Начини как да отслабнете само в лицето, възможно ли е

Манията по различни козметични процедури става все по-разпространена в световен мащаб, особено що се отнася до манипулациите, свързани с лицето и кожата.

Съвети за сияйна кожа и изваяно лице като на филмова актриса превземат социалните мрежи, но постигането на такъв ефект не е толкова лесно.

Мнозина – предимно жени, имат желание да отслабнат само в областта на лицето, брадичката, бузите и врата. Намаляването на мазнините в лицето е резултат от загуба на тегло в цялото тяло.

Въпреки че има някои начини за намаляване на мазнините само в лицето, има някои инструменти и стратегии, които можете да използвате, за да подобрите външния си вид, пише здравното издание Health.

Стратегии за намаляване на мазнините по лицето

Колкото и да ви се иска да изберете къде да отслабнете, целенасоченото отслабване не е толкова просто. Практикуването на упражнения за тонизиране на лицевите мускули може да ви помогне да придадете по-изваян вид на лицето си, но няма да доведе до загуба на мазнини специално в лицевата област.

Отслабването обикновено е процес, засягащ цялото тяло. Например, няколко проучвания показват, че упражненията, насочени специално към корема и краката, не водят до целенасочено отслабване в тези области.

Ако искате да намалите мазнините в лицето си, най-добрият първи стъпка е да се стремите към общо отслабване. Това става по няколко начина.

Физическа активност

Повечето възрастни трябва да се стремят поне към 150 минути физическа активност с умерена интензивност седмично плюс два дни силови тренировки седмично.

Снимка: iStock

Физическата активност с умерена интензивност, известна още като кардио, може да включва дейности като бърза разходка или каране на колело.

Кардио упражненията ви помагат да изгаряте калории и мазнини по време на активност, докато изграждането на повече мускули ви помага да изгаряте повече калории в покой. По този начин и двата вида упражнения са важни за отслабване.

Промяна в начина на хранене

Когато се комбинират с физическа активност, определени хранителни избори могат да ви помогнат да отслабнете. Общи съвети за балансирана диета в подкрепа на отслабването включват:

Яжте повече: Протеини, плодове, зеленчуци и фибри

Яжте по-малко: Храни с високо съдържание на калории и захар и ниско съдържание на хранителни вещества, като газирани напитки и алкохол

Естетични процедури

Естетични или козметични процедури, като липосукция или други процедури, които включват топлина или студ за намаляване на мастните клетки, могат да ви помогнат да промените външния си вид. Тези процедури обаче обикновено изискват възстановителен период, са скъпи и могат да бъдат инвазивни

Загуба на тегло срещу намаляване на подпухналостта

Лесно е да се объркат мазнините по лицето и подпухналостта на лицето. Когато тялото задържа вода, това може да придаде подпухнал вид на различни части от тялото, включително и на лицето.

Има няколко причини, поради които може да се появи задържане на вода и подпухналост. Те включват:

Прекалена консумация на алкохол

Дългосрочна употреба на стероиди

Заболявания на черния дроб и бъбреците

Бременност

Лекар може да ви помогне да определите основната причина за подпухналостта на лицето и да ви препоръча начини за справяне с нея.

Промени в начина на живот

Най-добрият начин да се борите с мазнините по лицето е чрез отслабване на цялото тяло, но можете да опитате и други стратегии за намаляване на подпухналостта и задържането на вода. Някои промени в начина на живот включват:

Намалете консумацията на алкохол: Алкохолът влияе на водния баланс в тялото и може да промени външния вид на лицето ви.

Намалете приема на натрий: Прекалената консумация на сол може да доведе до задържане на вода.

Снимка: iStock

Управлявайте стреса: Стресът може да повлияе на нивата на кортизол, което може да доведе до задържане на вода.

Подобрете качеството на съня си: Лошият сън може да доведе до по-подуто лице и по-малко сияен и стегнат вид като цяло.

Допълнителни съвети

Промяната във външния вид на лицето ви може да отнеме време, особено ако сте в процес на отслабване или имате основни медицински състояния, които допринасят за по-подуто или по-кръгло лице.

За този тип промяна е от ключово значение да си поставите реалистични и постижими цели. Понякога това, което е възможно или здравословно да постигнете, може да не отговаря на вашите очаквания.

Кога да потърсите медицинска помощ

По-пълното лице понякога може да е признак на основно заболяване. Консултирайте се с лекар, ако имате:

Внезапно или бързо подуване на лицето

Устойчива подпухналост въпреки промените в начина на живот

Подуване на лицето със задух, наддаване на тегло или умора

Употреба на дългосрочни кортикостероиди

Треска

Медицинската оценка може да помогне за изключване на състояния като синдром на Кушинг, алергични реакции или задържане на течности от други основни заболявания.