кратко излагане на слънце, предизвиква непропорционален и интензивен възпалителен отговор.

Активиране на съдовия растежен фактор VEGF. UV радиацията увеличава секрецията на VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor), белтък, който разширява кръвоносните съдове и стимулира образуването на нови. Резултатът е по-изразено зачервяване, учестено зачервяване и видими съдови нишки, характерни за розацеята.

Генериране на свободни радикали. UVA и UVB лъчите произвеждат реактивни кислородни видове (ROS). Тъй като при розацея антиоксидантната защита е отслабена, оксидативният стрес уврежда колагена, еластина и стените на капилярите. Кожата се изтънява, отслабва и става още по-реактивна към всякакви дразнители.

Топлинна вазодилатация. Независимо от UV лъчите, топлината, генерирана от пряката слънчева светлина, сама по себе си е мощен тригер. Затоплянето на кожната повърхност незабавно предизвиква разширяване на кръвоносните съдове, т.нар. вазодилатация, което се проявява като внезапно и интензивно зачервяване и усещане за парене.

Нарушаване на кожната бариера. UV лъчите активират ензими (матриксни металопротеинази), които разграждат колагена и еластина. Кожата губи структурна здравина, задържа по-малко влага, и стандартната трансепидермална водна загуба се ускорява. Сухата, изтънена кожа е значително по-реактивна към температурни промени, козметични продукти и замърсители.

Как слънцето уврежда системно незащитената кожа

Едно от най-подценяваните явления при розацея е кумулативното действие на UV. Всяка незащитена слънчева експозиция добавя нов слой увреждане, дори ако отделното излагане изглежда кратко и безобидно. С времето колагенът деградира, съдовата стена се отслабва необратимо, а кожната бариера се компрометира все повече.

Важно е да се знае, че дори облачното небе не осигурява защита. До 80% от UV лъчите проникват през облаците, което означава, че кожата е изложена дори в привидно без слънчеви дни.

Проучване, публикувано в научната литература, установява, че UV експозицията може да увеличи популацията на Demodex folliculorum, микроскопичен акар, чието свръх размножаване е асоциирано с влошаване на симптомите при розацея. Тази находка допълнително потвърждава, че ежедневната слънцезащита е не просто превантивна, а активна терапевтична мярка.

Слънцезащитата като терапевтичен избор, не просто превенция

Дерматолозите са единодушни,че при розацея слънцезащитата трябва да е широкоспектърна (UVA + UVB), SPF 50+, без аромат, с формула, щадяща реактивната кожа. Но идеалният продукт не само блокира UV, а активно влияе върху биологичните механизми на зачервяването.

Снимка: Bioderma

Photoderm ULTRAFLUID AR+ SPF50+ на Bioderma е разработен именно с тази цел. Формулата обединява три нива на защита:

SUN ACTIVE DEFENSE , технология, която вместо да претоварва кожата с UV филтри, засилва собствените й защитни механизми срещу въздействието на UVA лъчите. Клинично доказано: +24% защита на имунните функции на кожата и +26% защита срещу оксидативен стрес.

Патентован комплекс ROSACTIV™ 2.0 , действа директно върху механизма на микросъдовите изменения, намалявайки зачервяванията. Клиничните проучвания показват редукция на зачервяванията при 96% от потребителите и потискане на нови обриви при 92%.

Витамин Е , антиоксидантна защита срещу свободните радикали, генерирани от UV.

Продуктът е нефраграниран, некомедогенен, устойчив на вода и тестван дерматологично, разработен за ежедневна употреба при реактивна кожа.

При розацея слънцезащитата не е опция, а неразделна част от управлението на заболяването. UV лъчите задействат поне пет биологични механизма, всеки от които директно влошава симптомите. Правилно избраният SPF продукт, с доказано действие върху самите процеси, е толкова важен, колкото и всяко друго терапевтично средство. Слънцето е навсякъде, защитата трябва да бъде също.